Petr Pavel kraluje TikToku, i když sám účet nemá. Je teď oblíbencem mladých, říká novinář Zelenka

Před prvním kolem prezidentských voleb to byla především Danuše Nerudová, o níž se dlouho mluvilo jako kandidátce, která si získává mladý elektorát i díky své kampani na Instagramu a zejména TikToku. Právě tamní uživatelé si ale v posledních týdnech oblíbili jiného kandidáta. Petr Pavel se objevuje ve virálních videích i přesto, že sám se proti čínské sociální síti vymezuje.

Videosestřihy, které tvoří spontánně jeho fanoušci, oslavují Pavlovu minulost v NATO, civilní přístup k životu nebo kombinují jeho odpovědi z různých rozhovorů a debat. Sám generál ve výslužbě ale oficiální účet na TikToku nemá, protože dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí čínských sociálních sítí. Nic naplat, obsah s jeho osobou tam žije vlastním životem a sbírá stovky tisíc zhlédnutí.

Vliv TikToku na prezidentskou kampaň sleduje i novinář Filip Zelenka z deníku E15. „Když jsem se bavil s lidmi z kampaně Danuše Nerudové, tak i u nich převažoval názor, že Petr Pavel na TikToku vyletěl v číslech opravdu hodně, hlavně v posledních týdnech,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Právě čtete upravenou verzi rozhovoru s Filipem Zelenkou, který jsme natočili pro podcast Weekly. Společně s dalšími zprávami týdne si ho můžete pustit na Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts. K dispozici je i na cc.cz/podcasty a v přehrávači níže.

TikTok už dnes patří do mainstreamu sociálních sítí, ale nebylo to tak vždy. Je stále populární hlavně mezi mladými?

Určitě je mezi mladými populární a je jich tam nejvíc, nicméně není to už jen jejich sociální síť. Myslím si, že během pandemie přišel zlom, kdy na TikTok začali migrovat i starší lidé. Proběhla také jakási „tiktokizace“ Instagramu i YouTubu, díky čemuž se tiktokový formát (krátká videa, zpravidla s hudbou, pozn. red.) rozšířil i mezi starší. Dnes není výjimkou, že jsou na TikToku lidé nad čtyřicet let, ale i firmy, politické strany a média. Už je to tedy skutečně mainstreamová sociální síť. O tom vypovídají i čísla. TikTok má miliardu měsíčně aktivních uživatelů, v Česku to má být mezi 1,7 a 1,9 milionu lidí.

Na mladou generaci se ptám i proto, že TikTok je samozřejmě síť, kde se odehrávala a odehrává i aktuální kampaň k prezidentským volbám. Zajímá mě, jak si tam počínali jednotliví kandidáti?

Pokud se budeme bavit o první trojici kandidátů, tak strategie je u každého jiná. Jediný z nich, kdo měl oficiálně přiznaný účet na TikTou, byla Danuše Nerudová, která i na tuto síť od začátku sázela. Petr Pavel i Andrej Babiš tam své účty oficiálně nemají, nicméně i tak tam obsah s jejich názory je poměrně výrazně přítomný. Existuje třeba účet prezidentbabis, který má okolo šedesáti tisíc sledujících, nicméně ten je budovaný dlouho. Je minimálně rok starý, ale hnutí ANO ani Andrej Babiš se k němu nijak nepřiznávají, takže se dá těžko říct, jak to je.

V případě Petra Pavla také existují fanouškovské stránky. Některé mají patnáct tisíc, některé třicet tisíc sledujících. Je zajímavé, že v jeho případě obsah lidé vytvářejí zcela organicky. Pod svými normálními účty dělají fanouškovské sestřihy s jeho osobou. To se tam děje v posledních týdnech z mého pohledu masivně.

Danuše Nerudová měla podle mnohých právě pěkně rozjetou kampaň na Instagramu a TikToku. Víme něco o tom, jak jí tyhle dvě sítě pomohly?

