Proč ztrácet čas? Alternativa ChatuGPT se učí pracovat jako vy, aby odbavila nudnou rutinu
Nástroj od amerického Anthropicu není všeuměl, ale tam, kde potřebujete hloubku a kontext, exceluje.
Představte si, že sedíte v kanceláři a před sebou máte úkol, který by vás normálně zaměstnal na celé odpoledne. Potřebujete zpracovat tabulku s daty, napsat obsah pro newsletter, nebo vytvořit prezentaci pro klienta. Rutinní práce vás sice neunavuje fyzicky, ale mentálně vysává energii, kterou byste mohli využít na kreativnější věci.
Přesně tady může pomoci Claude, nástroj od americké společnosti Anthropic, který se v posledních měsících potichu stal jednou z nejzajímavějších alternativ k všudypřítomnému ChatuGPT.
Na první pohled působí jako další chatbot v davu. Otevřete webovou stránku, napíšete dotaz, dostanete odpověď. A ještě na vás při tom kouká poněkud nevzhledné logo připomínající oranžovou kaňku. Když se však přenesete přes prvotní předsudky a začnete s Claudem pracovat, zjistíte, že nejde jen o další nástroj na zodpovídání otázek.
Claude umí pracovat s dokumenty, analyzovat data, vytvářet funkční aplikace a učit se kontextu. Zatímco u ostatních se tak stává, že musíte umělé inteligenci opakovaně vysvětlovat, co vlastně potřebujete, Claude si to pamatuje.
Pro běžného uživatele z řad administrativních pracovníků, manažerů nebo malých podnikatelů to znamená jednu zásadní věc: ušetřený čas. Nejde o pár minut, ale často i hodiny práce týdně.
Není to všeuměl, ve svých specializacích ale exceluje
Nejčastější chybou při používání nástrojů umělé inteligence je představa, že jde o univerzální řešení na všechno. Pomocníka od Anthropicu bychom však měli vnímat spíše jako specializovaný nástroj, ostrý kuchyňský nůž. Není to švýcarák, který zvládne od každého trochu, ale nic dokonale. Je to šéfkuchařský nůž, který exceluje v konkrétních úkonech. Když pochopíte, kde leží jeho silné stránky, může vám posloužit mimořádně dobře.
První oblastí, která stojí za zmínku, jsou pokročilé schopnosti v analýze vizuálního obsahu. Claude dokáže vidět a rozumět obrázkům, které do něj nahrajete. Nejde jen o rozpoznávání objektů. Umí analyzovat složité vizuální informace a poskytnout detailní zpětnou vazbu. Zvládá vám vysvětlit třeba grafy, diagramy, screenshoty, nebo architektonické plány či přepsat ručně psané poznámky. Na druhou stranu však, narozdíl třeba od Google Gemini nebo ChatuGPT, ještě neumí obrázky generovat.
Další oblastí, v níž Claude vyniká, je práce s dokumenty a texty. Pokud pravidelně zpracováváte dlouhé zprávy, smlouvy nebo analýzy, oceníte schopnost Clauda pochopit i desítky stran textu najednou. Podobně jako NotebookLM, kterému jsme se věnovali dříve, dokáže Claude přelouskat několikastránkovou zprávu za pár chvilek, shrnout hodinovou poradu do stručného výtahu, nebo třeba přeložit z až 50 jazyků do češtiny výroční zprávu zahraniční firmy.
Představme si fiktivní situaci. Tomáš vede malý e-shop s outdoorovým vybavením a každý týden potřebuje vytvořit newsletter pro zákazníky. Dřív strávil minimálně dvě hodiny přemýšlením nad textem, formátováním a finální úpravou. V Claude však může založit projekt, kam nahraje svůj brand manuál, několik starých úspěšných newsletterů a aktuální produktovou nabídku.
