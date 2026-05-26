Proslavili se virály, na nichž postavili byznys. S personalizovanými videy teď Češi míří do USA
Český startup Webout už uzavřel druhé investiční kolo. Jeho zakladatel se navíc přestěhoval do San Francisca, kde řídí expanzi.
Stojí třeba za videem, ve kterém herec Tom Hanks odhaluje taje a zákoutí Brna, včetně jeho falusu. Právě díky tvorbě těchto virálů si režisér a kreativní tvůrce Michal Orsava a vývojář Karel Juřička v praxi ověřili, že diváci mají o podobně interaktivní obsah zájem. Založili proto startup Webout, v němž staví na personalizovaném obsahu, mají za sebou spolupráce se zvučnými jmény a s dalšími investory v zádech se chystají prorazit i ve Spojených státech.
Webout vyvinul automatizovanou platformu, která se zaměřuje na hyperpersonalizaci videa v reálném čase. Marketingovým a salesovým týmům umožňuje i bez technických znalostí nastavovat interaktivitu digitálního obsahu, díky čemuž ho má každý divák na míru přizpůsobený.
Příkladem je interaktivní narozeninový videoklip zpěvačky Ewy Farné, v němž fanoušci sami ovlivňovali děj, či výroční video pro AC Spartu Praha, které bez jakékoliv investice do placené propagace vygenerovalo přes 1,7 milionu zhlédnutí. Kromě toho mezi klienty firmy patří i Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz či Notino. Ve Webout tvrdí, že klientům přinášejí až desetkrát vyšší proklikovost a míru dokoukatelnosti dosahující 95 procent.
Zatímco v prvním roce fungování startup měl devět klientů a utržil při tom přes dva miliony korun, hned následující rok 2025 to mělo být již 31 klientů a devět milionů korun. Pro letošek už má nasmlouvané spolupráce s 38 zájemci o objemu přes deset milionů. „Už v polovině roku máme více zákazníků než v předchozím roce a to číslo bude vyšší díky americkému trhu a zvětšení sales týmu,“ přibližuje pro CzechCrunch Orsava s tím, že do konce roku chce dosáhnout tržeb na úrovni 50 milionů.
I z tohoto důvodu se sám Orsava přestěhoval do San Francisca, kde z nově založené pobočky startupu řídí expanzi do velkých enterprise firem a sportovních klubů, kde vidí největší potenciál. „Personalizace video obsahu se stane standardem digitální komunikace. Naše platforma firmám ukazuje, že video není jen o pozornosti, ale o reálných tržbách. Americký trh je pro nás dalším logickým krokem,“ vysvětluje.
Aby svých cílů Webout dosáhl, uzavřel takzvané seedové investiční kolo ve výši 1,65 milionu eur, což je zhruba čtyřicet milionů korun. Investici vedl venture kapitálový fond Seed Starter, patřící pod Slovenskou spořitelnu. K němu se přidaly fondy Energy Venture Pals a JIC Ventures. Nově získaný kapitál startup plánuje využít především na marketingový, obchodní a produktový rozvoj.
„Jde o zralou SaaS platformu s ověřeným produktem a reálnými výsledky u klientů, které dobře známe. Vidíme tým, který umí pracovat s daty, rozumí obchodu a má ambici růst i mimo domácí trh,“ přibližuje hlavní motivy investice výkonný manažer Seed Starteru Michal Vanovčan. „Zkušený tým dokázal postavit škálovatelnou platformu na pokročilé technologii. Její hlavní pilíř, hyperpersonalizace, bude do budoucna jen nabírat na důležitosti. V kombinaci s jasným cílem dobýt americký trh to byl pro nás silný signál k investici,“ doplňuje Radim Kocourek z JIC Ventures.
Aktuální financování navazuje na úvodní investici 340 tisíc eur (zhruba 8,5 milionu korun) z počátku roku 2025. V horizontu dvou let pak chce Webout navázat dalším kolem takzvané série A.
„V roce 2024 jsme validovali samotnou technologii, koncem roku 2025 jsme dotáhli škálovatelnou SaaS platformu, kterou mohou už klienti používat sami. Další velký krok plánujeme v roce 2027 – plně AI generovaný personalizovaný obsah, který rapidně sníží náklady na videoprodukci pro firmy jakékoliv velikosti,“ predikuje Orsava.