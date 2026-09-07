Pražská burza za pět let vyrostla o 118 %. Teď do ní můžete jednoduše investovat díky novému ETF
Erste, ČEZ i Kofola v jednom nákupu. Nové ETF od Wood & Company pasivně kopíruje index pražské burzy, pro kterou jde o významný milník.
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Investoři mohou ode dneška koupit akcie z pražské burzy jediným nákupem. Na Burze cenných papírů Praha se začalo obchodovat WOOD PX ETF, které pasivně kopíruje hlavní index PX a vzniklo ve spolupráci obchodníka s cennými papíry Wood & Company s pražskou burzou. Roční nákladovost fondu činí 0,20 procenta a nominální hodnota jednoho podílového listu je 1 000 korun. Najednou tak můžete pořídit akcie společností ČEZ, Erste či Kofoly.
Fond kopíruje index metodou optimalizované replikace a váhy jednotlivých titulů se budou upravovat čtvrtletně v návaznosti na pravidelný rebalancing indexu. Investor tak nemusí jednotlivé akcie nakupovat sám ani portfolio přeskládávat. WOOD PX ETF je akumulační, dividendy firem z portfolia se tedy nevyplácejí, ale fond je automaticky reinvestuje.
Obchoduje se v českých korunách, investice proto nenese kurzové riziko. Likviditu zajišťuje v roli market makera WOOD Financial Services, vypořádání obchodů a úschovu podílových listů obstarává pražská burza s Centrálním depozitářem cenných papírů. Na projektu se začalo pracovat počátkem letošního roku, samotná intenzivní příprava produktu zabrala šest měsíců.
Hlavní index pražské burzy tvoří aktuálně čtrnáct titulů. Největší váhu v něm mají Erste Group Bank a ČEZ, každý s dvaceti procenty, následují Komerční banka, VIG a Moneta Money Bank. Dále jsou v indexu CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power a Kofola. Nákupem jediného cenného papíru tak investor získá expozici vůči celé této skupině firem najednou a portfolio se mu automaticky mění spolu s indexem. S novým ETF se na pražské burze obchoduje kontinuálně během standardních obchodních hodin.
Fond vstupuje na trh po několika silných letech českých akcií. Index PX za posledních pět let vyrostl o 118 %, od začátku letošního roku přidal 4,8 %. Průměrné roční tempo růstu za posledních sedm let dosáhlo 14,5 %, přičemž nejsilnější byl loňský rok s růstem o 52,6 %. V roce 2024 index posílil o 24,5 % a o rok dříve o 17,7 %. Wood & Company podle svých slov vznikem ETF reaguje mimo jiné na dlouhodobou poptávku investorů po jednoduchém nástroji pro investování do českého akciového trhu.
WOOD PX ETF v číslech
- Podkladový index: PX, hlavní index Burzy cenných papírů Praha, aktuálně 14 titulů
- Metoda: pasivní, optimalizovaná replikace, čtvrtletní rebalancing
- Roční nákladovost (TER): 0,20 %
- Nominální hodnota podílového listu: 1 000 Kč
- Měna obchodování: česká koruna (bez kurzového rizika)
- Typ výnosu: akumulační, dividendy se reinvestují
- Market maker: Wood Financial Services
- Vypořádání a úschova: Burza cenných papírů Praha a Centrální depozitář cenných papírů
- Kde koupit: většina licencovaných obchodníků s cennými papíry, od prvního dne také Portu (frakční obchodování už od 100 Kč)
Složení indexu PX:
- 20,0 % ČEZ
- 20,0 % Erste Group Bank
- 17,8 % Komerční banka
- 13,8 % Vienna Insurance Group
- 13,5 % Moneta Money Bank
- 5,0 % CSG
- 4,7 % COLT CZ Group
- 2,7 % Philip Morris
- 1,0 % Doosan Škoda Power
- 0,8 % Kofola ČeskoSlovensko
- 0,7 % hotovost
„Po ETF, které umožní expozici na hlavní index pražské burzy, volali investoři už řadu let,“ říká Vladimír Jaroš, partner a generální ředitel finanční skupiny Wood & Company, která vznikla v roce 1991, patří mezi zakládající členy pražské burzy a je jejím největším obchodníkem s cennými papíry. Nejnáročnější byla podle něj technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů.
Sama burza si od nového nástroje slibuje příliv investorů. „Pro pražskou burzu jde o milník, na který jsme čekali prakticky dvě dekády,“ uvádí generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Fond podle něj může přivést nové investory jak z řad drobných klientů, tak zahraničních institucí, a své místo by si mohl najít i v rámci investičního režimu DIP nebo v portfoliích penzijních fondů. Pražská burza je z 99,54 procenta dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.
Roční nákladovost 0,20 procenta staví nový fond do spodní části srovnání s podobnými národními ETF v Evropě, které uvádí Wood & Company. ETF zaměřené na rakouský trh má v tomto srovnání nákladovost 0,32 procenta, italské a portugalské 0,35 procenta, belgické a irské 0,50 procenta, řecké 0,55 procenta a polské 0,74 procenta. Podílové listy WOOD PX ETF bude možné nakupovat přes většinu licencovaných obchodníků s cennými papíry, od prvního obchodního dne je fond dostupný retailovým investorům také na investiční platformě Portu.