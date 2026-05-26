Proklatě drahé mlčení. KFC v Česku po obří krizi nakrátko zavírá pobočky, aby je mohlo restartovat
Šéfka českého KFC přiznala chyby v komunikaci. Teď v celé síti nasazují nové procesy, které mají odhalit chyby. Byznys se firmě dramaticky propadl.
Všechny tuzemské pobočky fastfoodového řetězce KFC zůstávají v úterý dopoledne netradičně zavřené. Společnost AmRest, která u nás kromě KFC provozuje také sítě Burger King či Starbucks, se po sérii hygienických přešlapů, významném propadu tržeb a dlouhém mlčení rozhoupala k restartu svého zdejšího fungování. Výsledkem je plošné zavedení nových procesů, které mají napříč všemi 140 tuzemskými restauracemi přísně dohlížet na bezpečnost a manipulaci s potravinami. Všechny restaurace se opět otevřou v 11 hodin.
Za novým začátkem a plošným auditem všech procesů stojí loňské podzimní události. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) tehdy odhalila v liberecké pobočce devět kilogramů marinovaného masa s prošlým datem použitelnosti. O pár týdnů později inspektoři přistihli zaměstnance v pražských Dejvicích, jak rozmrazují kuřecí maso ve stojaté vodě, a sérii pochybení následně v prosinci završil nález plesnivých muffinů přímo na výdejním pultu v Jenišově na Karlovarsku.
Reakce zákazníků na zjištění kontrolorů, která inicioval svými reportážemi aktivistický novinář Jan Tuna, byla okamžitá a pro firmu finančně velmi bolestivá. Z interních dat společnosti AmRest, jež loni na podzim získaly Hospodářské noviny, vyplynulo, že se tržby českého KFC v říjnu propadly meziročně o více než 37 procent. Z původně plánovaných 594 milionů korun utržil řetězec v tomto exponovaném měsíci jen 361 milionů. Počet transakcí meziročně spadl z 2,5 milionu na 1,6 milionu.
Přestože společnost AmRest, která je kótovaná na varšavské burze, byla na vyjádření velmi skoupá, šéfka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá už v prosinci pro CzechCrunch potvrdila pokles zájmu zákazníků o jejich produkty. „Můžeme potvrdit, že se nám návštěvnost propadla,“ uvedla tehdy bez větších detailů. A nyní to potvrzují také oficiální hospodářské výsledky skupiny. V nich se nachází souhrnné výsledky za celý český trh, kde ovšem AmRest provozuje nejvíce restaurací KFC (140), následují Starbucks (61), Burger King (33) a Pizza Hut (15).
Zatímco na přelomu let 2024 a 2025 patřilo Česko k tahounům ziskovosti celé skupiny AmRest, o rok později se situace úplně otočila. Ve čtvrtém kvartále roku 2024 vygenerovalo Česko tržby přes 88,8 milionu eur při hrubé marži EBITDA ve výši 22,5 procenta s provozním ziskem (EBIT) 10,4 milionu eur. V prvním kvartále následujícího roku český trh udržel EBITDA marži přes 20 procent a provozní zisk činil 7,7 milionu eur.
V loňském čtvrtém čtvrtletí, tedy o rok později, se ale český trh výsledkově zhroutil. Zatímco celá skupina AmRest zažila jen mírný pokles tržeb o zhruba 4,5 procenta, v Česku šlo o pokles o více než 21 procent na 69,7 milionu eur. Také EBITDA marže se propadla na 12,8 procenta a český trh nakonec vykázal provozní ztrátu (EBIT) 1,8 milionu eur. A pokles pokračoval i do prvního kvartálu roku 2026, v němž Česko v tržbách meziročně kleslo o pětinu na 64,9 milionu eur a provozní ztráta se prohloubila na 3,6 milionu eur.
To se významně propsalo do čísel celé skupiny AmRest, která kvůli českému výpadku v prvním letošním kvartálu zaznamenala celkový pokles tržeb o 1,5 procenta. Zpráva pro investory přitom výslovně uvádí, že nebýt problémů v Česku, celkové tržby skupiny by naopak o 1,4 procenta rostly a ziskovost by stoupla o 8,5 procenta. Tuzemský problém pak ještě víc vynikne ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu, kdy polský i maďarský trh v prvním kvartálu rostly v tržbách i ziskovosti.
Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji.
Vedení KFC bylo po vypuknutí skandálu kritizováno odborníky za silnou komunikační pasivitu, což nyní firma zpětně přiznává. „Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. A to jak v otázce kontrol, které probíhaly, tak ohledně změn, které jsme zaváděli. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ říká nyní ředitelka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.
Aktuálně ohlášený restart tak představuje snahu o nápravu poškozené reputace. Firma do kuchyní nasazuje digitální systémy, které celosvětově využívá v 17 tisících pobočkách. Tento systém digitalizuje kontroly bezpečnosti potravin a hygieny v každé restauraci, kdy vedoucí směny nejméně dvakrát denně zkontroluje každou část kuchyně, od čistoty povrchů až po teploty při přípravě jídla. Veškeré informace jsou pak nově dostupné na dálku.
KFC zároveň nasazuje automatizovaný systém pro označování veškerého kuřecího masa a potravin. Ten automaticky generuje datový štítek, který už nemusí zaměstnanci řešit ručně. Zároveň řetězec uvádí, že od loňského září provedl napříč všemi pobočkami přes 950 auditů, jež běžely souběžně s kontrolami státních orgánů a které neodhalily žádné systémové nedostatky, jež by si vyžádaly trvalé uzavření kterékoli z restaurací. Poslední datum hygienické kontroly i její výsledky si navíc mohou zákazníci ověřit i na webu.