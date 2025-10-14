Proč česká CDN77 poráží světové hráče? Protože i vyděláváme, je to velká výhoda, říká finanční šéfka
Miliardová pražská firma rozšiřuje byznys. Dřív digitální obsah třeba ze streamovacích služeb posílala, teď ho i skladuje a upravuje na hraně sítě.
Můžeme mít jistotu, že tu budete i v příštích letech? To je otázka, kterou stále častěji slyší v CDN77, když jednají s potenciálními zákazníky. Česká firma Zdeňka Cendry, která je předním světovým hráčem v doručování digitálního obsahu, má na rozdíl od několika svých – dnes již bývalých – konkurentů uspokojující odpověď. „Dřív se stabilita dodavatele brala jako samozřejmost, dnes je to jedna z prvních otázek. Pro nás je to výhoda, protože náš finanční profil je na trhu suverénně nejlepší,“ říká finanční ředitelka CDN77 Veronika Šišková. Letos by měla firma v tržbách překonat čtyři a půl miliardy korun, ziskovost drží dlouhodobě v desítkách procent.
Před CDN77 se v posledních letech rozevřel velký prostor pro další růst. A to nejen na samotném trhu s CDN, což je zkratka pro Content Delivery Network a jde o geograficky rozloženou síť serverů, která urychluje doručování internetového obsahu. Jen v loňském roce pražská společnost z Vinohrad utržila 175 milionů dolarů, což je v aktuálním přepočtu přes 3,6 miliardy korun, a letos by ráda vyrostla zhruba o čtvrtinu na 220 milionů dolarů, tedy 4,6 miliardy korun. Dopomoct k tomu má i výrazné rozšíření byznysu do nových oblastí, díky kterým nabídne svým velkým zákazníkům komplexnější služby.
Příležitost se otevřela i proto, že také na poskytovatele CDN a souvisejících služeb dopadla ekonomická realita a jen za poslední dva roky tzv. zavřeli krám tři přímí konkurenti CDN77, jimž došly peníze. Zdeněk Cendra a spol. to využili, aby získali ještě větší podíl na trhu, na němž je i nadále největším hráčem americký Akamai. Ten má samotnou CDN jen jako malou část svého byznysu. V CDN77 se proti tomu dosud soustředili primárně na oblast, kterou mají i ve svém názvu. Teď po více než deseti letech vstupují do role poskytovatele kompletní infrastruktury.
Co to znamená v praxi? Finanční ředitelka to vysvětluje na příkladu firmy typu Zásilkovna: „Představte si, že jsme dřív měli hlavně síť autíček, která rozvážela balíčky. Teď ale přidáváme i sklady, kde se balíčky můžou uchovávat a třídit – od velkých centrálních až po malé lokální. A navíc ve výdejních boxech u koncového zákazníka jde balíček ještě na poslední chvíli upravit podle lokální potřeby,“ popisuje. „V digitálním světě to znamená, že kromě samotného doručení umíme obsah i uložit, připravit a převést do správné podoby co nejblíž tomu, kde se bude používat,“ dodává.
Klienti CDN77 tím mají získat dvě klíčové výhody v podobě větší rychlosti a úspory nákladů. Pro samotnou firmu to znamená diverzifikaci byznysu, ale hlavně se před ní otevírají nové trhy, které jsou mnohem větší než celý trh s CDN. „Když to převedu do čísel – čistě CDN trh má velikost ve vyšších jednotkách miliard dolarů. Teď se dostáváme na trhy, jejichž velikost je v desítkách až stovkách miliard, navíc mají rychlejší růst,“ vypočítává Veronika Šišková, která v CDN77 začínala kdysi v marketingu, než se v rámci firmy vydala řídit miliardové peněžní toky.
Už v loňském rozhovoru popisovala, že cílem všech rozhodnutí ve firmě je být v zisku. A to se dlouhodobě vrací nejen v pozitivních výsledovkách, ale stále více to rezonuje také u zákazníků. „Konec několika konkurentů přinesl mnohem větší důraz zákazníků na to, aby jejich dodavatel byl finančně dlouhodobě stabilní firma. V praxi se tak dnes stává, že se jako CFO osobně účastním jednání s významnými zákazníky, případně dostáváme relativně detailní finanční dotazníky – obojí s cílem ujištění, že jejich kritický dodavatel tu bude i v dalších letech,“ popisuje Veronika Šišková.
O mnoha svých klientech CDN77 kvůli smlouvám o mlčenlivosti nemůže hovořit. Dnes již mezi ně patří i několik z největších streamovacích služeb na světě, díky čemuž se přes servery české firmy denně přenáší obsah typu fotbalové Ligy mistrů, zápasy NFL nebo oblíbené filmy a seriály do mobilů či televizí diváků po celém světě. Všem klientům dosud CDN77 zajišťovala přenášení dat.
Poprvé se obrat zčásti přesouvá mimo samotné přenášení dat.
Teď služby postupně rozšiřuje a pokrývá další části celého datového toku. Součástí nových služeb je i možnost zpracovávat část dat přímo na okraji sítě, tedy co nejblíže koncovému uživateli. Tím se zrychluje přenos, vylepšuje divácký či herní zážitek a snižují náklady na datový provoz – právě tento přístup se ve světě označuje jako edge computing.
V praxi to je dnes podle Veroniky Šiškové tak, že firmy nabízející digitální obsah za infrastrukturu na ukládání, zpracování či monitorování dat platí násobně více než za samotnou CDN, často navíc spojují více dodavatelů. „My teď zákazníkům umožníme vyřešit více infrastrukturních služeb tzv. ‚na jedné faktuře‘, s jedním dodavatelem, v jednom Slack kanálu – a hlavně s jednou technickou kulturou. Tím se postupně formuje celý ekosystém, který klientům zjednodušuje život a nám zároveň otevírá cestu k hlubší integraci,“ popisuje.
Česká firma to bere jako přirozené rozšíření svého byznysu, do kterého podle Šiškové jednak po letech vývoje technologicky dospěla a zároveň díky stále větším klientům pochopila jejich potřeby. „Střílet produkty ‚naslepo‘ není v souladu s naším zaměřením na dlouhodobou udržitelnost. Velcí zákazníci nás sami postupně táhli do dalších částí jejich fungování – a to byl moment, kdy nám dávalo smysl portfolio oficiálně rozšířit,“ doplňuje.
Pro byznys CDN77 to má mít několik efektů, jedním z nich je i ještě větší zaháčkování klientů – čím více služeb od jedné firmy mají, tím je méně pravděpodobně, že od ní odejdou. Maržově jsou prý služby v novém segmentu podobné jako u doručování dat.
Zdeněk Cendra a spol. plánují, že už na přelomu tohoto a příštího roku by měl nový byznys tvořit zhruba deset procent obratu firmy. O rok později by to měla být už necelá třetina. „To je pro nás zásadní změna – poprvé se obrat zčásti přesouvá mimo samotné přenášení dat,“ říká finanční ředitelka.
Konkurovat tak už bude CDN77 zčásti i těm největším obrům jako Google či Amazon, kteří poskytují různá cloudová a datová řešení, ale nahrazovat je nechtějí. „Spíše je chceme doplnit – nabídnout alternativu, která je technicky blíž potřebám našich klientů. Na rozdíl od globálních cloudů se umíme přizpůsobit konkrétním typům obsahu a nabídnout zpracování, které vyžadují například mediální platformy nebo herní služby,“ dodává Veronika Šišková.