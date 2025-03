Oscary s až překvapivou silou ovládlo komediální drama o prostitutce Anora. Demi Moore nevyhrála

Vítězové Oscarů 2025

Nejlepší film: Anora

Nejlepší režisér: Sean Baker (Anora)

Mužský herecký výkon v hlavní roli: Adrien Brody (Brutalista)

Ženský herecký výkon v hlavní roli: Mikey Madison (Anora)

Mužský herecký výkon ve vedlejší roli: Kieran Culkin (Opravdová bolest)

Ženský herecký výkon ve vedlejší roli: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Původní scénář: Sean Baker (Anora)

Adaptovaný scénář: Peter Straughan (Konkláve)

Nejlepší cizojazyčný film: Navždy s vámi (Brazílie)

Animovaný film: Kočičí odysea (Lotyšsko)

Dokument: Žádná jiná země (Palestina/Norsko)

Kamera: Lol Crawley (Brutalista)

Střih: Sean Baker (Anora)

Hudba: Daniel Blumberg (Brutalista)

Nejlepší píseň: El Mal (Emília Peréz)

Vizuální efekty: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe a Gerd Nefzer (Duna: Část druhá)

Výprava: Nathan Crowley a Lee Sandales (Čarodějka)

Kostýmy: Paul Tazewell (Čarodějka)

Masky: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon a Marilyne Scarselli (Substance)

Zvuk: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett a Doug Hemphill (Duna: Část druhá)

Krátký hraný film: I’m Not a Robot

Krátký animovaný film: In the Shadow of the Cypress

Krátký dokument: The Only Girl in the Orchestra