Otec na jejích tanečcích postavil byznys. Pak se začala pídit, kde má peníze, a přišel konec rodinné pohádky
Ze školačky Charli D’Amelio se stala globální celebrita, kterou si hýčkají značky jako Prada. Cesta na vrchol jí ale přinesla šikanu i úzkosti.
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Z obyčejné teenagerky, která si na TikTok natáčela taneční videa, se během jediného roku v době pandemie stala jedna z nejsledovanějších osobností internetu. Rodiče Charli D’Amelio rychle proměnili její popularitu v milionový byznys, do něhož se zapojila i sestra. Jenže za úspěchem, značkami a zakázkami se skrýval příběh, který měl k rodinné idyle daleko. Dnes se dvaadvacetiletá Charli snaží získat kontrolu nad vlastní kariérou i penězi, o nichž podle svých slov dlouho neměla přehled. I proto už se svým otcem komunikuje jen přes právníky.
Krátká taneční videa, která natáčela na mobil, měla být pro tehdy patnáctiletou studentku z Connecticutu jen obyčejnou zábavou. Charli D’Amelio chtěla jednou tančit v univerzitním týmu v Nevadě a jejím snem bylo stát se doprovodnou tanečnicí slavných popových hvězd. I proto se snažila ukázat a v květnu 2019 začala na tehdy relativně nové platformě TikTok zveřejňovat krátké choreografie na populární písničky.
Nebylo v tom nic kalkulovaného, dělala přesně to, co miliony jiných dospívajících po celém světě. Jenže chytlavé pohyby v kombinaci s algoritmem, který videa doporučoval dalším uživatelům, vytvořily nevídanou lavinu a lidé její videa sledovali opakovaně, aby se choreografie naučili krok za krokem. V říjnu 2019 měla na profilu první milion sledujících a v listopadu 2020 se stala vůbec prvním člověkem na světě, který na TikToku překonal hranici sto milionů fanoušků.
Prudký nárůst slávy nezůstal bez odezvy v rodinném kruhu. Otci Marcovi, který měl za sebou neúspěšnou kandidaturu do senátu státu Connecticut v roce 2018 i dlouholeté podnikání v oděvním průmyslu, velmi rychle došlo, jaký obří potenciál se v dceřině profilu skrývá. Viděl příležitost, jak publikum teenagerů okamžitě monetizovat skrz reklamní kampaně i vlastní produkty.
V létě 2020 tak celou rodinu přestěhoval do vily v Los Angeles a později, v roce 2022, oficiálně založil společnost D’Amelio Brands. Z rodiny se stala nablýskaná franšíza po vzoru Kardashianových, kde měl každý člen přesně rozdané úlohy.
Otec převzal roli ředitele celého impéria a staral se o byznysovou strategii. Matka Heidi, bývalá modelka a trenérka, měla na starosti veřejné vystupování a mediální image. Do byznysu se zapojila i o tři roky starší sestra Dixie, která v roce 2020 využila pozornosti k tomu, aby rozjela vlastní pěveckou kariéru.
Charli byla nicméně hlavním motorem celého podniku a peníze se sypaly v řádech desítek milionů dolarů ročně. Propůjčila jméno parfémům Born Dreamer, oblečení v síti Hollister pod značkou Social Tourist, kosmetickým řadám i řetězci Dunkin’. Rodinu navíc od roku 2021 do roku 2023 ve třech sezonách snímala reality show The D’Amelio Show na platformě Hulu. Cena za vybudované impérium ale byla vysoká.
Pro nezletilou dívku znamenal rodinný byznys nekonečný kolotoč. V šestnácti musela opustit školu a přejít na domácí výuku. Svět showbyznysu, šikana na sítích, paparazzi v patách a statisíce komentářů ji navíc přivedly k těžkým stavům úzkosti, panickým záchvatům a poruchám, při kterých si ve stresu nekontrolovatelně vytrhávala vlasy. Dlouhodobý tlak se na ní, jak popsala ve zpovědi pro The Hollywood Reporter, podepsal natolik, že postupně přestala mluvit, projevovat vlastní osobnost a téměř cokoli dělat.
Zlom v jejím uvažování přinesla až zkušenost mimo rodinné impérium. V říjnu 2024 přijala roli v broadwayském muzikálu & Juliet, přestěhovala se bez rodiny do New Yorku a v představeních, ve kterých hrála až do září 2025, si poprvé vyzkoušela, jaké to je pracovat v kolektivu. Zjištění, že dokáže fungovat samostatně a bez dohledu rodinného managementu, jí otevřelo oči.
Jakmile divadelní angažmá skončilo, udělala věc, která rodinným podnikem otřásla. V jednadvaceti letech si poprvé vyžádala kompletní přístup ke svým bankovním účtům a finančním výpisům, do kterých do té doby viděli jen její rodiče a manažeři. V prosinci 2025 vypověděla smlouvu dlouholetému manažerovi a převzala nad všemi zakázkami přímou kontrolu.
Rozchod s rodinnou firmou vyústil v roce 2026 ve veřejný skandál. V květnu na veřejnost prosákly nepodložené informace o finančních nesrovnalostech na účtech založených v době její nezletilosti a Charli se v červnu stáhla z rodinných projektů.
Otec Marc pak v živém vysílání na TikToku jakékoliv machinace s penězi odmítl. Prohlásil, že je jeho dcera manipulována novým týmem lidí, a do médií přiznal, že s vlastní dcerou už mluví výhradně přes právníky. Když se v září v internetové show Feeding Starving Celebrities moderátorka Charli zeptala, kolik vlastně vydělala ze své starší kolekce oblečení, odpověděla před kamerou trochu překvapivě: „To je dobrá otázka. Sama bych to hrozně ráda věděla.“
Dnes žije ve vlastním domě v Kalifornii a byznys poprvé drží pevně ve svých rukou. Živí ji sponzorské kontrakty se značkami jako Prada či Red Bull, točí na YouTube, kde má skoro devět milionů odběratelů, a na konec roku prý chystá zatím tajný projekt. A rodina? I když pro The Hollywood Reporter řekla, že jí žádné peníze ukradeny nebyly, s otcem komunikuje přes právníky a s matkou přerušila kontakt. Se sestrou Dixie se po období chladu snaží najít cestu k sobě, byť si Charli od rodinné firmy drží odstup.