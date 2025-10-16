Potvrzeno: Five Guys jdou do Prahy. První pobočka je téměř hotová, otevře se za pár týdnů
Legendární fastfoodový řetězec bude v obchodním domě Máj, kde na restauraci čekali už loni. Její příchod do Česka ale nabral zpoždění.
Česká fastfoodová scéna se už za pár týdnů dočká velké premiéry – v Praze se otevře první tuzemská pobočka legendárního amerického řetězce Five Guys. V obchodním domě Máj už finišují její přípravy, CzechCrunch měl možnost vidět fotografie z chystané restaurace, které naznačují, že už je téměř hotovo. „Můžeme potvrdit, že v prostorách Food Hall Máj House of Fun bude do konce letošního roku otevřena první česká pobočka populárního fastfoodového řetězce Five Guys,“ řekl mluvčí Máje Jiří Janoušek.
Kdy přesně to bude, není zatím jasné – nejspíš na konci listopadu či počátkem prosince. „Začátkem posledního listopadového týdne vám rád poskytnu podrobnější informace. Samozřejmě vás také rád pozvu na slavnostní otevření i další akce, které se s příchodem značky do Česka chystají,“ doplnil Patrik Němeček z agentury PP Partners, která má na starost komunikaci vstupu Five Guys do Česka. Odehrát se měl už loni, nicméně premiéra v Praze se nakonec zkomplikovala a dojít by na ni tedy mělo až nyní.
Five Guys jsou vyhlášení tím, že na rozdíl od McDonald’s nebo Burger Kingu servírují kvalitnější, dnes by se moderně řeklo řemeslné burgery nebo hot dogy, které si zákazníci mohou navíc různě vylepšovat a dochucovat. Řetězec je zároveň cenově posazen o poznání výš než jeho rozšířenější americká konkurence. Pro svou českou pobočku už společnost spustila i webové stránky a nabízí tam pracovní nabídky. Po celém světě mají Five Guys, jejichž historie sahá do roku 1986, téměř dva tisíce poboček. Většinovým majitelem sítě je rodina Murrellových z Arlingtonu ve Virginii.