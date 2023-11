Pomalu, pomalu. Řecká kuchyně potřebuje svůj čas, říká Giannis Zavalianis z rodinné restaurace Filema

Uložit 0

V pražských Košířích se vzhledem k jejich malebnosti a maloměstskému dojmu každý rád zatoulá. Při tom toulání možná narazí na nenápadný, typickými hnědými kachličkami obložený dům, který vybočuje zajímavým vstupním portálem. Když jím projdete, vmžiku se objevíte v úplně jiném prostředí, které vás i v šedých podzimních dnech přenese do Středomoří. Řecká rodina Zavalianisových zde totiž otevřela restauraci, se kterou přinesla do Česka stále poměrně neprobádanou kuchyni země obklopené Egejským a Jónským mořem.

Co si vybavíte, když se řekne řecká kuchyně? Sýr feta, halloumi, salát z rajčat a okurky s olivami, tzatziki, možná grilované kalamáry či musaku. A co třeba jehněčí kleftiko, feta saganaki s medem, cuketové placičky kolokithokeftedes, plněné vinné listy dolmadakia nebo tradiční řecký dezert portokalopita? Často jde o pokrmy, o nichž našinec nejspíš nikdy neslyšel, přesto jde o základní stavební kameny velmi pestré řecké kuchyně.

„Šéfkuchařka je má sestřenice Marianthi Malisiova, která vaří přesně tak, jako kdybychom byli doma. Naše rodina pochází z malé vesnice, která leží na pevnině naproti ostrovu Korfu. Pocházíme z chudých poměrů, takže jsme vůbec nebyli zvyklí jíst maso. Když jsem byl malý, jedli jsme hlavně zeleninu a luštěniny, kozy a ovce jsme chovali především na mléko,“ vypráví spolumajitel restaurace Filema Giannis Zavalianis.

Foto: Filema Za podobou restaurace stojí architekt Michael Bakas

Ten se do Česka přestěhoval před téměř dvaceti lety. Tehdy už tady žili jeho bratranci. Jeden z nich je přitom známý podnikatel Sotirios Zavalianis, který stojí za zdravotnickým holdingem Akeso, což je v současnosti jeden z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Patří do něj mimo jiné vyhlášená nemocnice v Hořovicích, Rehabilitační nemocnice Beroun či Diagnostické centrum Nové Butovice.

„Sotirios mi dlouho říkal, ať za ním přiletím na dovolenou do Prahy, že je v ní krásně. Tak jsem přijel a seznámil jsem se tady s ženou, ze které je nyní moje manželka,“ směje se Giannis Zavalianis, takže se není nutné ptát, co ho nakonec přimělo zůstat v Česku. Protože měl z Řecka již nějaké zkušenosti s gastronomií, rozhodl se, že společně se svými bratranci, Sotiriosem a Giorgosem, založí cukrárnu, kde se zaměří i na řecké zákusky.

„Přišel jsem tehdy za Sotiriosem s tím, že budu dělat zákusky i pro nemocnici v Hořovicích, kde máme výrobnu. Řekl mi, že jsem blázen, když si myslím, že si někdo v nemocnici bude chtít dávat zákusek. No, a dnes tam denně prodáme přes 400 kousků. Když jsou lidé v nemocnici, často jsou smutní, a právě sladké jim může dodat trochu radosti,“ usmívá se Giannis Zavalianis. A kdo nemocnici v Hořovicích zná, dobře ví, že pro zákusky si sem lidé jezdí jako do klasické cukrárny.

Právě praxe s cukrařinou, do které zapojili i dezerty ze své domoviny, podnikavým Zavalianisům ukázala, že Češi mají o řeckou kuchyni velký zájem. Jen v Praze není příliš míst, kde by si ji mohli užít se vším všudy. V hlavě se jim tak rodil plán na otevření vlastní restaurace, do které by přenesli vše, co mají sami nejraději. A řeč přitom není jen o jednotlivých pokrmech, ale i o samotném přístupu k řecké pohostinnosti a stolování.

