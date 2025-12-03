KFC prolomilo mlčení. Klesla mu návštěvnost a posiluje kontroly restaurací, pobočky inspekce nezavírá
Šéfka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá se v rozhovoru pro CzechCrunch vyjadřuje ke kauze, která hýbala internetem. Reflektuje i zjištění od inspekce.
Byla to aféra, kterou trh s rychlým občerstvením v Česku nepamatuje. Poté, co Jan Tuna zveřejnil na internetu materiály o údajných praktikách KFC při nakládání s masem, se řetězec stáhl do ústraní a od té doby prakticky nekomunikoval. To dalo prostor ke spekulacím. České KFC ale mlčení prolomilo a jeho šéfka pro CzechCrunch vysvětluje, co se v souvislosti s kauzou změnilo, jak to bylo s „libereckým masem“ a jak ve firmě reagují na zvýšený počet kontrol, které podle oficiální zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) dopadly pro KFC dobře.
Když novinář Jan Tuna v září zveřejnil reportáž o tom, že měli pracovníci KFC v Česku mimo jiné falšovat trvanlivost kuřecího masa, vyvolalo to velké pozdvižení. Zvlášť poté, co hygiena na jeho popud v jedné z libereckých provozoven skutečně našla prošlé maso. Na sociálních sítích kauza rychle nabrala virálních rozměrů.
Tisíce komentářů původem americký řetězec, který v Česku provozuje skupina AmRest, kritizovaly kvůli údajně špatné a zdraví ohrožující kvalitě jídla. Hygienické stanice a potravinářská inspekce se do věci intenzivně zapojily a k dnešnímu dni provedly už stovky kontrol. Po první reportáži navíc Tuna přišel s dalšími zjištěními, která ještě více zpochybňovala pověst KFC.
„V tu chvíli bylo pro nás nesmírně důležité získat všechny podklady o tom, co se doopravdy stalo,“ říká pro CzechCrunch šéfka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá. „Proto jsme se rozhodli omezit komunikaci na nezbytné minimum, abychom se mohli věnovat kontrolám. Chtěli jsme si být jisti, že máme všechna fakta, než budeme komunikovat s našimi zákazníky,“ doplňuje k tomu, proč se firma po odvysílání reportáže odmlčela.
KFC už dříve přiznalo pochybení v liberecké pobočce na ulici České mládeže, které kauzu nastartovalo, a uvedlo, že šlo o ojedinělý případ, jenž interně vyřešilo. Tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva potvrdil, že tamní inspektoři tam v září našli 8,6 kilogramu prošlého marinovaného masa, zjevně určeného ke konzumaci.
„Nutno však dodat, že se to stalo během zavírací doby. Tamní restaurace zavírá v devět večer, maso prošlo o půlnoci a kontrola přišla před otevírací dobou, která je v devět ráno. Tím pádem ho viděla. Naše manažerka by ho při příchodu do práce vyhodila. A především se maso nikdy k zákazníkovi nedostalo. Nepopírám ale, že šlo o chybu, ze které jsme si vzali ponaučení,“ říká Makalová Dlouhá.
Máme systém, který nám pomáhá minimalizovat faktor lidské chyby. Individuální selhání ale nelze nikdy vyloučit.
Dopad tohoto pochybení na provoz byl patrný. „Můžeme potvrdit, že se nám návštěvnost propadla,“ doplňuje šéfka KFC. AmRest jako veřejně obchodovaná společnost ovšem odmítá komentovat přesná čísla. Co naopak razantně stouplo, byl počet kontrol.
Na jednu stranu samo KFC provádí asi o polovinu více interních auditů, které doplňuje pravidelnou fotodokumentací v soukromé skupině na sociálních sítích. Do ní manažeři poboček každé ráno posílají snímky přepravek s masem a viditelnými štítky s datem spotřeby a datem marinace, což má předejít chybám v označení. Ostatně právě na údajnou manipulaci se štítky, kdy se měla uměle prodlužovat expirace kuřecího, upozornil také Tuna ve své reportáži.
„Nedává smysl, abychom štítky přelepovali, není k tomu důvod. Přeznačování by narušilo řetězec sledovatelnosti a bylo by odhalitelné při různých typech auditů. A k tomu nedošlo,“ vysvětluje Makalová Dlouhá.
