Online nákupy potravin naplno rozjíždí další velký hráč. S doručováním začíná v Praze, další bude Ostrava
Maloobchodní řetězec Globus od pondělí spustil objednávání nákupů s doručením do druhého dne, na jaře přibude možnost expresní dodávky.
Globus pokračuje v rozšiřování svých online aktivit a spouští vlastní rozvoz potravin v Praze. Od pondělí otevírá objednávková okna, první nákupy pak dorazí ke dveřím zákazníků o den později. Služba nabízí výběr z 30 tisíc položek včetně čerstvého masa a pečiva z vlastních výrob. Minimální hodnota nákupu je přitom stanovena na tisíc korun s poplatkem za dopravu 99 korun, u objednávek nad 1 800 korun je doručení zdarma. Zpočátku bude možné objednávat s doručením do druhého dne, na jaře pak přibude možnost expresního dodání v den objednávky.
Startu služby předcházel vývoj systému přímo na míru českým podmínkám – nový e-shop spustil Globus v říjnu, zákazníci si ale pro nákup museli fyzicky dojít. S aktuální novinkou cílí primárně na velké zásobovací nákupy, pro ty menší zůstává supermarket nadále dostupný na platformách Foodora a Wolt. „Na jaře e-shop otevřeme pro vybrané lokality ve Středočeském kraji a v Ostravě. V plánu máme i další oblasti,“ doplňuje tisková mluvčí Aneta Turnovská s tím, že dalším klíčovým milníkem bude plné propojení rozvozu s mobilní aplikací Můj Globus.
Rozhodnutí odstartovat v hlavním městě řetězec vysvětluje snahou vyladit procesy v konkurenčně nejostřejším a logisticky nejnáročnějším prostředí, kde má silné postavení konkurenční Rohlík i Košík. Samotný rozvoz, plánování tras a doručování včetně chlazeného sortimentu zajišťuje jako strategický partner Globusu technologicko-logistická společnost Dodo.