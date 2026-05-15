Třetina Čechů neví, že má vysoký tlak. Teď stačí kouknout do mobilu a jednoduše si ho změřit
„Chceme dostat péči i k lidem, kteří k lékaři prostě nejdou nebo z nějakého důvodu jít nemohou,“ říká zakladatel Meddi hub Jiří Pecina.
Podíváte se do čelní kamery svého mobilu, počkáte minutu a za chvíli víte, jaký máte krevní tlak, tep, dechovou frekvenci, hemoglobin i to, jaká je vaše průměrná hodnota cukru v krvi za poslední tři měsíce. Přesně takhle funguje BioScan, funkce v aplikaci české firmy Meddi hub, která letos v dubnu jako první na světě získala evropskou certifikaci zdravotnického prostředku kategorie I pro všechny tyto parametry. To znamená, že výsledky jsou přesné stejně jako měření například tlakoměrem, který si pořídíte v lékárně.
Vysoký krevní tlak trápí každého třetího Čecha nad pětadvacet let a více než polovinu lidí nad padesát let. Přitom zhruba třetina z nich o tom dle dat České lékařské komory ani neví. Podobné je to s cukrovkou. Přitom jsme nikdy neměli tolik možností, jak si zdraví hlídat. Chytré hodinky, fitness náramky, chytré váhy, spousta lidí nosí na zápěstí zařízení, které jim má měřit tlak, tep i spánek.
Hodnoty jsou ale jen orientační a lidé k nim proto i tak přistupují. Měření s BioScan je ale přesné a certifikované a uživatelům tak nabízí možnost osobního sledování fyziologických parametrů, které v případě potřeby mohou konzultovat s lékařem. „Všechno se děje přímo u vás v telefonu. Výsledky měření nevidíme, ani se nikam neukládají. Sdílíte data s lékařem, když sami chcete,“ říká Jiří Pecina, zakladatel a CEO skupiny Meddi hub.
„Mobil máte u sebe pořád. Nemusíte nikam jezdit, nemusíte čekat a ani řešit stres z lékaře a syndrom bílého pláště, který vám tlak sám o sobě zvedne. A výsledek je přitom stejně přesný, jako když se změříte tlakoměrem ze stejné rizikové třídy, který si pořídíte v lékárně,“ říká Pecina. „Navíc i v nejchudších zemích má smartphone téměř sto procent dospělých. A když zvládnou postovat, mohou se i změřit.“
Technologie funguje na principu takzvané fotopletysmografie. „V nemocnici mívají pacienti na prstu malý kolíček, který svítí a měří, jak krev absorbuje světlo. My to samé zvládneme měřit bezkontaktně, přes kameru mobilu,“ vysvětluje Pecina. „Během minutového videa udělá čelní kamera vašeho telefonu třicet snímků za sekundu. Měří tak odraz barevného spektra, hlavně červeného světla, z vaší pokožky a zároveň to, jak vaše pokožka pulzuje. Pouhým okem to můžete pozorovat například na vašem zápěstí, když jste nervózní nebo ve stresu,“ popisuje Pecina.
Měřením variací v absorpci světla způsobených pulzujícím průtokem krve algoritmus vypočítá zdravotní hodnoty přímo v telefonu. Měření zvládne prakticky jakýkoliv běžný smartphone, který je na trhu k dostání, není zapotřebí žádné speciální vybavení ani zařízení. „Podle certifikace kategorie I dokážeme hodnoty měřit stejně přesně, jako třeba srovnatelný tlakoměr z lékárny. Důležité je říci, že lékař nebo laboratoř vás zatím vždy změří přesněji,“ doplňuje Pecina.
Vývoj celého systému trval přes deset let, celkové náklady se pohybují v řádu desítek milionů korun. Samotná certifikace pak zabrala dalších pět let. „Přes dva roky trval sběr dat, pak dva roky psaní dokumentace. Ta administrativní část je náročnější, než si člověk myslí,“ popisuje Ondřej Tefr, šéflékař Meddi hub. MDR je evropské nařízení, které musí splnit každý software, který slouží k monitorování zdravotního stavu.
Výrobce musí předložit rozsáhlou technickou dokumentaci a projít posouzením nezávislého certifikačního orgánu. V praxi to znamená klinické testování na tisících lidí, sběr dat v různých podmínkách a přesné zdokumentování každého kroku. BioScan testovali na lidech různých věkových skupin, váhových kategorií a barevných typů pleti. Stejnou cestou prošly třeba glukometry nebo digitální teploměry.
BioScan teď měří pět hodnot: tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, krevní tlak, hemoglobin a glykovaný hemoglobin, tedy průměrnou hladinu cukru ve vaší krvi za poslední tři měsíce. Na světě přitom neexistuje žádná společnost, která by měla certifikaci pro všech pět hodnot dohromady. „Někdo má certifikovaný tlak, někdo hemoglobin. Glykovaný hemoglobin nemá nikdo. A všechno dohromady také ne, jsou to různí výrobci v různých zemích,“ doplňuje Pecina.
Meddi je telemedicínská aplikace, přes kterou si můžete zavolat s lékařem a zkonzultovat svůj zdravotní stav, případně výsledky vyšetření, a to kdykoliv a odkudkoliv. Lékař vám v aplikaci může zaslat eRecept a také vám vystaví zdravotní zprávu. Za aplikací stojí skupina Meddi hub, která za poslední rok výrazně narostla, rok 2025 uzavřela s obratem přes 607 milionů korun. Firma přitom nemá externího investora a ani ho nehledá. Letos chce dosáhnout obratu jedné miliardy korun. Přes platformu má dnes přístup ke zdravotní péči více než 9 milionů lidí v šestnácti zemích světa. V plánu má funkce a možnosti BioScanu dále rozšiřovat.