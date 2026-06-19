Velké změny v nakupování online: Proč zdraží balíčky z Temu a spol. a jak se upravuje vracení zboží
V Evropské unii začnou platit nová pravidla, která zavádí cla na zásilky zejména z Číny. A na českých e-shopech zároveň jednodušeji zboží vrátíte.
Nakupování na internetu se v aktuálních týdnech ve velkém mění. Začíná totiž platit takzvaná tlačítková novela, jež e-shopům dává za povinnost ulehčit zákazníkům vrácení zboží. A souběžně s tím Evropská unie zavádí nová cla na balíčky přicházející zejména z Číny, což má potenciál výrazně zdražit levné zboží z platforem, jako je Temu. Co všechno se mění, jaké to má dopady na zákazníky i na samotné e-shopy? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky.
Co je tlačítková novela a jak ulehčí vrácení zboží?
Od pátku 19. června Evropské unii platí nové pravidlo. Na webech i v aplikacích, kde na dálku nakupují spotřebitelé, musí být nově dostupné jednoduché tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Cílem je, aby bylo ukončení smlouvy stejně jednoduché jako její uzavření. Jinými slovy: zákazníci jsou zvyklí nakoupit na e-shopech i během pár vteřin, stejně tak rychle by mělo být možné nákup či předplatné online služeb zrušit. Pravidla se mají týkat také obchodníků, kteří nesídlí v EU, ale prodávají zde zboží či služby.
„Možnost vrátit zboží je dnes nedílnou součástí online nakupování. Přesto zákazníci často narážejí na složité formuláře, nejasné postupy nebo obtížně dohledatelné informace. Přitom právě transparentnost a uživatelská přívětivost budou v e-commerce hrát stále důležitější roli a už nyní ovlivňují to, zda zákazník na e-shopu znovu nakoupí,“ komentuje novinky ředitel DPD Miloš Malaník.
„Máme tady ale opět zajímavou legislativní situaci,“ upozorňuje Pavla Vybíralová, advokátka z kanceláře Legitas. Aktuálně totiž jde o druhou tlačítkovou novelu (první, týkající se tlačítka v košíku objednávky, rezonovala v roce 2023), která podle směrnice EU stanovuje povinnost promítnout změny do právních úprav členských států právě do 19. června. V Česku je ale změna zákona zatím stále v legislativním procesu, čímž podle některých odborníků zatím nová pravidla nejsou v platnosti. „Od 19. 6. je nicméně již účinná změna nařízení vlády, kterým se stanoví závazné poučení pro spotřebitele a mění se vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku,“ doplňuje Vybíralová.
Mění se i lhůta pro vrácení zboží nakoupené online?
Ne, základní lhůta pro odstoupení od nákupu zůstává nadále nastavena na čtrnáct dní. Pokud ale spotřebitel nedostane řádné informace o svém právu odstoupit od smlouvy, může se lhůta prodloužit až o dvanáct měsíců. Tedy prakticky na jeden rok a čtrnáct dní.
Co tlačítková novela znamená pro e-shopy?
„Možnost jednoduše odstoupit od smlouvy i po zaplacení je pro mnoho obchodníků složitější, než se může na první pohled zdát. Vyžaduje propojení platebních procesů, zákaznické komunikace i následného vypořádání,“ komentuje ředitelka služby Twisto Nemika Menevşe. „Osobně si myslím, že je to krok kupředu, nejen pro pohodlí zákazníka, ale i e-shopy. Bude méně papírování, více online zvládnutých vratek,“ popisuje advokátka Vybíralová. Jak doplňuje, z praktického hlediska to pro e-shopy znamená:
- Změnit procesy na webu. V patičce webu bude muset být tlačítko pro odstoupení (nebo odkaz na online formulář), také v zákaznickém účtu bude potřeba přidat tlačítko pro odstoupení u detailu objednávky.
- Upravit transakční komunikaci. Po odstoupení zaslat potvrzení o odstoupení s povinnými náležitostmi.