Byznys se v kampani vlastně z velké části přiklonil k Petru Pavlovi a byla zde skupina lidí, co ho podpořila zajímavými částkami. Kampaň Danuše Nerudové neměla zpočátku až tolik finančních prostředků. Takže sázka na sociální sítě u ní dávala smysl. Když máte dobré lidi, tak za docela málo peněz tam můžete oslovit celkem velké publikum. Takže si myslím, že Danuši Nerudové to pomohlo a stala se díky tomu relevantní kandidátkou.

Z Petra Pavla se teď na TikToku stal v podstatě idol mladých. Zajímá mě, jak zásadní je tento obsah, co se dosahu týče? Může mít nějaký zásadní vliv?

Dosah je podle mě významný, jsou to statisíce zhlédnutí a nejedná se o jednotky videí. Když si zadáte na TikToku Petr Pavel, tak těch sestřihů vyjede hned mnoho. Myslím si, že to může být jednoduše i tím, že Petr Pavel je pro spoustu žen zkrátka atraktivní muž. Až mě šokuje, jak ten efekt může být silný u mladé cílové skupiny.

Na E15 jsme se snažili dělat TikTok právě v souvislosti s prezidentskými volbami a zásah je značný. A to jsme se kandidátů ptali na základní otázky typu, jestli radši jezdí vlakem, nebo letadlem. I tak ta videa měla statisíce zhlédnutí. Když se politika tamnímu publiku podá touto formou, tak se lidé rádi dívají.

Dá se nějak kvantifikovat, kdo z tří hlavních kandidátů má – nebo spíš měl – na TikToku navrch?

To se dá podle mě vysledovat jen poměrně těžko. Ale když jsem se bavil s lidmi z kampaně Danuše Nerudové, tak i u nich převažoval názor, že Petr Pavel na TikToku vyletěl v číslech opravdu hodně, hlavně v posledních týdnech. Jak už jsem zmiňoval, není to přitom práce jeho týmu, ale organiky.

Dřív byl TikTok byl hlavně o tanečcích. Myslíš, že už povýšil na kvalitnější obsah a lze tam najít třeba politická témata, která jsou srovnatelná s jinými sociálními sítěmi?

Tiktokový formát bude vždycky nutit k nějaké zkratce. Vždycky bude zjednodušený, stravitelný a rychlý. Takto TikTok funguje, nicméně lidí, co na té síti vytvářejí relevantnější obsah, případně chtějí nějakým způsobem předat informaci, přibývá. Rodí se tam influenceři a asi nejznámějším případem teď během prezidentských voleb budou Fabulace Jana Špačka, které neskutečně vyletěly. Ukazuje to, že TikTok je jedna z posledních sociálních sítí, kde se obsah šíří jen na základě toho, že se někomu líbí. Tak na začátku fungoval Facebook, dnes už na něm bez inzerce ale virál uděláte těžko.

Téma, které tu musí zaznít a které je důvodem, proč třeba Petr Pavel oficiálně na TikToku není, je jeho čínský původ. Daří se mu teď přesvědčovat uživatele i zákonodárce na Západě, že to není problém?

TikTok to vůbec nemá jednoduché. Nejhorší to měl ve Spojených státech, když byl prezidentem Donald Trump. Tehdy to vypadalo, že každým dnem bude jeho americká část prodána do rukou Oraclu. To nakonec nedopadlo, nicméně v poslední měsících opět přitvrzuje tlak jak ze strany republikánů, tak demokratů.

U TikToku se tak znovu otevírá otázka, co vlastně dělá s osobními daty. V posledních měsících se navíc ukázalo, že je neskladuje tam, kde by měl, tedy na americkém kontinentu. Také vyšlo na povrch, že přístup k datům, i amerických novinářů, měli i zaměstnanci v Číně. Kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že v Americe dojde k nějaké výrazné regulaci nebo i blokaci. TikTok aktuálně blokuje deset států světa a nejvýznamnější z nich je Indie, kde je miliardový trh s rychle rostoucí adopcí chytrých telefonů a velkou masou mladé populace. Precedent k tomu tedy je. Myslím ale, že Evropa se k něčemu takovému neodhodlá, protože by to bylo na zdejší poměry moc rázné.