Po 24 hodinách ve vládním speciálu s Bartošem jsme byli všichni nejlepší kámoši, vzpomíná zakladatel Worldee

Jaká byla jejich první dovolená? Do jakých zemí s chutí vyrážejí dnes? Kolik je cestování stojí a jak vyzrávají na levné letenky? Na toto a mnohem více se v rámci letního formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich turistických zážitků.

Tentokrát na Karlínských 20 v cestovatelské edici odpovídá Tomáš Zapletal, zakladatel platformy Worldee, která sdružuje komunitu zkušených cestovatelů. Proč každý den sleduje aktivity SpaceX? Jak se mu vymstilo, že do letadla vždy nastupuje až jako poslední, a kde zažil největší šok?

Vzpomínáte si na svou první dovolenou? Jaká byla?

Svoji první pravou cestovatelskou „dovolenou“ jsem zažil, když mi bylo 12 let. Naše škola pořádala poznávací zájezdy autobusem po Evropě. Každý rok někam jinam, jednou na sever do Švédska, jindy na jih do Itálie. Museli spojit několik škol, aby dali dohromady autobus dětí, které měly to privilegium, že si jejich rodiče takovou cestu mohli dovolit. Já jsem vděčný mým rodičům za to, že jsem mohl být jedním z nich. Byly to totiž okamžiky, které zažehly mou cestovatelskou vášeň.

Jak nejčastěji vypadala vaše dovolená s rodiči?

Naprostá klasika, all inclusive zájezd do Egypta, Tuniska, Turecka. Bylo to super.

Který svůj pobyt v zahraničí považujete za nejlepší v životě a proč?

Každá cesta do zahraničí je nejlepší v životě. Cestování nás posouvá, bourá stereotypy, učí nás žít život skrze prožitek, prakticky nás vzdělává. Najdeme díky němu své silné a slabé stránky. Každá cesta stojí za to a žádné své cesty do zahraničí nelituji.

Kolikrát do roka si odpočinek v zahraničí dopřáváte?

Cestování je pro mě odpočinek, především mentální. Cestování v tom pravém slova smyslu je fyzicky náročné, ale za naplňující pocit večer na hotelu, poté co jste toho tolik zažili, to stojí. Tento mentální odpočinek zažívám minimálně čtyřikrát do roka.

Foto: Worldee Tomáš Zapletal a Tomáš Nakládal z Worldee

Zájezd, nebo dovolená ve vlastní režii?

Na zájezd s cestovkou jsem nejel opravdu hodně dlouho. Jezdím ve vlastní režii a pomáhá mi s tím Worldee. Protože to je přesně ta příjemná kombinace mezi cestováním s cestovní kanceláří (je to jednoduché) a individuálním cestováním (je to to pravé, autentické cestování).

Raději do hor, nebo k moři?

Raději do hor a k moři. Mnoho destinací je jejich kombinací. Moc rád chodím po horách (ferraty a lezení jsou má vášeň) a moc rád si lehnu na prázdnou pláž. Naposledy jsme tak byli například na Srí Lance, která má krásná pohoří i pláže.

Odpočinek, nebo aktivní dovolená plná zážitků?

Jak jsem už řekl.

Jaký je váš průměrný rozpočet na dovolenou?

Jako správný startupista se snažím dostat co nejvíce za co nejméně. Mám rád krásná, zážitková ubytování, která ale nemusí stát majlant. Například na Bali jsme spali v „ptačím hnízdě“, kde spíte v sedmi metrech v napůl otevřeném „košíku“ spleteném z bambusů. Asi tři roky poté se toto ubytování objevilo na Netflixu v seriálu o nejzajímavějších ubytováních na světě. Stálo v přepočtu na noc 800 korun, ale po Netfixu si tam rezervaci už asi neuděláte. U většiny mých cest se vejdu do cca 50 tisíc korun na osobu i s letenkou.

Máte nějaký tajný dovolenkový hack, kde třeba ušetřit?

Worldee má technologii, která itineráře cest napojuje na reálné služby (letenka, ubytování, pronájem auta…), a když spíte, neustále všude po internetu hledá, ve který termín byste se na daný výběr měli vydat, aby vás to stálo co nejméně. Přímo na Worldee si pak celý itinerář můžete koupit jako balíček služeb. To je ten největší dovolenkový hack.

