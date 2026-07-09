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Petr Kellner mladší rozjel po prodeji podílu v PPF investice. Koupil přes 200 let starou výrobu klobouků

Prodej podílu v PPF mu vynesl přes 40 miliard korun. Na nich syn Petra Kellnera postavil skupinu Palmont a kupuje tradiční českou značku Tonak.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Tonak

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Petr Kellner mladší, syn zakladatele PPF Petra Kellnera, začíná investovat peníze, které loni získal při odchodu ze skupiny. Jeho rodinná investiční kancelář Palmont kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků a čepic Tonak, firmě s více než dvousetletou historií, jak informují Hospodářské noviny. Čtyřiatřicetiletý Kellner loni prodal svůj desetiprocentní podíl v PPF a inkasoval 1,8 miliardy eur, v přepočtu zhruba 44 miliard korun. Založil s nimi family office Palmont a teď učinil první akvizici v rámci divize Palmont Heritage zaměřené na tradiční firmy.

Tonak s historií sahající do roku 1799 dnes zaměstnává přes 400 lidí ve výrobě v Novém Jičíně a Strakonicích a vyváží do více než padesáti zemí. Dosavadním majitelem byla švédská společnost PCTC Invest, v níž měl minoritní podíly podnikatel Michael Tělecký. Cenu transakce žádná ze stran nezveřejnila, podle odhadu Hospodářských novin jde o nižší stovky milionů korun včetně převzetí úvěrů.

V posledních letech čelí Tonak potížím. V roce 2024 skončil ve ztrátě 105 milionů korun, o rok dříve byl na nule a jeho tržby meziročně klesly z téměř 500 na zhruba 350 milionů korun. „Zároveň si ale uchovává výrobní znalosti a řemeslo, které by bylo velmi obtížné znovu vybudovat, kdyby firma zanikla,“ uvedl Adam Páleníček, který do Palmontu přišel jako investiční ředitel z KMPG. Další nákupy plánují Petr Kellner mladší a spol. ještě letos.

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