Pod renesančními klenbami vznikla moderní ordinace. Ze stropu se tu vine světelný had
Dva požáry, drogerie i prodejna desek. Dům v centru Čáslavi má za sebou pestrou minulost. Při rekonstrukci navíc odhalil řadu překvapení.
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V 15. století patřil mezi várečné domy a říkalo se mu Pod Štítem či U Čerta Waška. Přečkal dva rozsáhlé požáry, po nichž získal renesanční valené klenby s lunetami a později i barokní štuky. Ve 20. století se tu vystřídala drogerie s prodejnou desek Supraphon a dnes se do památkově chráněného domu na čáslavském Žižkově náměstí chodí za dermatologem. Pražské studio Crea-tura proměnilo historické prostory v ordinaci Pod Štítem.
Než se architekti pustili do práce, potřebovali zjistit, co všechno stavba za staletí ukryla. Interiér nejprve zaměřili pomocí 3D laserového skenování, restaurátorské sondy pak odhalily zazděné niky i původní komíny. Záhy se ukázalo, že pouhé vymalování a výměna podlah stačit nebudou. Stávající konstrukce proto bylo nutné vybourat až k základům. Nad původními sklepními klenbami tak vznikly nové vrstvy podlah, do nichž se schovaly moderní rozvody.
Autoři si hned na začátku zakázali podhledy, aby nezakryli historické klenby. Více než pět kilometrů kabelů a potrubí tak protáhli novými podlahami, vestavěným nábytkem, znovuobjevenou chodbou podél budovy i venkovním podzemním kanálem. Do starých prostor se zároveň vešlo podlahové vytápění, chlazení a technické zázemí pro tepelná čerpadla.
Místo obvyklých bílých obkladů a zářivek vsadili architekti na tlumené odstíny odvozené přímo z nálezů sond. Restaurátoři zpevnili uvolněné omítky, poškozená místa doplnili vápennou maltou a zachovali také překrývající se vrstvy šablonových maleb z 19. století. Chybějící části přitom záměrně nedomalovávali. Klenby doplňuje zavěšené svítidlo ve tvaru hada.
Architekti mysleli také na to, jak se budou pacienti v ordinaci cítit. „Lékařské prostředí v nás přirozeně vyvolává stres. Chtěli jsme, aby pacient vešel pod klenbu a na chvíli zapomněl, že jde k doktorovi. Aby ho prostor pomyslně objal,“ popisuje architekt Karel Goláň. Celkem se na proměně domu podílelo přes 50 lidí.