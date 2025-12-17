Miliardový e-shop expandoval na pět trhů. Díky AI na tom ušetřil 1,4 milionu a tisíc dnů práce zaměstnanců
„Díky umělé inteligenci jen letos ušetříme tisíc dnů práce zaměstnanců, propouštět je ale neplánujeme,“ hlásí šéf téměř miliardového Lentiama.
S expanzí má zdejší e-shop Lentiamo bohaté zkušenosti. V loňském roce, kdy prodejce v oblasti péče o oči utržil těsně na dostřel od miliardové hranice 921 milionů korun, působil již na sedmnácti trzích. Letos k nim přidal dalších pět. A do velké míry si přitom pomohl s technologiemi umělé inteligence. Oproti minulosti díky nim šetří značné částky i čas zaměstnanců. Úspor přitom dosahuje také v jiných oblastech.
Naposledy se Lentiamo do nové země podívalo v roce 2020, kdy spustilo e-shop v Irsku. Šéf Jiří Urban přiznává, že následujících pět let se soustředili především na upevňování pozic na jednotlivých trzích a zvýšení jejich rentability, zlepšování zákaznické zkušenosti či dokončení rebrandingu (původně se u nás e-shop jmenoval VašeČočky.cz). Letos se na expanzi zaměřil opět – vstoupil do Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska, navíc další čtyři trhy má aktuálně rozpracované.
„Díky pokročilým nástrojům umělé inteligence dokážeme dnes expandovat na nové trhy výrazně efektivněji, zejména díky kvalitním překladům,“ vysvětluje Urban pro CzechCrunch. Při expanzi do prvních sedmnácti zemí v Lentiamu byli zvyklí přijmout člověka, který je za danou zemi odpovědný a ten několik týdnů pracoval na důkladnějším průzkumu trhu či na překladech. „Šlo o přibližně dva až tři měsíce práce, které předcházely spuštění země,“ říká Urban.
Letos jsme si dali cíl ušetřit tisíc dnů práce našich zaměstnanců – ne jako jednorázovou úsporu, ale i do dalších let.
Letos již všechno probíhá jinak. „Nepřijali jsme a zatím ani neplánujeme přijmout nikoho, kdo by rozšířil stávající tým,“ líčí Urban a vypočítává, že náklady na nástroj Gemini za překlady všech zemí byly do dvou tisíc korun, k tomu pak dalších 180 tisíc tvořily náklady za agenturu, která překlady kontrolovala.
„Úsporu za letošní rok tak odhadujeme na 1,4 milionu,“ doplňuje Urban s tím, že nové weby navíc spustili rychleji a v lepší podobě než dřív, je na nich totiž víc obsahu a překlady jsou kvalitnější. Umělá inteligence také Lentiamu umožňuje fungovat bez rodilých mluvčí do té doby, než se daný trh pořádně rozběhne. Jako klíčovou výhodu ale Urban označuje schopnost škálovat aktivity, aniž by náklady s každou další zemí rostly lineárně. „V příštím roce proto očekáváme, že jen na nových trzích ušetříme další čtyři miliony korun,“ doplňuje.
Expanze je přitom jen jednou z oblastí, kde umělá inteligence firmě pomáhá. „Letos jsme si dali cíl ušetřit tisíc dnů práce našich zaměstnanců – ne jako jednorázovou úsporu, ale jako soubor činností a automatizací, které přinesou úsporu tohoto rozsahu v rámci roku, tedy i do dalších let,“ vysvětluje Urban s tím, že šlo o jeden ze tří hlavních firemních cílů pro tento rok.
Začátkem letoška tak v Lentiamu vytvořili tabulku, kde evidují všechny automatizace a odhadují, kolik hodin během roku díky nim ušetří. „Některé projekty máme ještě rozpracované, až je v lednu dokončíme, celková úspora se přehoupne přes tisíc dnů,“ pochvaluje si Urban a zdůrazňuje, že nejde jen o AI, ale také o rušení nebo zjednodušování procesů, eliminování zbytečných schůzek, pořádání školení na efektivnější práci s nástroji, přidávání automatických reportů nebo dat a podobně.
