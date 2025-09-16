Pilulka mění vedení, do čela míří manažeři z Billy a Alzy. Její tržby padají, akcie ale rostou
Novým generálním ředitelem online lékárny bude Petr Toupal se zkušenostmi z Billy. Nahradí Petera Kleknera, kterého do firmy poslal Tomáš Čupr.
Pilulka Lékárny prochází půl roku poté, co je oficiálně převzal Tomáš Čupr se svou společností TCF Capital, výraznou personální obměnou ve vrcholovém managementu. Na pozici generálního ředitele nastupuje Petr Toupal, který nahradí dosavadního a dočasného CEO Petera Kleknera. Toupal má bohaté zkušenosti z retailu a e-commerce, mimo jiné měl na starost spuštění online obchodu a mobilní aplikace supermarketů Billa.
Na konci října odejde také dlouholetý finanční ředitel Tomáš Hospůdka, na jehož místo nastoupí Aleš Velín, který dosud působil jako finanční kontrolor v největším českém eshopu Alza. Pilulka má vedle toho i novou hlavu marketingu – je jí Jiří Caudr, který stál za vznikem knižního startupu Book Therapy a podobně jako Velín v minulosti prošel také Alzou. Klíčové personální změny přicházejí v době, kdy společnost pokračuje v transformaci z široce rozkročené online i offline lékárny směrem k digitální prevenci a longevity službám.
V první polovině roku 2025 dosáhla Pilulka podle tiskového prohlášení významné restrukturalizace nákladů na centrální úrovni s meziročním poklesem o 46 procent. Současně společnost dokončila prodej části sítě kamenných lékáren, což vedlo ke zvýšení likvidity a snížení zadlužení vůči hlavní financující bance o 40 procent. Za prvních sedm měsíců letošního roku firma utržila 575 milionů korun, její letošní výkonnost představuje meziroční pokles o více než 30 procent. S akciemi Pilulky se obchoduje i na pražské burze a letos tam přidaly přes 70 procent.