Pak založí novou konverzaci a řekne, že potřebuje newsletter na téma zimní turistika. Program mu během minuty vytvoří základ textu, který má odrážet Tomášův styl, obsahuje relevantní produkty a drží předem určenou délku. Šéf obchodu ve výstupu upraví několik detailů, a obratem ho odešle. Celým procesem ušetřil tak hodinu a půl času.
Stejně tak lze chatbotovi předložit několik dokumentů a nechat ho, aby vás upozornil na rozdíly mezi nimi či případné chyby, nebo ho poprosit o konstruktivní kritiku a radu, jak dosáhnout zlepšení vaší práce. Zatímco u některých jiných nástrojů je potřeba text rozdělovat na kousky, Claude zvládne pracovat s celým dokumentem jako s jedním souvislým celkem. Jde ale pořád jen o střípek jeho schopností, které se běžnému uživateli mohou hodit v každodenním životě.
Shrne poradu do pár sekund a vyzná se v kontextu
Velká přednost nástroje spočívá ve vytváření strukturovaného obsahu. Když potřebujete napsat marketingový text, popisy produktů pro e-shop nebo interní dokumentaci, Claude nevyplivne jen holý text. Rozumí struktuře, tónu i stylu psaní, a tak, když mu pošlete příklad toho, jak obvykle píšete, pokusí se to napodobit.
Dejme tomu, že program využije asistentka ředitele střední firmy, která musí zpracovávat zápisy z porad. Dřív psala poznámky do Wordu, a pak je přepisovala do strukturované podoby, což jí zabralo skoro celé odpoledne. Za pomoci umělé inteligence však lze vzít hrubé poznámky, nahrát je do Clauda a vysvětlit, že potřebuje formální zápis rozdělený podle témat s jasně vyznačenými úkoly a termíny. Claude během chvíle vytvoří přehledný dokument, který asistentka pouze překontroluje. A z několika hodin práce je rázem půlhodina.
Pozoruhodné je to, jak dobře umělá inteligence od Anthropicu rozumí kontextu. Do chatbotu jsme vložili úryvek z knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, konkrétně z kapitoly o setkání s liškou. Jde o jeden z nejhlubších momentů příběhu, chvíli, kdy zvíře malému princi vysvětluje, co znamená „ochočit“. Nejde přitom o nadvládu ani vlastnictví, ale o vytvoření pouta.
Claude příběh nejprve shrnul v bodech. Když jsme pak navrhli jeho přepsání tak, aby v něm liška byla vykreslená jako protivná a chtěla prince sníst, umělá inteligence nejprve upozornila, že v daném kontextu jde o nesmysl. „Kdyby liška chtěla prince sníst, celý její monolog o ochočování by byl absurdní. Proč by trávila čas filozofickými úvahami o poutech a přátelství?“
Následně nabídla několik řešení, například úplné přepsání textu tak, aby byla liška manipulativní, ovšem sofistikovaně. Filozofii by v takovém případě používala jako nástroj svádění, což by vedlo k tragickému zvratu, kdy by v ní nakonec převládla predátorská stránka.
Analýza dat i tvorba webové aplikace
Čtvrtá oblast, která překvapí i zkušené uživatele, je analýza dat. Máte soubor s čísly a potřebujete rychle pochopit, co z něj vyplývá? Claude dokáže vzít běžnou tabulku, najít v ní vzorce, vytvořit grafy, a ještě vám téma srozumitelně vysvětlit.
Mimo to vytváří i webové aplikace a hry. Kdyby tak například učitelka v mateřské školce chtěla připravit pro děti odpolední program, který propojuje hru a poznávání zvířat, umělá inteligence by jí s tím snadno pomohla. Po zadání prosby o vytvoření jednoduché online hry, kde si malí hráči mohou vyzkoušet, jak dobře znají vlastnosti zvířat, bylo do pár vteřin hotovo. Úkolem je přiřadit obrázky, například vlka, lva, psa, ptáka či ovci, k jejich typickým vlastnostem. Hra okamžitě vyhodnotí odpovědi: správné spojení označí zeleně, chybné na chvíli zčervená. Cílem je správně spárovat všech pět zvířat.
