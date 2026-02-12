Paradox momentu: bitcoin se řítí dolů a ČNB zrovna i s pomocí AI rozdala první licence kryptofirmám
Nová evropská regulace známá jako MiCA dostává kryptobyznys pod bankovní dohled. U ČNB se sešlo na 250 žádostí o povolení.
Ve chvíli, kdy bitcoin zažívá největší propady za několik let, vydala Česká národní banka prvních šest povolení pro poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy podle evropského nařízení MiCA. Mezi úspěšnými žadateli, kteří prošli náročným procesem, figurují tuzemské společnosti Anycoin, Invity, Coinmate nebo provozovatel platformy Coinero, společnost MipSoftware. Udělení licencí představuje milník pro celý trh, který se tímto posouvá z šedé zóny do plně regulovaného prostředí.
Centrální banka v této souvislosti upozorňuje na přísnost celého procesu. „Licenční řízení podle nařízení MiCA je administrativně i odborně velmi náročné. Každou žádost posuzujeme individuálně a důsledně podle jednotných evropských pravidel,“ uvedl člen bankovní rady Jan Procházka. Celkem se o povolení uchází téměř 250 subjektů.
Centrální banka na vyhodnocování žádostí nasadila také umělou inteligenci, která běží na jejích vlastních serverech a kterou nejprve testovala ve svém inovačním studiu ČNB Lab. AI pomáhá s obsahovou kontrolou dokumentů, identifikací nesouladů mezi předloženými podklady či vyhledáváním chybějících informací. „Rozhodnutí o udělení či neudělení povolení však vždy činí odborní pracovníci ČNB. Umělá inteligence slouží výhradně jako podpůrný nástroj,“ doplnil Jan Procházka.
Získání licence má pro kryptobyznys existenční význam, zejména ve vztahu k tradičnímu bankovnictví. Zatímco v minulosti čelily například směnárny plošnému rušení účtů ze strany bankovních domů, nová regulace otevírá dveře ke spolupráci. Kryptoměny i díky tomu přestávají být pro velké finanční domy tabu. Příkladem je Raiffeisenbank, která podle Hospodářských novin plánuje zpřístupnit investice do digitálních aktiv přímo ve své mobilní aplikaci.
Pozadu nechce zůstat ani nová Partners Banka, která rovněž avizovala plány na integraci kryptoměn. Chystá v první fázi nabídku bitcoinových ETF a následně i přímé nákupy kryptoměn v aplikaci. „Když ho lidé chtějí, v bance jim ho dáme,“ komentoval v našem podcastu Money Maker pragmatický přístup k bitcoinu zakladatel skupiny Petr Borkovec, který přitom patří k dlouhodobým kritikům investic do kryproměn. Ty aktuálně nezažívají vůbec dobré období, například bitcoin se z podzimních maxim nad 125 tisíci dolary propadl pod hranici 70 tisíc dolarů.