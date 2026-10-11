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Poučení pro Evropu, velké dabérské střídání Luďka Soboty a AI, co sama obvolá doktory

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Gabriela LukáškováGabriela Lukášková

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Foto: Noah Shinn/X / Zima Software / TechCrunch/YouTube
Vývojář Noah Shinn, Pankrác z Poldy a podnikatelka Yin Wu
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Jako každý týden vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co jsme pro vás tento týden na CzechCrunchi připravili. Tak si udělejte chvilku a pusťte se do čtení. Tentokrát se můžete těšit třeba na velké dabérské střídání v oblíbené hře, nebo poučení pro Evropu z projektu, který získal od investorů miliardu a teď bez vysvětlení končí.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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💰 Od investorů získali přes miliardu, teď bez vysvětlení končí. Neúspěšný projekt má poučení i pro Evropu

🎮 Luděk Sobota už ztrácí síly, ke slovu přijde Pavel Liška. Oblíbená herní série hlásí dabérskou výměnu

🤖 Kouzlí s hlasem, mají blízko k Česku a během čtyř let zvedli cenu firmy 2400x. Teď stojí 473 miliard

📱 Je mu 23, dělá pro něj jen 14 lidí a má firmu za 210 miliard. Jejich AI sama obvolá doktory i restaurace

🤖 Kvůli skandálům ho investoři vyhnali z Uberu. Teď hlásí velkolepý návrat s firmou, co chce nahradit lidi

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