Online lékař na Slovensku. Česká aplikace už naplno pronikla do tamního zdravotního systému a chce dál
Česká skupina Meddi Jiřího Peciny dostala svou telemedicínskou platformu ke klientům všech zdravotních pojišťoven na Slovensku.
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Česká zdravotnicko-technologická skupina Meddi od září stojí za telemedicínskými službami pro klienty všech tří zdravotních pojišťoven na Slovensku. Její technologie tak pokrývá prakticky celý tamní trh: pacient začíná online konzultací a v případě potřeby může pokračovat k fyzickému vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Firma zakladatele Jiřího Peciny na Slovensku působila už dřív, loni tam díky smlouvám s pojišťovnami spustila vlastní online polikliniku s třinácti specializacemi.
Platforma propojuje online lékaře a specialisty se slovenským Národním centrem zdravotnických informací a systémem eZdravie, nově i se zdravotnickými zařízeními. Lékař má díky tomu přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, cílem Meddi je, aby reagoval do dvou minut a v řádu hodin bylo k dispozici až šestnáct specializovaných odborníků. „Telemedicína podle nás skončila ve chvíli, kdy znamenala jen videohovor s doktorem,“ uvádí Pecina s tím, že skutečná digitalizace zdravotnictví začíná až propojením celého procesu od prvního kontaktu po fyzické vyšetření.
Pro každou ze tří pojišťoven přitom firma postavila jiný model, pod nímž běží společný technologický základ včetně lékařské sítě a napojení na eHealth. Právě jeho poskytování dalším pojišťovnám, firmám nebo veřejným zdravotním systémům chápe Meddi jako svůj další produkt a slovenskou referenci chce využít při expanzi na další trhy. Skupina loni podle svého vyjádření uzavřela rok s obratem přes 607 milionů korun. Letos v dubnu Meddi pro svou funkci BioScan, která měří pět zdravotních hodnot přes kameru mobilu, získala evropskou certifikaci zdravotnického prostředku.