„Dodávky čerstvého masa probíhají čtyřikrát týdně a vždy mají dobu expirace pět dní s výjimkou masa pro sendvič Grander, u kterého je to čtyři dny. V rámci toho máme nastavený systém, který nám to automaticky hlídá a pomáhá minimalizovat faktor lidské chyby. Na druhou stranu máme v Česku přes šest tisíc zaměstnanců… Individuální selhání nelze nikdy zcela vyloučit,“ říká Makalová Dlouhá a dodává, že se KFC ještě více zaměřilo na dodatečné proškolování personálu.
Kvůli manipulaci se štítky spotřeby a marinace nicméně byly v červnu uzavřeny všechny provozovny v Dánsku, proto je toto téma na stole i v souvislosti s českým KFC. AmRest se ovšem k tomu odmítá blíže vyjadřovat, jelikož dánské pobočky neprovozuje. Řekl jen, že důvodem pro zavření bylo nedodržování globálních standardů, proto je Yum! coby poskytovatel celosvětové licence nařídil zavřít, než se najde nový franšízant.
Kontroly přibývají
Viditelnější jsou i kontroly třetích stran. Státní inspektoři jich od září, tedy po odvysílání první reportáže, provedli několik desítek s tím, že celkové množství kontrol se od začátku roku do 6. listopadu vyšplhalo na číslo 220. SZPI oznámila, že audity provedla ve 136 restauracích v Česku, a uvádí, že žádná z poboček nebyla z její strany – ani ze strany dalších státních institucí – uzavřena.
„To je poměrně častá dezinformace. Že kvůli zjištěním státních orgánů jsme nuceni uzavřít naše pobočky. Není to pravda. A pokud se některá přece jen zavřela, šlo o dočasné opatření kvůli rekonstrukci, například na pražském Kačerově nebo na Kladně,“ říká Makalová Dlouhá.
V rámci kontrol SZPI zjistila jedno porušení požadavků na bezpečnost potravin podle příslušného nařízení Evropské unie, a to v souvislosti s muffinem s trojitou čokoládovou náplní, na kterém byla v jedné z kontrolovaných restaurací nalezena plíseň. „Produkt byl okamžitě zlikvidován,“ stojí ve zprávě inspekce, jejíž kompletní znění je veřejně dostupné.
V posledních týdnech se řešil i nález na koliformní bakterie v Ústeckém kraji, na který upozornil právě Tuna v další reportáži a který byl potvrzen i ze strany Matyáše Fošuma, ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví při ministerstvu zdravotnictví. Makalová Dlouhá ovšem uvádí, že oficiálně o tom nic neví. „Pokud by orgán ochrany veřejného zdraví zjistil pochybení, které by mohlo představovat vážné riziko pro veřejné zdraví, je povinen jednat neprodleně a restauraci uzavřít. A k tomu nedošlo,“ dodává.
V médiích se objevovaly i zprávy o tom, že měli zaměstnanci pobočky v pražských Dejvicích rozmrazovat maso ve stojaté vodě. Upozornila na to kontrola SZPI na základě dat z 14. září. „KFC tím porušilo ustanovení o hygieně potravin, když nedodrželo postupy v rámci takzvaného Preventivního systému pro zajištění bezpečnosti potravin (HACCP). Zavedení a dodržování tohoto systému je povinné ze zákona,“ potvrdil mluvčí Kopřiva s tím, že když se maso rozmrazuje ve stojaté vodě, mohou se zvyšovat mikrobiologická rizika.
KFC pochybení potvrdilo s tím, že celý tým měl být okamžitě znovu proškolen o tom, jak s masem nakládat, a konkrétně devět kilogramů kuřecích kousků mělo být okamžitě vyřazeno. Pro tuto chvíli je zároveň velkou otázkou, zda se více či méně závažné prohřešky nebudou objevovat dále na základě dalších, standardních kontrol, které v rámci KFC probíhají pravidelně.
Řetězec teď podle svých slov chce pracovat na tom, aby si znovu získal důvěru zákazníků. Oživuje proto komunikaci navenek a následně plánuje v příštím roce otevírat další nové provozovny. Otevřeno by jich mělo být okolo sedmi, díky čemuž by se KFC v Česku dostalo nad hranici 140 poboček.