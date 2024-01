Pop punk žije. Kapela Green Day má novou desku a dává vzpomenout na začátky v kalifornských sklepech

Uložit 0

Kytary u kolen, úderný refrén a hlasitost na max. Americká skupina Green Day přichází dvacet let od legendární desky American Idiot s novým počinem. Rozkročeni mezi popovou a punkovou polohou se kalifornští punkeři naklánějí spíše druhým směrem, nezanedbávají ale ani ten první. Po nevýrazném období ovlivněném i alkoholovým marasmem svého frontmana se kapela na desce zvané Saviors v patnácti skladbách vrací už dospělá ke kořenům – a sakra jí to svědčí.

„Už nechci být chodící mrtvolou,“ přesvědčuje zpěvák Billie Joe Armstrong posluchače v refrénu skladby jménem Dilemma na novém albu. Jako by jednapadesátiletý frontman, který se v minulosti potýkal se závislostí na drogách i alkoholu, vyprávěl nejen o sobě, ale i o celé kapele, protože to při poslechu desky nabité punkovou energií vypadá, že se tohle hudební zmrtvýchvstání daří.

Na desce Saviors, v překladu Spasitelé, nenajdeme jen intimní skladby s osobní tematikou. Ať je ale téma jakékoliv, nechybí chytlavé melodie, které člověka nutí kývat hlavou do rytmu. V singlu The American Dream Is Killing Me kapela pro změnu hlavou kroutí nad současnými poměry ve Spojených státech. Po delší době tak jsou Green Day zpět i s politickou tvorbou, která jim za počin American Idiot z roku 2004 vynesla cenu Grammy za nejlepší rockové album.

Kritika tehdejší Ameriky, ovlivněné teroristickými útoky z 11. září 2001 nebo válkou v Iráku, s titulní skladbou American Idiot nebo dalšími hity jako Holiday či Boulevard of Broken Dreams, která se pro změnu v rámci Grammy stala skladbou roku 2005, je asi nejznámější dílo od Green Day. Skupina prodala přes dvanáct milionů kusů a album se dokonce dočkalo i muzikálové adaptace na Broadwayi.

Tu vůbec nejúspěšnější desku ale kapela vydala už v roce 1994 a letos tak slaví třicetileté výročí. Dookie trojici tehdy ještě mladých pankáčů vystřelila ze sklepních hudebních klubů k popularitě i mezi mainstreamovým publikem. Alba se tehdy prodalo okolo dvaceti milionů kopií a kapela za něj také získala sošku Grammy.

Jestli budou Saviors své úspěšné předchůdce následovat, to se teprve uvidí. Prozatím jsou na album na serveru Metacritic obecně pozitivní reakce. Green Day letos s novým albem vyrážejí na světové turné spolu s rockovým uskupením The Smashing Pumpkins a dalšími umělci. Do Česka sice bohužel nepřijedou, zahrají ale třeba v sousedním Německu nebo ve Švýcarsku a Itálii.