Prodala e-shop, peníze za něj ale nedostala. Tak si bývalá modelka půjčila a postavila síť pilates studií
Adéla Martynková pilates předtím skoro necvičila. Teď má její firma už tři pobočky pilates studií a další chystá.
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Prodejní smlouvu na e-shop s dívčím oblečením měla podepsanou a v hlavě už nosila nový nápad. Za nižší miliony korun, které měla za firmu dostat, chtěla v Havířově postavit pilates studio. Projekt už měla rozjednaný, jenže peníze nepřišly. Kupec podle ní zaplatil jen zboží, ostravský obchod vystěhoval a Adéla Martynková zůstala bez e-shopu i bez většiny peněz. „Minulé léto jsem se z toho psychicky zhroutila,“ vzpomíná.
Dnes je jí třicet a od otevření prvního studia MEA Pilates neuplynul ani rok. Značka už má tři pobočky – kromě původního Havířova jde o dvě franšízy v Hlučíně a Českém Těšíně, po Novém roce mají přibýt další tři ve Vsetíně, Kopřivnici a Čeladné. A to přitom před tím, než se vrhla na fitness podnikání, cvičila Martynková pilates jen jednou v životě.
Na začátku celého nápadu byla prostě touha podnikat. V létě 2025 byla Martynková už dva roky rozvedená, dcerám bylo pět a skoro čtyři roky. Týden poté, co jí došlo, že peníze z prodeje e-shopu nedostane, se podle svých slov sebrala, spor s kupcem předala advokátovi a šla do banky zjistit, kolik jí půjčí. „Vzhledem k tomu, že jsem měla nějaký obrat z e-shopu, tak byli ochotni mi půjčit. Ale jen do dvou milionů, protože jsem byla ještě na mateřské,“ popisuje pro CzechCrunch. Spor teď řeší soud.
Na pilates přitom původně vůbec nemířila. Když e-shop prodávala a přemýšlela, co bude dělat dál, zrovna se sešla se svou dobrou kamarádkou, která působila jako lektorka pilates, a vyslechla si, jak ve své současné práci není moc spokojená. „Tak jí říkám: Dobře, já ti koupím pět reformerů a uděláme to v malém,“ vzpomíná Martynková. Reformer je cvičební stroj s posuvným lehátkem na kolejnicích, jehož odpor se nastavuje pomocí pružin, takže na něm lze cvičit lehčeji i hodně silově. Ideální do pilates studia.
Když se k jejich nápadu přidaly i další lektorky a našly prostor v obchodním domě, najednou se z malého studia stal byznys plán. Sama Martynková přitom neměla v plánu pilates vyučovat a ani dodnes není lektorkou. „Otevřela jsem to prostě jako byznys koncept,“ říká.
Na stavbu tak měla jen dva miliony od banky. Do té částky se muselo vejít celé studio na dvou stech metrech čtverečních v havířovském obchodním domě, včetně stavebních úprav. Martynková proto škrtala, ubrala zrcadla a místo vysněné podlahy raději vybrala jinou, levnější. Zpětně je za to ráda. „Bylo dobře, že jsem měla jasný rozpočet, který jsem nemohla překročit. Kdybych ty peníze měla, studio by bylo přeplácané,“ míní. Stejnou cestou jde i dál: levnější podlaha dnes leží ve všech pobočkách a zhruba do dvou milionů se vejdou i podnikatelky, které si od ní koupily franšízovou licenci a studio si platí samy.
Martynková se přitom nikdy neučila podnikat, vystudovala střední školu s pedagogickým zaměřením. Ve svých patnácti letech, po vítězství v soutěži Elite Model Look, odjela do světa jako modelka, žila v Japonsku a ve Spojených státech a do Prahy se vrátila v jednadvaceti. „Byla jsem nucena být extrémně samostatná. A tu samostatnost teď aplikuju i ve firmě,“ vysvětluje. Pak přišly děti a pět let na mateřské, během kterých rozjela e-shop s dívčím oblečením.
Že se pilates studio v Havířově uživí, jí věřil málokdo. „Když jsem s tím přišla, všichni se na mě dívali jako na úplného blázna,“ vzpomíná. Vedení obchodního domu prý na první schůzce pochybovalo, že pilates studio utáhne nájem ve vyšších desítkách tisíc korun měsíčně. Dnes jí samo nabízí prostory v dalších obchodních centrech. Menší město přitom bylo záměr. „V Praze bychom byli další krásné dvacáté studio,“ vysvětluje Martynková. Kdežto na Havířovsku podobné místo chybělo, a tak k ní klientky jezdí i z okolních měst.
Čísla z prvního studia také nakonec překonala její vlastní propočty. Podle Martynkové má havířovská pobočka přes tisíc rezervací měsíčně, v průměru sedmdesát klientek denně. Lekce na reformeru stojí 490 korun, na podložce 250. Pětinu z tržeb přitom tvoří vlastní produkty značky, od protiskluzových ponožek přes lahve až po svíčky, kterými to ve studiu voní.
Z havířovského studia se mezitím stala jakási šablona. První franšízová pobočka se otevřela letos v květnu, druhá na přelomu září a října. Martynková s oběma podnikatelkami vybrala lokalitu, pomohla jim s úpravou a zařídila dodání vlastních reformerů. „Lidi ale chodí hlavně za lektorkami. Proto máme nastavenou velkou pravidelnost, stejnou lektorku v pondělí, ve středu a v pátek,“ vysvětluje.
Ozývají se jí i další zájemci. Někteří jsou z Prahy, ty pak přemlouvá, ať zkusí okrajové části nebo menší města. „Pro mě není priorita jenom prodávat franšízy, ale aby byly opravdu úspěšné,“ říká. A že úspěšná zatím je: za necelý rok má firma MEA Pilates podle zakladatelky obrat kolem šesti milionů korun, z toho zhruba pět připadá na Havířov.
Přesto se pořád sama stará o sociální sítě. Ví však, že dlouhodobě to neudrží. Stejně jasno má i v tom, co bude se značkou dál. „Je to celé vybudované tak, že jakmile mě to přestane bavit, tak to prodám. A budu zase dělat něco jiného kreativního,“ uzavírá.