Jako na návštěvě v řecké domácnosti

Právě z pohostinnosti vychází název restaurace, tedy Filema. Přeložit by se dal jako srdečné pohoštění pro přátelé, kteří přijdou k vám domů. Giannis Zavalianis také nezapomíná zdůraznit, jak moc je v řeckém stolování důležité pomalé, klidné tempo, rozprava, zábava a sdílení jednotlivých chodů. Jídlo je prostředek k setkání a v řecké kultuře nemá roli zasycení, ale především roli spojování.

„Pamatuji si, že když jsem byl malý, v neděli jsme se sešli u oběda a nesměl u toho chybět nikdo z rodiny. Byla to pro nás vždy významná událost. I proto je v naší restauraci menu poskládané tak, že když se u nás sejde větší skupina lidí, může si objednat víc chodů a ty pak mezi sebou sdílet, ochutnávat a díky tomu u nás mohou strávit víc času. Na tom řecká kuchyně stojí. Musí mít svůj čas. Hlavně pomalu, pomalu,“ vysvětluje Zavalianis.

Foto: CzechCrunch / Sára Goldbergerová V restauraci Filema připravují tradiční řecké pokrmy

Pomalu, pomalu je slovní spojení, které spolumajitel restaurace Filema opakuje hodně často. Dalo by se říct, že pomalu, pomalu trval i rozjezd restaurace. Objevili prostor v Musílkově ulici, který byl v příšerném stavu a potřeboval výraznou rekonstrukci. Rodina si k ní přizvala řeckého architekta Michaela Bakase, který celý prostor výrazně zvětšil. Proměna trvala asi dva roky, a když se dveře restaurace v prosinci roku 2019 otevřely, všichni víme, co krátce nato následovalo.

Začátky tak byly těžké, ale i přes to při vzpomínání na ně Giannisovi Zavalianisovi nemizí úsměv z tváře. Rodina si totiž podnik neotevřela ani tak na byznys, jako spíše pro radost. A aby se mohla přenést do svého domova. Pro Giannise Zavalianise se vzpomínky na jeho rodnou vesnici nesou v duchu cuketových placiček kolokithokeftedes, které má ze všech řeckých jídel vůbec nejraději a které se samozřejmě na menu objevily.

„Obecně mám raději jídla bez masa. A právě ty cuketové placičky mám spojené s pocitem, že jsem doma. Moje maminka je dělá úplně perfektní. Když jedu domů na dovolenou, připraví je čerstvé každé ráno,“ říká Zavalianis. I když u českého hosta cuketové placičky nevyvolají nostalgické pocity, rozhodně stojí za ochutnání. Odejít nesmíte bez toho, že byste vyzkoušeli smaženou fetu v těstíčku, krevety saganaki nebo plněné kalamáry na grilu. A třeba takový chod z dušeného jehněčího masa a zeleniny s názvem kleftiko v sobě nese i zajímavý kousek řecké historie.

Foto: Filema Giannis Zavalianis je v Česku dlouho známý jako skvělý cukrář

Giannis Zavalianis vysvětluje, že se pojí s obdobím, kdy se většina Řecka dostala pod nadvládu Osmanské říše po pádu Konstantinopole v roce 1453. Vymanila se jedině území ukrytá v horách, která byla osmanským Turkům nepřístupná. Žili zde takzvaní Kleftové, řečtí bandité, kteří přežívali jen díky tomu, že kradli dobytek i úrodu na polích – odtud jejich pojmenování, kleftes totiž znamená zloději. Jídlo pak připravovali na uhlí, zahrabané v díře v zemi. To aby je neprozradily výpary nebo kouř.

V restauraci Filema sice kleftiko nepřipravují v díře v zemi, ale maso se zeleninou a brambory zabalí do pečicího papíru, ten svážou provázkem a následně směs pečou v uzavřeném pekáčku. Díky tomu, že se pokrm připravuje s kupou bylinek a skutečně „pomalu, pomalu“, jak říká Zavalianis, jehněčí se zbaví svého typického aroma a chutě jednotlivých surovin se krásně propojí.

Pokud tak za sebou máte dovolenou v Řecku a rádi byste se do něj opět přenesli, můžete vyrazit do Košíř. Vydejte se sem ale i v případě, že jste autentickou řeckou kuchyni ještě neměli možnost ochutnat. Rodina Zavalianisova vám ji tady představí v celé její kráse.