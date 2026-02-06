Po Praze a Brně se od pondělí budou projíždět samořídicí tesly. Svézt se může kdokoli
Od 9. února si mohou zájemci vyzkoušet jízdu samořídicí teslou na vlastní kůži. Zákon autonomní vozy povolil už v lednu.
Tesla od pondělí nabídne veřejnosti možnost vyzkoušet si technologii Full Self-Driving na vlastní kůži. Až do konce března budou moci zájemci usednout na sedadlo spolujezdce a v reálném provozu sledovat, jak si pokročilé asistenční systémy poradí v praxi. Demonstrace proběhnou v pražských Průhonicích a v Brně, kde zástupci automobilky předvedou reakce aut na složitější dopravní situace i jeho údajný přínos pro bezpečnost. Kapacita jízd ve vozech Cybertruck a Model 3, S, X a Y je však omezená a je třeba se na ně registrovat.
Načasování akce není náhodné. Přichází krátce poté, co česká legislativa od ledna umožnila provoz vozidel s třetí úrovní automatizace. V praxi to znamená, že auto v určitých úsecích zvládá řízení i navigaci prakticky samostatně, takže se řidič nemusí soustředit na cestu a může se legálně věnovat jiným činnostem. Stále však musí zůstat za volantem a být připravený, že ho systém kdykoli vyzve k převzetí řízení, a to do deseti sekund. Zákon s těmito funkcemi ale zatím počítá pouze na dálnicích a rychlostních silnicích, aby se minimalizovalo riziko pro chodce a cyklisty.
Jak nedávno upozornil server Seznam Zprávy, legislativa v tomto případě zatím předběhla realitu. V Česku si totiž dosud nikdo neregistroval vozidlo se třetím stupněm automatizace, a i systém v teslách, který si lidé nyní mohou vyzkoušet, spadá „jen“ do druhého stupně. Funguje tedy jako pokročilý asistent řidiče, nikoliv jako autonomní řízení bez nutnosti lidského dohledu. Člověk v kabině proto musí neustále sledovat provoz a být připraven kdykoli zasáhnout. Akce v Praze a Brně tak slouží především jako praktická ukázka toho, jak blízko jsme k plně autonomní budoucnosti, na kterou už je česká legislativa formálně připravená.