V důsledku změn jsme žádného zaměstnance nepropustili. Máme ale nově prostor věnovat se věcem, na které předtím nebyl čas.
„V důsledku těchto změn jsme žádného zaměstnance nepropustili a v tuhle chvíli ani žádné propouštění neplánujeme. Máme ale nově prostor věnovat se věcem, na které předtím nebyl čas nebo nedávaly ekonomický smysl,“ říká Urban. Jako příklad uvádí stávající zákaznický tým, který má prostor věnovat se devíti novým trhům, které Lentiamo již otevřelo a plánuje otevřít. „Zvýšení efektivity nám také umožňuje odložit moment, kdy budeme potřebovat rozšířit náš tým,“ doplňuje.
Urban pak popisuje i několik dalších use-casů, kde AI Lentiamu dokáže šetřit čas a náklady. Jde například o projekt zrychlení naskladňování, každý den do skladu dorazí balíky s tisíci krabičkami čoček a brýlí. „Pracovníci na skladě musí vzít každou krabičku do ruky, naskenovat ji a na konci zkontrolovat, že přišlo to, co mělo,“ říká. Novinkou bude zavedení kamery, která s vlastním softwarem Lentiama založeném na strojovém učení hromadně přečte čárové kódy a vloží je do systému. „Předpokládáme, že nám to ušetří až 75 procent času, který teď strávíme naskladňováním zboží, úsporu odhadujeme na 600 tisíc korun ročně,“ komentuje Urban.
Lentiamu se také povedlo zrychlit práci s fakturacemi a účtenkami v interním systému pro správu dokladů. Původně využívali nástroj Textract od Amazonu na předvyplnění údajů, ten však podle Urbana nefungoval příliš dobře. „Letos jsme přešli na flash-lite model od Gemini a dosahujeme mnohem lepších výsledků. Šetříme tak desítky sekund na každém dokladu. Za rok jde o desítky hodin práce,“ přibližuje.
Urban také vyzdvihuje práci s českým startupem Whisper na automatizaci práce zákaznického servisu, kdy umí shrnout požadavek zákazníka, navrhnout akce, které je potřeba provést na e-shopu, po schválení je i udělat, a napsat automatickou odpověď zákazníkovi. „Očekáváme, že na 80 procent požadavků, které nám přijdou e-mailem od zákazníků, dokážeme ušetřit až 75 procent práce. Pokud by se to potvrdilo, tak by to znamenalo další obrovskou úsporu v řádů vyšších jednotek milionů korun ročně,“ říká Urban.
Co se naopak minimálně zatím finančně nevyplácí, je automatizace obvolávání zákazníků, kteří mají u Lentiama nezaplacenou objednávku. Dva měsíce jim volali manuálně, díky čemuž si odhadli prostor na zvýšení marže. „Tohle je něco, co by AI už uměla. Dostali jsme nabídku na 12,70 koruny za minutu a průměrný hovor trvá asi minutu a půl. Vzhledem k tomu, že se takto nepodaří zachránit ani třetinu objednávek, tak to zatím finančně nevychází. Věříme ale, že jak se náklady na AI neustále snižují, tak to už za pár měsíců bude dávat i finanční smysl,“ dodává Urban.
Lentiamo
- Český prodejce v oblasti péče o oči. Začínal jako e-shop s kontaktními čočkami a příslušenstvím. Od září 2017 nabízí také kvalitní sluneční brýle od desítek světových značek, v dubnu 2020 spustil online prodej dioptrických brýlí.
- V červenci 2019 otevřel první kamennou optiku v Praze, v květnu 2021 také v Brně a o rok později v Bratislavě.
- Tržby společnosti v roce 2024 dosáhly 921 milionů korun. Letos plánuje pokořit jednu miliardu korun tržeb (zahraničí tvoří přibližně 85 procent) a obsloužit téměř půl milionu zákazníků.