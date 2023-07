Oppenheimer s 86 procenty porazí Dunu, Barbie i Napoleona. Česká AI předpovídá úspěch filmů ještě před premiérou

Domácí filmový portál Kinobox představil neobvyklou novinku – hodnocení filmů ještě před tím, než se objeví v kinech. Například očekávaná letní bomba Oppenheimer si podle nástroje využívajícího umělou inteligenci vyslouží vysokých 86 procent. „Naším cílem je lidem pomoci s výběrem kvalitního filmu, který teprve vstupuje do kin. Nebo je navnadit na snímky, jejichž premiéra se blíží,“ říká šéf Kinoboxu Radim Horák.

Před pár dny byste na stránkách Kinoboxu u Barbie, která právě míří i do českých kin, viděli hodnocení od umělé inteligence. Teď už se ale příběh plastové legendy dostává ke skutečným kritikům a divákům. Počítačovou predikci 80 procent tak na českém filmovém portálu v době vydání článku nahradila „opravdová“ hodnota 82 ze sta. Ta se samozřejmě ještě bude měnit s narůstajícím počtem lidí, kteří budou Margot Robbie a Ryana Goslinga coby Barbie a Kena na plátnech sledovat. Ale už teď se nabízí zajímavé srovnání.

Kinobox u chystaného Napoleona od gladiátorovského režiséra Ridleyho Scotta ukazuje očekávané hodnocení 81 procent. Barbie tedy oproti původnímu AI předpokladu v souboji se slavným vojevůdcem prozatím vítězí. Alespoň podle vývojářského studia Elevup, jehož nástroj pomocí umělé inteligence pro Kinobox hodnocení filmů předpovídá. „Díky množství dat v naší databázi dokážeme predikovat úspěch či neúspěch filmu několik měsíců dopředu,“ popisuje novinku Radim Horák, ředitel Kinoboxu.

„Je to kombinace umělé inteligence a pohledu na předchozí hodnocení a další informace. Čím déle a s čím větším počtem dat budeme učit naši neuronovou síť, tím lepšího výsledku v budoucnu budeme schopni dosáhnout,“ odpovídá šéf Elevupu Daniel Jay Lett na dotaz, jestli to prostě není jen spočítání a zprůměrování starších hodnocení. Nástroj sleduje například úspěšnost předchozích filmů zúčastněných herců, scenáristů a režisérů, ale také jejich současný status ve světě filmu.

„Tedy veškeré již zhodnocené výsledky a filmové recenze. A to i ze světa a s ohlasy po jisté době. Napříč filmy, seriály a dalšími díly. Musíme si uvědomit, že například Bruce Willis byl před dvaceti lety dost jiný herec než v posledních filmech, ve kterých se objevil. My tento aktuální trend zohledňujeme,“ upřesňuje Horák. A dodává, že nejpřesnější hodnocení tak logicky získají díla, ke kterým bylo publikováno co nejvíc informací – a do nichž jsou zapojeni tvůrci a herci, o kterých platí totéž.

Podle Kinoboxu, jenž nedávno oslavil 30 let své známé značky, se při aplikaci algoritmu na stávající snímky hodnocení lišilo jen o několik procentních bodů. I příklad Barbie to zatím dokazuje. Jak se umělá inteligence osvědčí u dalších nadcházejících blockbusterů, se už zakrátko ukáže například u zmiňovaného Oppenheimera. Podle prvních dojmů strhující snímek Christophera Nolana o zrodu atomové bomby si podle AI vyslouží 86 procent.

Další očekávaný film, podzimní pokračování Duny od Denise Villeneuvea, dosáhne na 83 procent. Superhrdinský snímek Marvels ale prý úplně zázračný nebude, předpověď říká 68 ze sta. Nový Wonka o mladém čokoládovém magnátovi by měl být o něco lepší s 76 procenty. Trefí se Kinobox, nebo ještě člověk dokáže – tak trochu jako v Matrixu – stroje překvapit? To brzy uvidíme, všechny filmy vyjdou ještě letos.