Ti, co pracují na dlouhodobějších projektech, ocení funkci Projekty. Ta funguje jako složka, do níž lze nahrát všechny podklady k určitému tématu a Claude si je pamatuje napříč dalšími konverzacemi.
Když například připravujete marketingovou kampaň, nahrajete do projektu brand manuál, již publikované kampaně a strategii. Pak můžete vést desítky různých konverzací o konkrétních tématech a Claude bude vědět, v jakém kontextu pracujete. Nemusíte pořád dokola vysvětlovat, co je vaše značka a jak o ní chcete psát.
Claude umí překládat z mnoha jazyků, ale to, co ho odlišuje, je schopnost chápat kontext a potřeby lokalizace nad rámec doslovného překladu. I to jsme si vyzkoušeli, vzali jsme několik amerických idiomů, které jsme chtěli přeložit. Věty jako „This is my last straw“ nebo „Cry me a river“ nepřeložil doslovně. Místo toho vysvětlil, že doslovný překlad by zněl směšně, ukázal, co slova sama o sobě znamenají, a poté podrobně popsal jejich skutečný význam v kontextu.
Pokud by například menší společnost chtěla expandovat do zahraničí a vytvořit marketingový web pro japonský trh, s Claudem by to neměl být problém. Obavy, že by prostý překlad zněl nepřirozeně nebo dokonce urážlivě, tak mohou jít stranou.
Kde má Claude limity a proč není pro každého
Bylo by nefér tvrdit, že Claude je perfektní nástroj bez slabin. Má několik podstatných limitů, se kterými je nutné počítat. Ačkoli má přístup k internetu, rešerše na něm mu příliš nejde. Když jsem ho během testování poprosila, aby mi našel aktuální informace o tom, co se děje v Česku, nebál se mi v říjnu předložit informace z března.
Pokud tedy potřebujete pracovat s aktuálními daty, je lepší si je nejprve stáhnout a nahrát sami, případně využít jiný nástroj. To je patrně největší rozdíl oproti ChatGPT, jehož vyhledávání bývá aktuálnější. Přesto má tendenci takzvaně halucinovat, tedy předkládat čtenáři nepravdivé či smyšlené informace.
Druhá nevýhoda je cena a limity použití. Bezplatná verze Claude má poměrně přísné omezení na počet zpráv, které můžete za den odeslat. Omezený počet dotazů nebo konverzací, které můžete zahájit za den, se u neplacených účtů v praxi pohybuje cca u pouhých 5 až 10 zpráv, v závislosti na jejich délce a složitosti každé konverzace. Když ho překročíte, platforma vás upozorní s tím, že vám tento limit po pěti hodinách znovu obnoví.
Základní předplatné vyjde českého uživatele na zhruba 440 korun měsíčně, což je přibližně o 120 korun méně než ChatGPT Plus. Ani to však není zcela bez omezení. Pokud jsou vaše konverzace relativně krátké, můžete každých pět hodin chatbotovi odeslat přibližně 45 zpráv.
Třetí limit se týká kreativity v oblasti vizuálního obsahu. Claude neumí generovat obrázky. Dokáže je analyzovat a popsat, ale pokud potřebujete pomocí AI vytvořit fotku nebo ilustraci, musíte použít jiný nástroj. Pro grafické designéry nebo lidi z marketingu, kteří pracují s vizuálním obsahem, to může být zásadní nevýhoda.
Claude tak zkrátka není stejně vhodný pro všechny typy úkolů. Když potřebujete rychlou odpověď na jednoduchou otázku nebo chcete jen pokec s AI, použijete pravděpodobně raději ChatGPT, který má intuitivnější rozhraní a rychlejší odpovědi. Claude exceluje hlavně tam, kde potřebujete hloubku, kontext a strukturu.