Poznali se ve školce, z dobročinného projektu teď směřují do byznysu. Automatizují operativu e-shopů
Martin Kučera a Vojtěch Paukner budovali projekt Milý Ježíšku, do jejich nového startupu Whisper investoval Miton a využívá je i miliardové Lentiamo.
Základy pro společné podnikání se začaly tvořit už v mateřské škole, kde se Martin Kučera a Vojtěch Paukner skamarádili. Později společně pracovali na dobročinném projektu Milý Ježíšku, kde koordinovali tisíce dárců pro dětské domovy. A teď tuto kapitolu doplňují novým projektem. Startup Whisper, do kterého investiční skupina Miton vložila 300 tisíc eur (7,5 milionu korun), využívá umělou inteligenci k automatizaci operativy v e-shopech. Zatímco v neziskovém projektu řešili logistiku dárků, ve Whisperu se zaměřují na roztříštěnost systémů, se kterou se potýkají moderní prodejci.
Právě zkušenosti z projektu Milý Ježíšku byly pro start nového podnikání klíčové. Kučera s Pauknerem si v něm otestovali, že jejich AI agent dokáže ušetřit až dvě třetiny času při řešení složitých požadavků. Tento princip teď přenášejí do světa e-commerce, kde Whisper funguje jako inteligentní podpora. „Považovali jsme za logické začít v zákaznické podpoře, která k vyřešení problému obvykle potřebuje pohyb ve většině firemních systémů,“ vysvětluje Paukner. Whisper totiž není jen generátorem textů, ale aktivním nástrojem, který po schválení člověkem sám provádí úkony v administraci, skladu či u dopravců.
Nové řešení už v ostrém provozu testují první zákazníci, včetně téměř miliardového prodejce optiky Lentiamo. „Většina nástrojů umí jen shrnout požadavek, Whisper jde dál a směřuje k plně automatickému zpracování požadavků,“ komentuje ředitel Lentiama Jiří Urban. Ambice zakladatelského dua však nekončí u podpory. Jejich cílem je, aby Whisper postupně přebral veškerou rutinní agendu e-shopů, od vratek a reklamací až po správu produktových katalogů.