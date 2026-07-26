Připomíná psa na kolečkách a zdolává i skály. Unitree ukázala robota, který kombinuje dva talenty
Předběhne ostatní roboty, vyšplhá na skálu a nezastaví ho mráz ani horko. Nový model od Unitree má být vhodný pro zdravotníky i na výlety.
Kráčející roboti bývají většinou pomalí a ti na kolech zase málokdy překonají překážky nebo schody. Čínská technologická společnost Unitree teď ale obě koncepce spojila do jedné a stvořila model Super Athlete AS2-W. Inženýři pětadvacetikilovému modelu namontovali kola přímo na konce ohebných nohou, a tak dokáže rychle zdolávat i extrémní terén.
Novinka poháněná umělou inteligencí dokáže po hladkém povrchu jet rychlostí až 6 metrů za sekundu, a jakmile narazí na sutiny, jednoduše zapojí nohy a překážky překročí. Ve videu, které se nyní šíří po sociálních sítích, se AS2-W neohroženě drápe po strmých skaliskách, brodí se mělkými řekami a s jistotou balancuje i na sypkém povrchu. Celá ukázka přitom podle firmy není předem komplet naprogramovaná. Umělá inteligence robota se v reálném čase učí ze svých chyb a přizpůsobuje postavení končetin tomu, jaký terén se mu právě dostane pod kola.
Robot by měl při pohybu zvládnout plynule nést šestnáct kilo nákladu. Bez zátěže ujede přes 30 kilometrů, což odpovídá zhruba třem hodinám provozu, s plnou zátěží zvládne zhruba 25 kilometrů. Zastavit by ho nemělo ani počasí nebo složitější překážky. AS2-W dokáže podle výrobce vyšplhat svah se stoupáním až 45 stupňů, překročí překážku vysokou 80 centimetrů a díky krytí mu nevadí prach ani voda. Zvládá fungovat v mrazech do minus 20 stupňů Celsia a snese až pětapadesátistupňové horko.
Podle společnosti Unitree má být tento stroj ideálním parťákem pro průmysl, záchranné mise, logistiku nebo třeba nošení zásob na výletě v horách, čemuž odpovídají také promo fotky. Reakce veřejnosti ale tak jednoznačně nadšené nejsou. Lidé na sítích například zmiňují obavy z potenciálního vojenského využití, ačkoliv sama čínská firma ho jako zbraň nenabízí.
Co se týče cenovky a termínu začátku prodeje, Unitree si je zatím nechává pro sebe. U jejích pokročilejších průmyslových a vývojářských modelů je však běžnou praxí, že prodej neprobíhá přes klasický košík v e-shopu, ale formou přímých poptávek pro firmy a výzkumné instituce. Další roboti této značky se prodávají i v Česku, a to skrze Alzu.