- Aktualizovat právní dokumenty a poučení na webu, včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Nové informační povinnosti pro spotřebitele.
Proč zdraží balíčky z čínských platforem?
Evropská unie od 1. července zavádí jednotné fixní clo ve výši tří eur, aktuálně 73 korun, na každou položku v zásilkách nízké hodnoty do 150 eur (přibližně 3 600 korun) přicházejících ze zemí mimo EU. Důležité je, že poplatek tři eura se vztahuje na každou položku v zásilce, ne na balíček jako celek. A k poplatku se navíc připočítává standardní DPH 21 procent.
„Když si zákazník objedná v jednom balíčku tričko, sluchátka a obal na telefon, jde o tři různé kategorie a zaplatí třikrát tři eura. Pokud si naopak zákazník objedná pět kusů stejného zboží ve stejné kategorii, zaplatí tři eura jen jednou,“ vysvětluje Radovan Hauk, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.
Koho clo nejvíc zasáhne?
Clo EU nastavovala zejména v reakci na záplavu balíčků z Číny, respektive z platforem, jako je Temu, Shein apod. – mimochodem ty patří mezi vůbec největší online obchodníky v Česku, jak ukazuje žebříček CzechCrunche TOP 100 e-shopů. Jak popsala Celní správa, zatímco v roce 2023 doputovaly do Česka zejména z Asie tři miliony položek zboží v zásilkách do 150 eur, o rok později to bylo 23 milionů a loni už 105 milionů. Při současném stavu (70 milionů do konce dubna) jich může být letos dvojnásobek z loňského počtu. Vývoj z pohledu celé Evropy je podobný. Zatímco v roce 2023 se jednalo o 2,3 miliardy, za rok 2025 došlo do EU téměř 6 miliard položek zboží v malých zásilkách.
Jaký to bude mít dopad na ceny?
Podle poradenské společnosti Moore se hodnota běžné spotřebitelské zásilky z Temu do Česka pohybuje kolem 120 až 130 korun. Tříeurové clo v přepočtu znamená zhruba 75 korun a po připočtení DPH 21 procent činí reálné navýšení přibližně 90 korun na jednu kategorii v balíčku. U průměrné objednávky za 128 korun to v praxi znamená navýšení o zhruba 70 procent na cca 218 korun.
„Omezí se impulzivní rychlé nákupy a někteří zákazníci budou hledat alternativy na českém trhu. Objem těchto malých zásilek z Číny by mohl klesnout až o 15 procent,“ vypočítává Tomáš Čupr, ředitel marketingové společnosti PPC Profits.
Stihnu ještě nakoupit bez cla?
Téměř jistě už ne. Rozhodující totiž není den, kdy si zboží objednáte, ale den, kdy fyzicky vstoupí na území EU. Pokud nakoupíte teď, velmi pravděpodobně dorazí nejdřív až v červenci, a tedy už bude podléhat zdanění.
Proč se clo zavádí?
Jak dlouhodobě upozorňují nejen obchodníci, český a evropský prodejce musí na zboží splnit celou řadu náročných povinností od certifikace CE, prohlášení o shodě, testů nezávadnosti, pravidel pro obaly a recyklaci, dvouleté záruky, plnohodnotného reklamační procesu po servisní proces, ESG a další povinnosti. U balíčků z čínských internetových tržišť přitom často nic z toho fakticky neexistuje. Zboží projde hranicí bez kontroly, bez certifikátů, bez českého návodu, bez záruky a bez reálné možnosti reklamace. A dosud bylo navíc osvobozeno i od cla.
Budou se poplatky zvyšovat?
Ano, poplatky se letos ještě zvýší – pravděpodobně v listopadu by na clo měl navázat také samostatný manipulační poplatek kolem dvou eur. Skutečná reforma ale má teprve přijít, fixní clo by pravděpodobně v roce 2028 měly nahradit standardní tarifní sazby vyměřované podle konkrétního typu zboží, jak to známe u větších zásilek.
Povede to k požadovanému výsledku?
