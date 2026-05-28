Prémiový chytrý prsten konečně bez předplatného. Luna Ring 2 vám pohlídá spánek i čas na kávu
Vydrží měsíc bez zásuvky, do detailu analyzuje biorytmus a na rozdíl od části konkurence nechce peníze za předplatné. Vyzkoušeli jsme Luna Ring 2.0.
Chytré prsteny mají být budoucností nositelné elektroniky. Jenže většina z nich zatím naráží na stejný problém: vysokou cenu, krátkou výdrž a měsíční předplatné, bez kterého často přijdete o část funkcí. Právě to chce změnit druhá generace Luna Ringu od společnosti Noise, která dorazila i do českých e-shopů. Titanový prsten slibuje detailní monitoring zdraví, téměř měsíční výdrž baterie a žádné další poplatky.
Luna Ring 2 se tak staví proti asi nejznámějšímu hráči na trhu, kterým je Oura Health se svým produktem Oura Ring. Na první pohled působí nenápadně, žádný displej, žádná tlačítka ani notifikace. Prsten je navržen pro lidi, kteří chtějí sledovat svůj spánek, regeneraci nebo biorytmus, aniž by se museli dívat na další obrazovku. Data gadget sbírá tiše na pozadí a všechno důležité pak ukáže v mobilní aplikaci.
Samotný prsten je vyroben z titanu a chrání ho speciální povrchová úprava pro vyšší odolnost. Zatímco tmavá varianta působí velmi nenápadně a elegantně, stříbrná verze přitahuje o něco víc pozornosti. Nenajdete tu však žádná výrazná loga ani rušivé prvky. Designovou třešničkou je ale nabíjecí pouzdro. Místo obyčejného plastového puku to je elegantní krabička připomínající pouzdro prémiových sluchátek. Disponuje světelným kroužkem, který ukazuje stav baterie, a zároveň funguje i jako powerbanka.
Sám o sobě dokáže Luna Ring 2 zůstat nabitý po šest až sedm dní. Krabička jej pak zvládne dobít naplno zhruba pětkrát, takže se majitel prstenu může bez přístupu k zásuvce obejít téměř celý měsíc. V závislosti na velikosti váží pouhé tři až pět gramů, a tak o něm v podstatě nevíte. S tím se však pojí i jedno riziko: když si ho člověk sundá a někam odloží, snadno to zjistí až za půl dne. Naštěstí je aplikace vybavena funkcí, která umí prsten velmi přesně lokalizovat pomocí GPS.
Co ale může pohodlí zejména zpočátku narušit, jsou senzory. Zelené a červené LED diody, kterými prsten zkoumá funkce těla, totiž často blikají. A to může být v noci pro některé uživatele poměrně nepříjemné.
Tichý hlídač biologického motoru
Prsten je vybaven optickým snímačem srdečního tepu, senzorem pro měření nasycení krve kyslíkem, snímačem teploty pokožky a akcelerometrem. Na základě těchto dat pak průběžně analyzuje spánek, úroveň stresu, regeneraci, denní aktivitu i to, jak se vám přirozeně mění rozestupy mezi jednotlivými údery srdce.
Není to tak, že by nahrazoval sportovní hodinky. Jeho smysl tkví jinde, v nepřetržitém a zcela pasivním monitoringu toho, co se děje uvnitř těla uživatele. A jednoznačně nejsilnější zbraní prstenu je zmíněný monitoring spánku. Nespokojí se totiž jen s měřením doby, po kterou ležíte v posteli. S překvapivou přesností zaznamenává délku usínání, jednotlivé spánkové fáze, pohybové anomálie i noční dechovou frekvenci.
Když se třeba ve tři ráno člověk probudí, hodinu si čte a pak znovu usne, systém tuto pauzu detekuje a přesně vyhodnotí, jak moc ovlivnila kvalitu odpočinku. Ráno pak na svá zjištění naváže detailním reportem.
Přesné měření regenerace zase ocení především sportovci a lidé, kteří se zajímají o optimalizaci svého zdraví. Kombinací údajů o srdečním tepu, klidové tepové frekvenci a změnách tělesné teploty dokáže prsten poměrně přesně vyhodnotit aktuální stav organismu. Jinými slovy: hned ráno je jasnější, zda má tělo energii na intenzivní trénink, nebo by spíš ocenilo odpočinek.
V celkovém přehledu o kondici působí Luna Ring 2 nejsilněji, naopak při sledování fyzické aktivity už ale naráží na své limity. Chůzi a běh rozpozná automaticky a průběžně počítá spálené kalorie, intenzitu zátěže i tepové zóny.
Problém ale nastává u aktivit jako silový trénink, jóga nebo pilates. Ty je potřeba do aplikace zadat ručně. Pokud na to uživatel zapomene, software o cvičení neví a i po dvouhodinovém tréninku může den bez milosti vyhodnotit jako pohybově nedostatečný.
Celý ekosystém zařízení však staví spíše na přirozeném denním rytmu těla. Aplikace na základě naměřených dat doporučí třeba ideální čas na poslední kávu, vhodnou dobu pro cvičení nebo chvíli, kdy je dobré vyrazit ven na denní světlo. Na první pohled jde o drobnosti, ale právě ty mohou pomoct vytvořit zdravější každodenní návyky.
Software a chytrý asistent v jednom
Vizuálně je aplikace příjemná a její šedo-fialový design působí čistě. Někdy se ale potýká s přehuštěností informací a rušit by leckoho mohl i malý font. Sem tam v programu lze narazit na zbytečně ostré formulace. Když vám třeba prsten oznámí mírný pokles kyslíku v krvi velkým červeným vykřičníkem a heslem „Dávejte pozor“, úplně to neladí s klidným tónem wellness zařízení.
Součástí softwaru je i AI asistent, který komunikuje v češtině. Jde o zajímavý doplněk, ale jeho rady zůstávají většinou v obecné rovině. Dobře vysvětlí základní pojmy, ovšem ohledně tréninku či životního stylu nepřináší nic objevného. Propojení s aplikacemi třetích stran je navíc zatím jen základní: podporuje Apple Health a Google Fit, ale Strava nebo jiné specializované programy se softwarem od Luna Ringu zatím komunikovat neumí.
Po třech týdnech nošení je jasné, že nejlepší na Luna Ringu 2 je právě to, jak moc o něm přes den nevíte. Rychle si na něj zvyknete, což je klíčový předpoklad k tomu, aby se z měření stala udržitelná dlouhodobá záležitost, a ne jen další krátkodobý výstřelek.
Není to však zařízení pro každého. Pokud člověk touží po perfektním měření běžeckých či silových metrik a rád své monitorovací zařízení během dne aktivně ovládá, zůstane nejspíše u chytrých hodinek. Kdo ale hledá tichého společníka zaměřeného na detailní analýzu spánku a regenerace, nechce řešit notifikace na zápěstí a odrazují ho modely s měsíčním předplatným, právě tento chytrý prsten pro něj může být dobrým parťákem. Jeho cena se v Česku pohybuje kolem devíti tisíc korun.