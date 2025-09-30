Potkali se v čajovně, pak rozběhli startup, kde automatizují práci vývojářů. Teď získali 200 milionů
Česká Supernova pomáhá propojovat design a kód. Po letech oznámila další výrazné investiční kolo, které vedl fond Taiwania Capital.
Jiří Třečák a Oskar Kořistka se setkali před více než deseti lety úplnou náhodou. Oba se rozhodli pracovat z čajovny, kde zůstali sedět poslední, a když odlepili oči od obrazovek notebooků, dali se do řeči. Kromě čaje a vodních dýmek je spojila i vášeň pro geekovská témata jako jsou komiksy, superhrdinové a technologie. A nakonec vznikla sehraná podnikatelská dvojice, která původně z Ostravy rozběhla startup Supernova – s nímž se jako vůbec první Češi dostali i do nejprestižnějšího startupového akcelerátoru světa Y Combinator.
Třečák původně na volné noze pracoval na projektech pro Uber, americkou či australskou vládu i agenturu STRV, kde se soustředil na webové a mobilní aplikace. Kořistka naproti tomu pomáhal politickým stranám s jejich kampaněmi. Třečáka přitom jako developera dlouhodobě štvalo, že musí ztrácet čas repetitivní prácí, což ho motivovalo vytvořit nový produkt, který by vývoj softwaru automatizoval.
V roce 2018 tak oficiálně vznikla Supernova, která dnes pomáhá celým produktovým týmům propojovat design a kód, tzv. design-to-code. V průběhu let přitom zakladatelé svůj produkt zahodili a postavili úplně nový. Aktuálně i díky novým možnostem umělé inteligence Supernova vyvinula platformu, která propojuje firemní procesy, designové manuály a další aspekty fungování produktových týmů, vývojářů a designérů.
„Z vlastní zkušenosti vím, že nejchaotičtější částí vývoje bývá tzv. messy middle, kdy týmy místo soustředění se na produkt často bojují hlavně se svými procesy. Právě tuto brzdu, na kterou týmy běžně narážejí, pomocí naší technologie odstraňujeme,“ vysvětluje pětatřicetiletý Třečák.
Nový produkt nazvaný Portal umožňuje i největším společnostem rychleji prototypovat a iterovat nad svými existujícími produkty – design, kód i klíčové dokumenty jsou propojené tak, aby mezi vývojáři, designéry a produktovými manažery odpadla pomalá výměna informací a rutinní úkoly. Týmy se tak mohou zaměřit na kreativní a strategickou práci.
Další růst Supernovy teď podpořila investice tzv. Series A ve výši 9,2 milionu dolarů (190 milionů korun) vedená fondem Taiwania Capital, do kola se připojily i fondy J&T Ventures, Reflex Capital, Kaya, Credo Ventures, EQT Ventures, Wing VC a Y Combinator. Získaný kapitál má startupu pomoci k rozšíření českého týmu, ale zároveň k oslovení nových zákazníků v Americe a nově díky tchajwanskému investorovi také v Asii. Celkem již od investorů získala 17,5 milionu dolarů (v aktuálním přepočtu přes 360 milionů korun) – naposledy v roce 2022.
Během posledních let se Supernova dokázala prosadit ve Spojených státech a využívají ji firmy jako Mozilla, Paramount, KLM Air France, Kraft Heinz nebo Skyscanner. Používá jej přes 400 společností po celém světě, polovina má spadat do enterprise segmentu, její opakované roční příjmy (ARR) dosahují zhruba 60 milionů korun a v plánu je navýšit to v příštím roce na trojnásobek.
„Svoji investici vnímáme jako strategické partnerství, které skrze Tchaj-wan pomůže Supernově získat klíčové příležitosti na asijském trhu,“ komentuje David Weng z Taiwania Capital. „Investice pro nás znamená možnost posunout naši misi ještě dál – zefektivnit práci vývojářů po celém světě. A potvrzuje, že máme partnery, kteří v naši cestu věří,“ doplňuje Třečák, jenž jako konkurenci označuje několik známých startupů: Lovable, Bolt a v0 pro prototypování; Zeroheight a Knapsack pro designové systémy a ChatPRD pro produktovou automatizaci a dokumentování.
„Supernova dělá pro vývoj produktů to, co Figma udělala pro design – dává týmům jedno místo, kde mohou spolupracovat a rychle postupovat. Důvěra tolika mezinárodních firem potvrzuje sílu jejich vize,“ říká Tomáš Obrtáč z Kaya VC. „Supernova řeší jeden z nejbolestivějších a zároveň nejnákladnějších problémů ve vývoji produktů – převod designu do kódu, zejména u starších systémů. Tím, že automatizuje rutinní změny v designu, uvolňuje vývojovým týmům ruce pro práci,“ říká David Polach z J&T Ventures.
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).