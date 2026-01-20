Z Partners už je osmimiliardový byznys. Rekordní výsledky táhne nejen banka, která chystá i bitcoin
Finanční skupina Partners loni vyrostla o třetinu. Dařilo se investicím, pojišťovně i nové bance, která obsluhuje přes 160 tisíc klientů.
Finanční skupina Partners má za sebou rekordní rok. Podle neauditovaných výsledků překonal společný obrat jejích společností v loňském roce hranici šesti miliard korun, což představuje meziroční nárůst o zhruba čtvrtinu. Pokud se započítá i širší skupina včetně Partners Banky, vyšplhal se celkový obrat na téměř osm miliard korun. Tento výsledek znamená meziroční růst o jednu třetinu, přičemž zvětšovat svůj byznys plánuje skupina také v letošním roce. Vysokých cifer má dosáhnout také zisk.
Hlavním hnacím motorem rekordních čísel se stala oblast investic. Nejvýraznější růst zaznamenaly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity, které společně v obratu překonaly jednu miliardu korun. „V investicích jsme loni překonali hranici 100 miliard korun v aktivech pod správou i v administraci v investicích a penzích,“ komentuje silný zájem klientů spoluzakladatel a ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.
Významným faktorem pro růst celé skupiny zůstává Partners Banka. Na konci loňského roku obsluhovala 162 tisíc klientů a na depozitech spravovala 41 miliard korun. Klienty přitáhly novinky jako platby v zahraničí bez kurzových přirážek nebo spuštění hypoték. Úvěrové portfolio banky díky tomu na začátku letošního roku překročilo hranici pěti miliard korun. Banka plánuje spustit multiměnový účet a chystá se nabídnout také služby spojené s bitcoinem a nákupem kryptoměn.
„Bitcoin pořád považuji za určitý druh náboženství, ale je to náboženství, které umí držet docela dlouho. A když už někdo tu víru má a chce ji mít pohodlně, tak proč mu ji nedat? Dříve jsem krypto nechtěl aktivně prodávat, ale dnes už máme evropskou regulaci MiCA, existují na to jasné procesy. (…) V aplikaci tedy umožníme do bitcoinu investovat,“ popisoval Petr Borkovec v prosincovém podcastu Money Maker. A kdy to bude? „Je to jeden z prioritních projektů, který bychom rádi spustili v první polovině roku,“ upřesňuje dnes.
Dařilo se i dalším klíčovým projektům v rámci skupiny. Životní pojišťovna Simplea dosáhla obratu 1,2 miliardy korun. Pokračuje zahraniční expanze, kdy obrat zahraničních entit v Rumunsku (loni tam skupina koupila hypotečního specialistu Kiwi Finance) a na Slovensku rovněž pokořil miliardovou hranici. Poradenská část Partners Financial Services přitom stále tvoří téměř polovinu obratu celé skupiny.
Na podzim pak byznys Partners posílila investiční platforma Aspire11, za kterou stojí zkušený investor Pavel Mucha a která cílí na privátní trhy. V podcastu Money Maker Borkovec popsal mimo jiné to, jak v rámci Aspire11 hledají generační investiční trefy a jak se například dostali do obřího investičního kola Revolutu. Zdaleka tím totiž nekončí. „Je to majstrštyk a chceme další,“ prohlásil osmačtyřicetiletý podnikatel.
Očekávaný hospodářský výsledek skupiny před zdaněním se pohybuje okolo 900 milionů korun před odečtením počáteční ztráty spojené se startem banky. Loňská ztráta banky byla kolem 250 milionů, celková investice do ní činí zhruba 800 milionů korun. Skupina, která na trhu působí od roku 2007, disponuje sítí 3 500 finančních poradců a obsluhuje 600 tisíc klientů. Pro rok 2026 plánují Petr Borkovec a spol. další růst obratu o jednu až dvě miliardy korun.