Opustila svět médií, aby založila značku výživových doplňků We Care. Inspiraci našla v New Yorku

Sedmnáct let působila v lifestylových magazínech jako je Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Esquire nebo Dolce Vita. Z toho víc než deset let byla ředitelkou inzerce. Když Karolína Heligrová na své poslední štaci skončila, nezamířila do jiného mediálního domu, ale založila firmu s výživovými doplňky. A šlo zřejmě o správné rozhodnutí – za minulý rok má značka We Care trojnásobný obrat oproti roku předchozímu a otevřela také první kamennou prodejnu.

„Pocházím z rodiny lékařů a zdravotníků, kde se o zdraví mluvilo asi více než v jiných rodinách. Většinou ale v kontextu léčiv. Z doplňků stravy jsem prakticky až do dospělosti znala jen vitamíny a minerály,“ popisuje Heligrová. Před pěti lety ale v New Yorku poprvé zavítala do obchodu s výživovými doplňky. „Byl velikostí srovnatelný s menším supermarketem,“ líčí Heligrová pro CzechCrunch. Když jí pak perfektně vyškolená prodavačka pomohla s výběrem doplňků, které navíc skutečně zafungovaly, vznikl zárodek We Care.

Heligrová se do něj pustila s pomocí investorů, značku tak mohla nejen vést, ale také se podílet na vývoji produktů. K jejímu spuštění došlo v roce 2023. „Chtěli jsme přinést něco víc než jen další doplněk stravy. Pracujeme s odborníky, zaměřujeme se na prevenci a edukaci a nebojíme se otvírat témata, která jsou ve společnosti stále trochu tabu,“ popisuje zakladatelka firmy s tím, že si společnost od začátku nastavila dlouhodobou vizi kam směřovat.

Na rozdíl od klasických vitamínů, které člověk dostane v lékárně nebo v drogerii, se značka pustila do výroby komplexních doplňků stravy. To znamená, že nejde o jednosložkový výrobek, ale kombinaci několika složek, které míří na jeden problém z několika úhlů zároveň. „Hlavní výhodou je, že zákazník nemusí složitě zjišťovat, které účinné látky potřebuje k řešení svých potíží, ani řešit jejich správné kombinace. Tuto práci jsme totiž odvedli za něj při tvorbě našich receptur,“ vysvětluje zakladatelka We Care.

Její doplňky se od multivitamínů liší. Komplexní doplňky jsou cílené a zaměřují se na konkrétní potřeby organismu. Oproti tomu multivitamíny jsou převážně sestavené jako univerzální směs základních vitamínů a minerálů, bez ohledu na to, jak mezi sebou vzájemně interagují. Často tak obsahují pouze základní složky, které tělo nemusí využít. Některé navíc obsahují vysoké dávky syntetických složek.

I tak ale We Care jeden multivitamínový doplněk v portfoliu má, rozdíl je podle zakladatelky značky v kvalitě složení a promyšlenosti receptury. Kromě něj pak v nabídce má třeba taky doplněk pro růst vlasů, pro kůži, anti-aging kolagenní nápoj či doplňky na podporu imunitního systému, spánku nebo pro lepší paměť a soustředění. Značka se ale zaměřuje také na zmírnění menopauzy a premenstruačního syndromu nebo na intimní zdraví.

„Volíme kombinaci látek, které se vzájemně podporují a posilují svůj účinek. Vitamíny a minerály jsou ve správném množství a formě. Kromě nich ale doplňky obsahují další bioaktivní látky,“ dodává Heligrová. We Care používá rostlinné extrakty, které přirozeně obsahují různé biologicky aktivní látky, medicinální houby, adaptogeny, enzymy nebo koenzymy. Na doplňcích pak pracují farmaceuti, lékaři, odborníci na výživu a biochemici.

Osobní kontakt bereme jako velmi důležitý, a to kvůli možnosti poradit se a získat doporučení na míru.

Firma má v plánu do budoucna produkty ještě rozšiřovat. Cílem je více se zaměřit na oblast prevence. Půjde o doplňky spojené s longevity, ať už pro kvalitní stárnutí nebo prevenci civilizačních onemocnění. Nejde o to žít déle, říká zakladatelka We Care, ale o to, jak dlouho se cítíme dobře a aktivně.

E-shop značky má za sebou něco přes rok fungování a sleduje rostoucí zájem. Aktuálně ho využily víc jak tři tisícovky zákazníků, skoro čtyřicet procent se přitom pravidelně vrací. Během loňského roku se obrat firmy ztrojnásobil a letos přibyla také prodejna v Praze 1. „Byl to důležitý krok, protože stále více lidí se v oblasti doplňků stravy cítí ztraceně. Nevědí, co přesně by měli užívat, jak produkty kombinovat, nebo co je pro ně v dané životní fázi nejvhodnější. Osobní kontakt tak bereme jako velmi důležitý, a to kvůli možnosti poradit se a získat doporučení na míru,“ vysvětluje majitelka firmy.

V neposlední řadě míří We Care také na zahraniční trhy, zatím spolupracuje s velkými distributory, v plánu je ale v cizině působit i samostatně. Ať už na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku nebo Itálii. Heligrovou ale zajímají i takové trhy jako je Nizozemsko nebo Skandinávie, kde berou prevenci jako důležitou součást životního stylu a často je tu také podporovaná státem.

Potenciál je podle Heligrové velký. V Česku se totiž lidé na prevenci postupně zaměřují čím dál víc. Ve světě je pak globální trend zaměřený na dlouhodobé zdraví, vitalitu a longevity skutečně silný. „Žijeme v rychlé době, kdy většina z nás čelí stresu, nepravidelné stravě nebo nedostatku pohybu, a to se samozřejmě odráží na tom, co tělu chybí. Doplňky stravy jsou jedním z nástrojů, jak tyto nedostatky vyrovnat a podpořit v každodenním fungování nejen tělo, ale i mysl,“ říká zakladatelka We Care.