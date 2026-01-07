Přes českou kryptoburzu proteklo loni 26 miliard, spouští i vlastní aplikaci pro tisíce lidí
Služba Coinmate má bezmála 130 tisíc registrovaných klientů, loni jich přibylo 11 tisíc. Obrat stoupl o 15 procent, ve správě má 3,5 miliardy.
To, že kryptoměny prožily velmi dynamický rok 2025, se promítlo i na fungování první české kryptoburzy Coinmate – ta loni vypořádala transakce za 26 miliard korun, což představuje nárůst oproti roku 2024, kdy to bylo o dvě miliardy méně. Burza aktuálně spravuje prostředky v hodnotě téměř 3,5 miliardy korun a klientů má registrovaných bezmála 130 tisíc: loni jich získala přes 11 tisíc.
„Uživatelé se vracejí k dlouhodobým investicím a rozšiřují portfolia. Sledujeme rostoucí zájem i o ethereum a další altcoiny,“ říká Roman Valihrach, spoluzakladatel a šéf Coinmate. Naráží na to, že zákazníci se loni postupně přeorientovávali z bitcoinu i na jiná digitální aktiva: podíl bitcoinu klesl od začátku roku ze 74 na 60 procent, ethereum vzrostlo ze šesti na 15 procent. Významný nárůst zaznamenaly i stablecoiny – zatímco do března měl USDT na Coinmate podíl 3,65 procenta, nyní dostupný USDC dosahuje deseti procent.
Co se bitcoinu týče, ten zažil velmi hektický rok, protože na podzim dosáhl historických maxim přes 120 tisíc dolarů. Pak ale následoval pád a jeho cena se na přelomu roku ustálila kolem 90 tisíc dolarů. To je méně, než kde se pohyboval loni touto dobou. V průběhu roku se přitom objevovaly optimistické prognózy, jak prolomí hranici 200 tisíc dolarů.
Coinmate také nově spustila mobilní aplikaci pro nákupy a správu portfolia. První fázi beta testování si stáhly přes čtyři tisíce uživatelů, v aplikaci může uživatel během pár kliknutí nakoupit nebo prodat kryptoměny. Co se tržeb firmy týče, ty za rok 2025 ještě nemá přesně spočítané, ale měly by se pohybovat zhruba o 15 procent výš než v roce 2024, kdy přesáhly 115 milionů korun. Čistý zisk byl tehdy 2,5 milionu korun.