Užijte si Kingdom Come naživo. Warhorse, Kutná Hora a další místa ze hry spouští turistický projekt

Je to napínavé videoherní dobrodružství – ale také parádní reklama pro českou historii, přírodu a památky. A teď se Kingdom Come: Deliverance 2 stane ještě větším turistickým lákadlem. Vývojáři hry z Warhorse Studios totiž rozjeli spolupráci se zástupci míst, která ve hře navštívíte. Takže se můžete vydat po stopách hlavního hrdiny Jindřicha naživo.

Už když před sedmi lety mělo premiéru první Kingdom Come, hlásilo Posázaví zvýšený zájem turistů. Právě tam se totiž příběh hry z českého středověku odehrával. Před měsícem vyšlo pokračování Kingdom Come: Deliverance 2, které děj posunulo pod hrad Trosky a do Kutné Hory a okolí. Na jeho miliardový úspěch KCD2 teď navazuje projekt zaměřený na videohrou inspirované návštěvníky.

Nese název Kingdom Come Live a stojí za ním Kutná hora, městysy Rataje nad Sázavou, Suchdol a Malešov – všechno místa, do nichž v KCD zavítáte – , agentura Czech Tourism a další organizace z oboru cestovního ruchu. Z jejich spolupráce vznikl rozcestník kcdlive.eu, kde zájemci najdou nabídku jak stávajících turistických atrakcí, tak novinek vzniklých přímo na základě hry.

„Prvotním úkolem je být právě tím jednotným místem, kde naleznete informace o všech aktivitách spojených s Kingdom Come v reálném světě. Několik z nich vzniklo ve spolupráci jednotlivých členů a jsou provázané, některé kombinují různé zážitky a poskytují jednotné vstupné,“ popisuje koordinátorka KCD Live Anna Lánská. Pro největší fanoušky se chystá i speciální merch.

Videoherním výletníkům projekt přináší pestrou nabídku aktivit od kostýmové prohlídky Kutné Hory přes volně dostupné turistické trasy až po třídenní středověkou dovolenou. Úplnou novinkou je například trasa mezi Kutnou Horou a Malešovem, jejíž součástí je série úkolů a hádanek. „A některé prvky se budou teprve tvořit a oživnou až v sezoně či později. Projekt navíc chceme rozšiřovat, už teď jednáme například s klášterem Sázava,“ dodává Lánská.

Někoho nicméně může zklamat absence aktivit kolem hradu Trosky. „Se zástupci hradu i regionu jsme jednali, ale jejich prioritou je spíše nezvyšovat už tak silný turistický ruch v oblasti. Momentálně tam neplánujeme žádné herní zážitky, ale do budoucna se to může změnit,“ popisuje Lánská. Trosky tak na webu najdete pouze coby položku ve výčtu herních lokalit.

Do Kingdom Come Live jsou zapojeni i tvůrci hry. „Velkorysá pomoc studia Warhorse byla klíčem k úspěchu projektu,“ říká Ondřej Slačálek, hlavní koordinátor KCD Live a také majitel malešovské tvrze. Ta mimochodem už několik let hostí velkolepou variaci na únikovou hru, v níž se pomyslně přenesete o šest set let do minulosti a řešíte různé úkoly v prostředí tvrze s živými herci.

„Warhorse Studios nás podporují jak marketingově, tak svou vlastní účastí na akcích, které chystáme. Je obdivuhodné, že komerční aspekt, který je z pohledu Warhorse naprosto zanedbatelný, neberou v úvahu a pomáhají opravdu nezištně,“ přibližuje Lánská. Pražští vývojáři navíc svým způsobem stáli i u samotného zrodu turistické iniciativy.

„Tvrz Malešov totiž byla častou destinací pro teambuildingy Warhorse. A Ondřej Slačálek coby majitel věděl o roli tvrze v připravovaném druhém dílu i o tom, jak se úspěch první hry přelil z virtuálního světa do toho reálného formou zájmu turistů,“ popisuje koordinátorka. A protože u druhého dílu se dal čekat násobně silnější dopad, oslovil Slačálek zmíněné organizace a obce s nabídkou spolupráce.

Většina na ni nadšeně kývla, s nimi i Warhorse Studios. „Pro ně byl přínos v propagaci jejich hry i zjednodušení komunikace s vícero turistickými partnery, ti zase vnímají pozitivně to, že jejich práce se pozitivně násobí, když mluví jedním jazykem a prostřednictvím jedné platformy, jako je Kigndom Come Live,“ uzavírá Lánská. Tak na co čekáte? Výlet do středověku a světa Kingdom Come: Deliverance čeká. Jen meč raději nechte doma.