Zavedení cla na balíčky je podle Jana Vetyšky z oborové organizace APEK prvním krokem k narovnání situace na trhu: „Naše asociace dlouhodobě bojuje za férové prostředí, které bylo v uplynulých letech zásadně narušeno vstupem různých online platforem z Číny. Vnímáme, že nové clo zlepší situaci, ale očekáváme od evropských i národních úřadů další kroky. Stále vnímáme jako nepřijatelné, aby místní prodejci museli dodržovat řadu pravidel, do kterých můžeme zahrnout v první řadě požadavky na bezpečnost a složení výrobků, jejich certifikaci, úhradu všech příslušných ekologických poplatků atd.“
„Je naivní si myslet, že si Temu neporadí a že není připravené“
- Cla komentuje Jitka Dvořáková, která se pod záštitou APEK s českými e-shopy postavila do boje za narovnání tržních pravidel.
Upřímně řečeno je můj názor pouze na úrovni „lepší než nic“, jinými slovy pevně věřím, že jde o první krok na dlouhé cestě, kterou jsme zahájili téměř před dvěma lety. Vedle toho je samozřejmě dobrou zprávou i udělení pokuty Temu za prodej nebezpečných hraček, a ještě lepší je pokuta 200 milionů eur udělená Temu na evropské úrovni za porušování nařízení DSA, protože se jedná o oficiální potvrzení stavu, na který dlouhodobě upozorňujeme.
Ale zpátky k poplatkům – jedná se o přechodné opatření, protože správným krokem bude definitivní zrušení bezcelního dovozu ze třetích zemí do výše 150 eur. Tedy krok, který trval Donaldu Trumpovi zhruba 48h a způsobil masivní přesměrování čínských „šmejdů“ do Evropy a s tím související obrovské marketingové investice, které zdražily online prostor všem ostatním hráčům.
Z mého pohledu se jedná o krok, který z velmi malé části bude kompenzovat to, o co přichází státní finance (clo, DPH) , viditelně zdraží ty nejlevnější položky, ale rozhodně nesrovná podmínky s těmi, ve kterých fungují české subjekty. Protože tato opatření nemají žádný vliv na dlouhotrvající obcházení legislativních povinností, jako jsou poplatky za obaly, zpětný odběr elektrozařízení, dodržování velkého množství regulativních opatření v rámci ochrany spotřebitele nebo i kybernetické bezpečnosti. Vlastně je to takový malý mezistupeň k finálnímu řešení v rámci nové celní legislativy EU. Ale je třeba to vnímat pozitivně, tedy jako uznání nerovnosti podmínek ze strany evropských orgánů.
A ano, je naivní si myslet, že si s tím Temu do jisté míry neporadí a že na to není připravené, když o to usilujeme už dva roky. Mezitím totiž i selhala některá opatření jednotlivých evropských zemích, které se snažily situaci vzít do vlastních rukou – jako například Itálie. Ale v takovém případě stačí, aby zásilky vstoupily do evropského prostoru prostřednictvím jiné evropské země, a pak bezcelně pokračovaly do Itálie.
Pravděpodobně tedy dojde k mírnému snížení množství zásilek, ale rozhodně se nebude jednat o vyřešení problému. A to ani po případném zavedení oznámeného „handling fee“, které se očekává v listopadu. Nicméně mně nejde o zamezení dovozu ani o zablokování platforem, ale o narovnání tržních podmínek pro lokální hráče.
Důležitou roli v tom bude hrát ještě prováděcí předpis, ze kterého vyplyne, jakým způsobem bude poplatek vybírán. Což bude rovněž ovlivněno tím, přes kterou zemi budou zásilky pro české zákazníky do Evropy vstupovat, a zda nebudou zasílány z již mezitím zřízených skaldů Temu v Evropě, čímž by pro zákazníky odpadla jakákoliv administrativní zátěž a jednalo by pouze o navýšení ceny. Pokud do toho nějakou dotační intervencí nevstoupí čínská vláda, která řeší poprvé od roku 2022 meziroční pokles maloobchodních tržeb.