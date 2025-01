Oříškový král Grizly míří k miliardě, teď chce dobýt Německo. A zvládá i rodinnou konkurenci

Uložit 0

Baví ho e-commerce a oříšky. A jeho cíl je jasný: už letos chce se svým e-shopem Grizly dosáhnout miliardy korun v tržbách. Ostatně motto Dominka Píchala z jeho LinkedInu mluví za vše: „Za 10 let z 0 na 1 mld CZK.“ Nakročeno k tomu má Grizly dobře – v roce 2022 pokořil hranici půl miliardy, o rok později prodal zdravé pochutiny za 650 milionů. A loni se e-shopu podařilo v tržbách vyrůst o čtvrtinu na 880 milionů korun. Na slibovanou miliardu si tak Píchal věří. „Budget máme ready, strategii taky. A víra i chuť toho dosáhnout je maximální,“ hlásí.

Šéf Grizlyho teď totiž vnímá, že má otevřené dveře k tomu stát se předním evropským hráčem na poli ořechů, ovoce a zdravých potravin. Ne nadarmo proto svůj e-shop interně nazývá „oříškovým králem“. „Chceme prostě uspět a vyhrát,“ avizuje. I proto Grizly loni pořádně zabral – více investoval do marketingu, rozjel síť kiosků v obchodních centrech a expedoval téměř 10 milionů objednávek.

A pokud na to bude mít „nuts“, otevře také vlastní experience store, kde se budou moci lidé ponořit do světa ořechů a zažít je ve všech podobách, včetně třeba ochutnávek a kulinářských workshopů. „Naší misí je ukázat, že ořechy jsou superpotravina, která je zdravá, chutná a hodí se téměř ke každé příležitosti – od originálního dárku až po běžné pokrmy,“ vysvětluje Píchal. Teď navíc Grizly plánuje další zahraniční expanzi. „V Česku, na Slovensku a v Maďarsku je už naše značka silná. V lednu vstupujeme na německý trh, během prvního čtvrtletí pak také do Rakouska a Švýcarska,“ dodává.

