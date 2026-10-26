Po měsících další poplatek. Proč opět zdraží balíčky z Temu a spol. a jak ušetřit během Black Friday?
Blíží se hlavní nákupní sezona, která bude letos ovlivněna dalším zdražováním. Data pak ukazují, kdy jsou na českých e-shopech nejlepší slevy.
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Největší online nákupní svátek roku Black Friday nastane už za měsíc, konkrétně 27. listopadu. Obecně jsou s ním spojeny velké slevové akce, ovšem obchodníci ve snaze přilákat co největší počet zákazníků před blížícími se Vánocemi ne vždy nabízí reálné slevy. Co říkají data o tom, kdy se během následujících týdnů opravdu vyplatí nakupovat na e-shopech? A proč od listopadu opět zdraží zásilky od obchodníků ze zemí mimo Evropskou unii? Připravili jsme přehled deseti nejzákladnějších otázek.
Proč od listopadu zdraží balíčky z Temu a spol.?
Evropská komise schválila 21. září delegovaný akt, který stanovil manipulační poplatek za každou položku zboží dováženého z e-shopů mimo EU. Členské státy i Evropský parlament měly měsíční lhůtu na námitky, které ale nepřišly, a proto byl nový akt už zveřejněn v Úředním věstníku EU s platností od 1. listopadu.
Jak přesně nový poplatek funguje?
Poplatek ve výši 2 eura (aktuálně 49 korun) se vybírá bez ohledu na hodnotu zásilky a bez časového omezení. Nejde přitom o to, kdy proběhne objednávka, ale kdy se balíček dostane do Evropské unie, takže u nákupů například z čínských tržišť jako Temu nebo Shein se už nyní poplatku téměř jistě vzhledem k době dodání nevyhnete.
Neřešilo se už letos něco podobného?
Ano, od července EU zavedla clo ve fixní výši 3 eur (aktuálně 73 korun) na každou položku v zásilkách nízké hodnoty do 150 eur (přibližně 3 600 korun) přicházejících ze zemí mimo EU. Clo se vztahuje na každou položku v zásilce, ne na balíček jako celek. A k poplatku se navíc připočítává standardní DPH 21 procent.
Jak se tyto poplatky doplňují?
Clo i manipulační poplatek se vztahují na jednotlivé druhy zboží, ne na zásilku jako takovou. Pokud si objednáte 10 stejných triček, zaplatíte clo 3 eura a poplatek 2 eura. Pokud si v jednom balíčku objednáte 10 stejných triček a dvě stejné mikiny, platíte clo 6 eur a poplatek 4 eura. A nadto ještě DPH.
Je to poslední podobné zdražování?
Není. Clo i poplatek jsou dočasným řešením, které reaguje na obří množství zásilek objednávaných zejména z Číny. Skutečná reforma má teprve přijít, současný stav by pravděpodobně v roce 2028 měly nahradit standardní tarifní sazby vyměřované podle konkrétního typu zboží, jak to známe u větších zásilek.
Na co si dávat pozor?
Podle šéfa obchodu ve službě pro odložené platby Skip Pay Davida Filippova mohou být nové poplatky ideální příležitostí pro podvodníky. „Mohou rozesílat falešné SMS nebo e-maily s výzvou k jejich doplacení. Zákazník přitom nemusí na první pohled poznat, jestli po něm peníze skutečně chce dopravce, nebo někdo úplně jiný. Výhodou českých e-shopů může být to, že zákazník ví, na koho se obrátit, když se něco pokazí. České e-shopy nemusí být levnější. Musí být lepší,“ říká.
Proč se to vůbec děje?
Clo EU nastavovala zejména v reakci na záplavu balíčků z Číny, respektive z platforem, jako je Temu, Shein a podobně – mimochodem ty patří mezi vůbec největší online obchodníky v Česku, jak ukazuje žebříček CzechCrunche TOP 100 e-shopů. Jak popsala Celní správa, zatímco v roce 2023 doputovaly do Česka zejména z Asie tři miliony položek zboží v zásilkách do 150 eur, o rok později to bylo 23 milionů a loni už 105 milionů. Vývoj z pohledu celé Evropy je podobný. Zatímco v roce 2023 se jednalo o 2,3 miliardy, za rok 2025 došlo do EU téměř 6 miliard položek zboží v malých zásilkách.
Měla cla kýžený efekt?
Efekt byl okamžitý. Podle Celní správy přišlo v červnu do Česka 13,6 milionu položek v levných zásilkách, v červenci 3,6 milionu a v září 2,6 milionu. Jak komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk: „Meziročně je to propad o téměř 80 procent. Průměrná zásilka se zmenšila z více než šesti položek na zhruba tři a stát na novém clu vybral už téměř 660 milionů korun.“
„Meziročně, když srovnáme léto s létem, vidíme propad balíčků z Asie o více než polovinu. Je ale zajímavé a překvapivé, že to má velmi různé formy. Vidíme asijské klienty, kteří toto zvýšení cel absorbovali do svých cen a někteří z nich víceméně neklesají. Zatímco jiné e-shopy, které cenu separovaly a vyúčtovaly ji klientům jako dodatečnou položku nad rámec běžné ceny, se propadly o 50 až 60 procent,“ uvedl během léta ředitel Zásilkovny Erich Čomor.
České e-shopy tedy nezdražují?
To se úplně říct nedá, některé zvyšují ceny, ovšem z jiných důvodů. České e-shopy a dopravci totiž ve velkém bojují se zdražováním benzinu, což vyústilo v rapidní nárůst cen za dopravu. V uplynulých třech měsících byla průměrná částka za doručení nejvyšší za celé dvouleté sledované období od září 2024 a přesahovala 80 korun. Zákazníci o to víc dávají přednost levnějším způsobům doručení, jako jsou například výdejní boxy.
A co tedy s Black Friday?
„Black Friday se z jednoho dne proměnil v celou sezónu. Nejlépe proto nakupují ti, kdo začnou ceny sledovat včas,“ říká Andy Werner, šéf datového oddělení Heureka Group. Ta nedávno představila loňská data o tom, jak se mění ceny v českých e-shopech právě kolem nákupního svátku, který letos připadá na 27. listopadu.
Loni se podle Heureky nejnižší ceny objevovaly nejčastěji v posledních dvou týdnech před ním a šance na ně narazit byla tehdy skoro dvakrát vyšší než v běžný den v průběhu roku. Samotný černý pátek nebyl o nic výhodnější než ostatní dny celého slevového týdne. Až devět z deseti skutečných slev navíc začalo ještě před týdnem Black Friday nebo trvalo i po něm.
Kdo odkládá nákup v naději, že ceny před Vánoci ještě klesnou, se většinou přepočítá. V prosinci byl nanejvýš každý pátý produkt levnější než během týdne Black Friday. A i u něj šlo obvykle jen o jedno až tři procenta. „Pokud v listopadu najdete dobrou cenu, není důvod čekat. Prosinec ji překoná jen zřídka, a když už, tak obvykle jen o pár procent,“ radí Werner.