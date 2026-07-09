Petr Kellner mladší rozjel po prodeji podílu v PPF investice. Koupil přes 200 let starou výrobu klobouků
Prodej podílu v PPF mu vynesl přes 40 miliard korun. Na nich syn Petra Kellnera postavil skupinu Palmont a kupuje tradiční českou značku Tonak.
Petr Kellner mladší, syn zakladatele PPF Petra Kellnera, začíná investovat peníze, které loni získal při odchodu ze skupiny. Jeho rodinná investiční kancelář Palmont kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků a čepic Tonak, firmě s více než dvousetletou historií, jak informují Hospodářské noviny. Čtyřiatřicetiletý Kellner loni prodal svůj desetiprocentní podíl v PPF a inkasoval 1,8 miliardy eur, v přepočtu zhruba 44 miliard korun. Založil s nimi family office Palmont a teď učinil první akvizici v rámci divize Palmont Heritage zaměřené na tradiční firmy.
Tonak s historií sahající do roku 1799 dnes zaměstnává přes 400 lidí ve výrobě v Novém Jičíně a Strakonicích a vyváží do více než padesáti zemí. Dosavadním majitelem byla švédská společnost PCTC Invest, v níž měl minoritní podíly podnikatel Michael Tělecký. Cenu transakce žádná ze stran nezveřejnila, podle odhadu Hospodářských novin jde o nižší stovky milionů korun včetně převzetí úvěrů.
V posledních letech čelí Tonak potížím. V roce 2024 skončil ve ztrátě 105 milionů korun, o rok dříve byl na nule a jeho tržby meziročně klesly z téměř 500 na zhruba 350 milionů korun. „Zároveň si ale uchovává výrobní znalosti a řemeslo, které by bylo velmi obtížné znovu vybudovat, kdyby firma zanikla,“ uvedl Adam Páleníček, který do Palmontu přišel jako investiční ředitel z KMPG. Další nákupy plánují Petr Kellner mladší a spol. ještě letos.