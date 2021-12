Olomoucká policie řeší milionový kryptoměnový podvod. Stačí používat selský rozum, radí komisař

Různých internetových podvodů nebo pochybných nabídek na rychlé zhodnocení peněz se s rozmachem sociálních sítí vyrojilo opravdu hodně. Někdy jsou snadno průhledné, jak ukázala zkušenost redaktora CzechCrunche, jindy se naopak tváří relativně neprůstřelně. A jinak tomu není ani u nabídek týkajících se investic do kryptoměn, na což nyní doplatil i muž z Olomouckého kraje. Toho anonymní podvodník připravil o více než milion korun. Podobným útokům však lze poměrně snadno předcházet.

Vše začalo prostým telefonátem a slibem rychlého výdělku skrze program zaměřený na investice do kryptoměn. Důvěřivý čtyřiašedesátiletý muž z Olomoucka si na výzvu neznámého podvodníka nainstaloval do počítače program pro vzdálený přístup. Pak se přihlásil do internetového bankovnictví, aby v následujících dnech zjistil, že mu pachatel z bankovního účtu převedl více než milion korun.

„Uvedl, že se před pár měsíci zaregistroval do programu k investování do kryptoměn. Na počátku listopadu ho kontaktoval neznámý volající s tím, že oznamovatel má na svém investičním účtu už čtrnáct tisíc dolarů. Nabídl mu pomoc s výběrem a instruoval ho, jak má postupovat. Místo toho mu ale od 16. do 20. prosince z účtu odčerpal přes milion korun na různé účty,“ popisuje komisař Libor Hejtman z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

U těchto podvodníků ostatně bývá zvykem, že si často vybírají oběti, které nemusí mít s novými trendy příliš velké zkušenosti. Ačkoliv jsou kryptoměny dnes už poměrně rozšířené, mluví se o nich v čím dál širších kruzích a například známý finančník Radovan Vávra do nich drobně investovat doporučuje, do detailu jim mnozí stále příliš nerozumí. V první řadě jsou digitální měny v čele s bitcoinem náchylné na rychlé výkyvy hodnot, tudíž investice do nich může být velmi riziková.

I proto se na internetu objevuje řada relevantních komentářů o tom, jak k investicím (nejen) do kryptoměn přistupovat, jak se případných podvodů vyvarovat a jak krypto uložit, když už se k nákupu rozhodnete. Libor Hejtman nicméně pro CzechCrunch zmiňuje, že pro většinu lidí stačí pouhý selský rozum. „Pokud vám někdo slibuje zhodnocení například pěti tisíc korun na pět tisíc eur, je to nesmysl,“ doplňuje.

„Pokud se rozhodnete zhodnotit své finance, obraťte se na poradce známých a důvěryhodných finančních institucí. Neregistrujte se na internetu na webu firmy, o které nic nevíte. Zkuste si dát do vyhledávače jméno dané instituce a hledejte recenze. Třeba ihned zjistíte, že se jedná o podvod,“ radí Hejtman a varuje také před instalací softwaru z neprověřených zdrojů nebo zasíláním kopií osobních dokladů i platebních karet.

Kryptoměnový trestný čin, klasifikovaný jako kybernetický podvod s trestní sazbou až do deseti let (dle způsobené škody), ovšem zdaleka není jediným. A to navíc ani v Olomouckém kraji. Na policisty se nedávno obrátila také dvaačtyřicetiletá žena, která přišla o své finanční prostředky podobným způsobem.

„I jí neznámý pachatel v září slíbil výhodné zhodnocení peněz, a to investováním do kryptoměny. Žena také postupovala podle pokynů volajícího, který jí pomohl s instalací programu pro vzdálený přístup do počítače. Podvodník z ženy postupně vylákal téměř 140 tisíc korun korun. Ani ona se slibovaného zisku nedočkala a pachatel s ní přestal komunikovat,“ doplňuje Hejtman.

S přispěním ČTK.