Auto, letadlo, loď, nebo vlak?

Budu se opakovat, ale auto, letadlo, loď i vlak. Autem na road trip po Evropě. Letadlem do vzdálených destinací. Lodí (katamaránem) s Yachters Baby do Řecka na Lefkádu. A vlakem dvakrát týdně z Olomouce do Prahy a zpět.

Máte nějaký trik spojený s nákupem letenek?

To vyloženě nemám.

Váš nejdelší let a co vám pomohlo jej přežít?

Můj rozhodně nejdelší let trval přes 24 hodin, bylo to kvůli mé účasti na vládní a podnikatelské misi do Japonska a Jižní Koreje za přítomnosti vicepremiéra Ivana Bartoše. Letěli jsme vládním speciálem, Airbusem A319 s ne moc dlouhým doletem. Let z Prahy do Tokia trval přes 24 hodin a třikrát jsme stavěli na dotankování. Byla to fakt sranda, po dosednutí jsme byli všichni nejlepší kámoši.

Foto: Worldee Tomáš Zapletal, spoluzakladatel startupu Worldee

Jak bojovat s jet lagem?

Dám vám doporučení na super knížku pro všechny startupisty: Nástroje titánů. Tam se to dozvíte.

Řešíte, se kterou leteckou společností poletíte?

Ne, chci se na místo dopravit co nejlevněji.

Největší dovolenkový fuck-up?

Letěli jsme do Paříže do Disneylandu. V naprosto stejný čas odlétala do města dvě letadla. Toho jsme si nevšimli. Jedno z letadel mělo mírné zpoždění – to bylo to, u jehož gateu jsme čekali. Já chodím do letadla klasicky poslední, abych ve frontě nemusel stát. A tenkrát se mi to vymstilo. Když jsme jako poslední ve frontě přišli k obsluze, která kontroluje občanku a oskenuje letenku, bylo nám sděleno, že letenku do tohoto letadla nemáme. Sprintem jsme to vzali ke správnému gateu, ale kvůli zpoždění prvního letadla byl už zavřený. Takže jsme o několik hodin později letěli ultra drahým letem s přestupem. Poučení? Pořád chodím do fronty poslední, ale vždycky kontroluji i číslo letu.

Kdy jste se na dovolené nejvíce bál?

Jeden z nejméně příjemných zážitků byl, když jsem v Nairobi navštívil slum Kibera. Žije tam milion lidí, není tam kanalizace, jsou to ty nejotřesnější podmínky pro život v jedné z nejchudších zemí. Chodíte po nánosech odpadků a vedle vás teče potůček smrti, ve kterém děti umývají nádobí. Já jsem se do slumu dostal díky člověku, který v něm za mlada žil, ale podařilo se mu z něj dostat. Najal si asi 10 kamarádů jako ochranku a díky nim jsme měli příležitost zažít, jaké je ve slumu bydlet nebo chodit do školy. Byl to šokující zážitek.

Nejlepší a nejhorší jídlo na dovolené?

Nejlepší jídlo mají v Itálii. Moc rád se vracím k Lago di Como. Nejhorší jídlo jsem jedl na Rusinga Island v Keni, kde jsem 14 dní pobýval. Dva týdny v kuse jsem jedl ugali. To je základní pokrm ve východní Africe, včetně Keni. Je to bílá hmota bez chuti, vyrobená z kukuřičné mouky.

Země, kde byste si dokázal představit žít mimo Česko?

Náš startup plánuje atakovat americký trh ve velkém. Takže bych chtěl minimálně nějakou dobu žít v USA a budovat tam náš byznys. Stáří chci strávit u Lago di Como.

Kam se chystáte na příští dovolenou?

V září poletím na krátký trip do Texasu, kde SpaceX vyvíjí Starship. Je to raketa, která chce udělat z vesmírné turistiky dosažitelnou věc. Už několik let každý týden sleduji vývoj této rakety a neskutečně se těším, až proces výroby i samotný start uvidím naživo. A třeba potkám i Elona.

Vytoužená destinace, kam byste se jednou chtěl podívat?

Jsem přesvědčen o tom, že za mého života bude pro běžného smrtelníka možné podívat se do vesmíru. Těším se na oběžnou dráhu, až uvidím planetu Zemi v celé své kráse. A tajně doufám, že to vyjde i na Měsíc.