Po hromadném propouštění hlásí Heureka povedený rok. Tržby má přes dvě miliardy a ziskovost roste
PPF a EC Investments museli jakožto majitelé skupiny doplnit kapitál o více než dvě miliardy.
Nákupní rádce Heureka Group představil své hospodářské výsledky za fiskální rok, který trval od loňského dubna do letošního března. Výše tržeb dosáhla 2,2 miliardy korun, provozní zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) pak vzrostl na 606 milionů a podle vyjádření se přibližuje rekordním hodnotám. Skupina, jež působí v devíti zemích střední a východní Evropy, zároveň hlásí snížení celkového zadlužení o 48 procent, a to díky vlastnímu kapitálu a vkladu od investorů.
„V době, kdy celý trh čelil výzvám, jsme my dokázali růst ve všech reálných ukazatelích našeho podnikání – tržbách, EBITDA i cash flow, a dokonce růst i v počtech uživatelů,“ komentuje ředitel Heureka Group David Chmelař. Ten se vedení ujal v září 2023, kam jej na misi vyslal tehdejší šéf PPF Jiří Šmejc. Kvůli tlakům na větší efektivitu byznysu pak Heureka loni v dubnu hromadně propouštěla.
„Máme teď ještě pevnější základy pro další inovace a posilování naší pozice na trhu,“ popisuje nyní Chmelař, podle kterého je skokové snížení zadluženosti signálem stability obchodního modelu Heureky. Seznam Zprávy přitom nedávno psaly o tom, že majitelé – skupina PPF a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče – museli kvůli vysokému zadlužení Heureky loni v létě do skupiny doplnit kapitál ve výši téměř 2,3 miliardy korun.