Pražští architekti si připsali zářez v Ázerbájdžánu. Ze čtyř domů bude výhled na ikonické Plamenné věže
Chapman Taylor působí v Česku přes 30 let. V roce 2015 ateliér připravil revitalizaci holešovického přístavu, teď se podílí i na přeměně Smíchova.
Pražská kancelář britského architektonického studia Chapman Taylor ukázala, jak promění panorama západní části ázerbájdžánské metropole Baku. Pod její taktovkou tam vznikne čtveřice štíhlých věží, které nabídnou 359 bytů a čtyři luxusní penthousy v celkem osmdesáti nadzemních podlažích. Projekt Botanica Residence je pojmenován podle nedaleké botanické zahrady, z vyšších pater bude i výhled na takzvané Plamenné věže, tedy tři nejvyšší mrakodrapy ve městě.
„Přirozenou součástí našeho návrhu je řešený veřejný prostor mezi jednotlivými budovami, který poskytne zázemí pro rodiny, relaxační a rekreační zóny i vybavení. Od začátku jsme vycházeli z myšlenky zdravějšího a vyváženějšího způsobu života i z principů udržitelnosti,“ říkají architekti z pražské kanceláře studia Chapman Taylor. Podle nich se s největší pravděpodobností začne stavět ještě letos, stavba by tak mohla být hotova do dvou let.
Chapman Taylor už více než 30 let spoluutváří podobu měst v Česku i napříč střední a východní Evropou. Například roce 2015 připravil ateliér studii pro rozsáhlou revitalizaci bývalého holešovického přístavu, jenž se postupně proměnil v rezidenční čtvrť Prague Marina. Mezi další rezidenční projekty studia patří Habitat Malešice, který v současnosti vyrůstá na brownfieldu v severovýchodní části Prahy 10, nebo rezidenční blok SM8 v rámci projektu Smíchov City. Ten navazuje na stávající zástavbu tvořenou klasickými městskými bloky z 19. století.