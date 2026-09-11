Pražskou burzu koupíte za tisíc korun. Nové ETF je levné, ale háček v diverzifikaci přetrvává
Nové WOOD PX ETF zpřístupňuje pražskou burzu od tisícikoruny, téměř 90 procent indexu však tvoří finanční tituly a ČEZ.
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Za tisíc korun lze nově získat podíl na vývoji ČEZu, bank, pojišťovny VIG, zbrojařských skupin CSG a Colt CZ i menších titulů, jako jsou Kofola nebo Doosan Škoda Power. A investor nemusí zadávat několik příkazů, platit každý samostatný poplatek ani ručně upravovat portfolio.
Stačí koupit podílový list WOOD PX ETF, který se od 7. září obchoduje přímo na pražské burze. Jeho nominální hodnota činí tisíc korun a roční nákladovost dosahuje 0,2 procenta. Základní parametry produktu už CzechCrunch popsal při zahájení obchodování, důležitější otázkou pro investora však je, co si jeho prostřednictvím skutečně kupuje.
Fond pasivně sleduje index PX metodou optimalizované replikace. Nemusí vždy vlastnit všechny akcie přesně podle jejich váhy, vybírá však nejlikvidnější tituly tak, aby se vývoji indexu co nejvíce přiblížil. Portfolio se bude upravovat každé čtvrtletí a dividendy se budou automaticky reinvestovat, nikoli vyplácet. Podrobnosti uvádí dokument s klíčovými informacemi.
Největší předností je pohodlí. Nákup probíhá v korunách, odpadá proto měnová směna a s jediným obchodem investor získává širší expozici než při nákupu jedné české akcie. Korunové obchodování však neodstraňuje veškeré měnové riziko. Erste a VIG sídlí v Rakousku a řada dalších společností nakupuje nebo vydělává v zahraničních měnách.
Hlavní omezení nového ETF ukazuje složení indexu PX. Erste, Komerční banka, Moneta a VIG tvoří dohromady přibližně 67 procent. Dalších více než dvacet procent připadá na ČEZ. Pět největších pozic tak ovládá přes 87 procent indexu.
Výsledek fondu proto budou určovat především bankovní zisky, úrokové sazby, kvalita úvěrů a dividendová politika finančních institucí. U ČEZu se přidávají ceny elektřiny a rozhodnutí státu jako většinového akcionáře. CSG, Colt CZ, Philip Morris nebo Doosan Škoda Power sice přinášejí jiná odvětví, jejich váha je však příliš nízká na to, aby koncentraci výrazně zmírnila.
ETF tak nabízí smysluplnou diverzifikaci proti nákupu jediné domácí akcie, nikoliv však proti širokému světovému fondu se stovkami společností z různých zemí a sektorů. Novinka navíc přichází po silném období, během kterého index PX za pět let vzrostl o 118 procent. Investor si ale nekupuje minulou výkonnost, nýbrž budoucí výsledky několika největších firem.
Důležitou část výnosu tvoří dividendy. Samotný PX je cenový index a jejich výplatu nezohledňuje, zatímco fond je znovu investuje. Od začátku letošního roku do 10. září proto PX posílil přibližně o 4,2 procenta, ale varianta PX-TRnet včetně čistých dividend přidala 7,9 procenta. Investor sice nedostane pravidelnou hotovost na účet, výnosy se však promítnou do ceny podílového listu.
Roční nákladovost 0,2 procenta doplňují odhadované transakční náklady ve výši 0,01 procenta. Fond neúčtuje vstupní ani výstupní poplatek, investor však stále platí provizi brokerovi a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. U nového produktu s omezenou historií může být právě spread krátkodobě významnější než samotný roční poplatek.
WOOD PX ETF proto dává smysl hlavně jako doplněk portfolia pro investora, který chce cíleně zvýšit podíl českých akcií a nechce vybírat jednotlivé společnosti. Jako náhrada globálního ETF však nefunguje, zvlášť když už je česká domácnost na vývoji zdejší ekonomiky závislá prostřednictvím mezd, nemovitosti nebo podnikání.
Nový fond činí pražskou burzu dostupnější a levnější, její úzké složení ale změnit nedokáže. Investor nekupuje českou ekonomiku v celé její šíři. Kupuje především banky, pojišťovnu a ČEZ zabalené do jednoho pohodlného nástroje.