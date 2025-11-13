OpenAI vypustilo nový ChatGPT. Má konečně dělat, co po něm chcete, a brzy si ho bude moci vyzkoušet každý
OpenAI vrací uživatelům možnost výběru mezi modely a přidává nové osobnosti chatbota. Hlavní změna? Konverzace s ChatGPT mají znít lidštěji.
Společnost OpenAI, tvůrce populárního chatbota ChatGPT, uvádí na trh novou verzi svého klíčového systému umělé inteligence s názvem GPT-5.1. Novinka přichází hned ve dvou specializovaných variantách – Instant a Thinking – a slibuje revoluci v interakci s AI, která má být konečně přirozená a poslušná.
Varianta Instant je navržená pro maximální rychlost a každodenní úkoly, které nevyžadují hluboké uvažování. OpenAI očekává, že se stane nejpoužívanější verzí pro běžná zadání, jako je psaní e-mailů, rychlé shrnutí textů nebo brainstorming.
ChatGPT s novým updatem slibuje, že bude působit přirozeněji a lidštěji než dřív. V praxi by tak měl častěji používat neformální jazyk, občas přidat špetku humoru a lépe reagovat na kontext konverzace. Pro firmy, které umělou inteligenci od OpenAI nasazují například v zákaznickém servisu, tak může jít o zásadní posun. Odpovědi mají totiž působit méně roboticky, přirozeněji a také více empaticky.
Pokud však uživatel potřebuje řešit něco složitějšího, třeba naprogramovat komplexní funkci, zanalyzovat data nebo navrhnout firemní strategii, ocení spíše druhou variantu Thinking. Ta se má otázce věnovat déle a přemýšlet do hloubky, místo aby odpověděla hned na první dobrou.
Nová verze 5.1 přináší i chytrou optimalizaci, díky níž model sám lépe odhaduje, kdy má „myslet víc“ a kdy uživateli stačí rychlá odpověď. Podle interních testů OpenAI je u jednoduchých úloh téměř dvakrát rychlejší než jeho předchůdce, zatímco u složitějších úkolů naopak podstatně zpomalí, aby byl přesnější a pečlivější.
Zlepšit se má i srozumitelnost odpovědí. Předchozí GPT-5 měl občas tendenci sahat po odborném žargonu nebo složitých pojmech, které běžný uživatel nemusí hned pochopit. GPT-5.1 Thinking podle OpenAI odpovídá přehledněji a prostěji. A tak by měl i na náročné nebo odborné otázky reagovat tak, aby většina lidí odpověď pochopila i bez nutnosti dodatečných vysvětlení.
Šest osobností na výběr
OpenAI zároveň rozšiřuje možnosti, jak si ChatGPT přizpůsobit podle sebe. K původním třem stylům komunikace, Default, Friendly a Efficient, brzy přibydou tři nové: Professional, Candid a Quirky.
Tyto osobnosti fungují napříč všemi modely a mění způsob, jakým s vámi ChatGPT mluví. Například styl Professional se nejvíce hodí pro pracovní konverzace. Jeho odpovědi jsou formální, přesné a stylisticky uhlazené. Candid je naopak přímý, otevřený a uživatele by měl motivovat, ale současně komunikovat bez zbytečných příkras.
A pak je tu typ povahy Quirky – což by se dalo volně přeložit jako podivínský –, který má být tou nejzábavnější z nových osobností. Tato varianta reaguje na prosby i příkazy odlehčeně, komunikuje hravým tónem a občas má do rozhovoru vnést i nečekané nápady. A tak se zdá, že by mohla být ideálním pomocníkem pro kreativní brainstorming.
K dispozici také zůstanou už dříve uvedené styly Cynical a Nerdy, které nabízejí sarkastický nebo geekovský pohled na svět.
Přizpůsobení na míru
Zajímavou novinkou jsou ale hlavně experimentální funkce pro pokročilé uživatele. Ti si nově mohou ručně doladit, jak stručné, přátelské nebo přehledné mají odpovědi být. A také, což mnozí ocení, jak často má ChatGPT používat ve svých rozpravách emotikony.
ChatGPT nově navíc dokáže rozpoznat, zda vám současný styl komunikace s ním nesedí, a během konverzace nabídnout změnu tónu bez nutnosti probírat se jeho nastavením. Starší modely z řady GPT-5 však zatím z aplikace nezmizí. OpenAI je ponechá ještě zhruba tři měsíce v samostatné sekci s názvem Legacy, aby je platící uživatelé mohli nadále využívat nebo je zkusit porovnat s novou verzí.
A kdo by se nerad zdržoval výběrem mezi jednotlivými variantami, toho potěší, že může i nadále používat funkci GPT-5 Auto, která sama automaticky vybere nejvhodnější model podle typu otázky či příkazu.
Nové modely GPT-5.1 Instant a GPT-5.1 Thinking by se měly uživatelům zpřístupňovat už od středečního večera. Nejprve je získají předplatitelé prémiových funkcí, následně si je budou moci vyzkoušet i uživatelé bezplatné verze. Ti budou omezeni na 10 výměn zpráv během pěti hodin.