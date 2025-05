Po Brumlovce se miliardář Passer pustil do Roztyl. Začal tu stavět bílou kaskádovitou budovu

Uložit 0

Loni vyhrála administrativní budova Roztyly Plaza soutěž Stavba roku 2024. Stojí u stanice metra, se kterou sdílí část názvu a také na složitém pozemku, kde se kolem dokola nachází Jižní spojka, dálnice D1 a Krčský les. Postavila ji tu developerská společnost Passerinvest Group, která nyní představila další stavbu, jež bude stát opodál. Navrhlo ji studio A8000.

Společnost, kterou vlastní miliardář Radim Passer, byla dlouhá léta spojovaná především s pražskou Brumlovkou. Měnit ji začala už v devadesátých letech, během kterých do území nainvestovala přes sedmnáct miliard korun. Vznikly tu kancelářské i administrativní budovy, které tuto část města změnily v moderní kus Prahy. Developer sem konec konců také umístil svoje sídlo.

Nyní se Passer zaměřil na lokalitu, která odsud není nijak daleko. Jde o Roztyly, kde právě loni dokončil první z plánovaných budov. Jde o zmiňované Roztyly Plaza. Budovu navrhlo studio Aulík Fišer architekti a vyšla na 1,5 miliardy korun. Passerinvest Group tady přitom pozemky koupila už v roce 2006, celá ta léta společnost vyřizuje povolení na proměnu zdejšího brownfieldu.

Aktuálně developer pokračuje na pozemku, jenž se nachází v cípu, kde se protínají zmiňované velké silniční stavby. Projekt dostal název Sequoia a už se tady začalo stavět. Má jít o kancelářskou budovu o jedenácti podlažích na 33 tisících metrech čtverečních.

Dynamická kaskádovitá budova je bílá a ční do okolí. „Naším cílem bylo navrhnout dům tak, aby působil elegantně a lehce, ale zároveň měl svou jasně zapamatovatelnou tvář. Proto je bílý, tvarově racionálně jednoznačný a čelní fasáda je kaskádovitě vykonzolovaná nad vstupní chodník,“ popisuje architekt Pavel Kvintus z A8000. Jak název napovídá, studio se inspirovalo sekvojí a poukazuje na její majestátnost. Zároveň dům slouží jako jakási stěna. Z jedné strany rámuje nový, částečně hotový park, z druhé Pražský okruh.

Obklopení vytíženými komunikacemi Passerovi nebrání v tom, aby tu chtěl vytvořit jednu z nejvíce udržitelných budov. Vynikat by měla v úsporném hospodaření s energiemi i vodou, stejně jako s dešťovkou, využívat se tu budou použité recyklované nebo obnovitelné materiály s nízkou uhlíkovou stopou, počítá se s moderními technologiemi jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaika či ionizátory vzduchu. Důraz se bude klást na nakládání s odpady i na zeleň.

Ta se objeví i na střeše, která by se měla proměnit v živou krajinu. Uprostřed se bude nacházet pobytová zóna, kde bude možné zřídit sezónní bar nebo kavárnu a větší posezení. Počítá se samozřejmě s bohatou výsadbou, tak aby hrála celoročně, dominantní budou stálezelené dřeviny, trvalky a okrasné traviny. Střecha by měla být v podstatě volným pokračováním Krčského lesa.

Přírodní elementy se ale promítají i do interiéru. „Bylo pro nás velmi důležité, aby se v domě dobře pracovalo. Uvnitř je proto nekomplikovaně a přímočaře organizovaný,“ říká Kvintus. Hlavní vstup vede přes centrální recepci, která se nachází až v první nadzemním podlaží, to kvůli terénnímu rozdílu, do budovy ale povede i vstupní lávka směrem od stanice metra. Recepce je po obou stranách prosklená a doplňují ji velké LED panely.

Vnitřní prostor je prosvětlený přírodním světlem, které sem proudí skrze velké panoramatické výtahy. Uvnitř by zároveň měla vzniknout moderně pojatá kantýna s vnitřním i venkovním posezením.

Sequoia by měla být dokončená mezi lety 2027 až 2028, tím ale plány v okolí nekončí. Passerinvest už nyní připravuje také bytový projekt, který by měl s administrativní budovou sousedit. V nabídce budou byty k prodeji i pronájmu. Projekt dostal název Arboretum. Spolu s ním by měla být dokončená i revitalizace čtyřhektarového parku, který bude doplněný o vodní plochu.