Působí v České televizi i rozhlase a říká: I novináři si musí budovat vlastní brand, doba si to žádá
Adéla Šponerová má za sebou roky v módním PR, dnes působí jako novinářka a moderátorka. O budování vlastní značky promluví na konferenci Money Maker.
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Když Adéla Šponerová odcházela z módního PR do zpravodajství, myslela si, že za sebou nechává i budování vlastní image. Dnes je redaktorkou a moderátorkou ČT24, připravuje autorské pořady pro Radio Wave a na sociálních sítích se věnuje tématům, na která ve vysílání nezbývá prostor. Postupně ale zjistila, že i novináři se musí zabývat tím, jak je veřejnost vnímá. „Osobní brand si zkrátka musíme budovat i my, ať se mi to líbí nebo ne,“ říká novinářka, která o tom promluví i na konferenci Money Maker od CzechCrunche. Ta proběhne už v úterý 10. listopadu na pražském Výstavišti.
Novinařině se věnovala už na škole. Vystudovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy, toužila ale po jiném světě: módy a lifestylu. První pracovní zkušenosti tak sbírala v módním průmyslu. Působila v časopise Elle, pracovala pro českou značku ODIVI návrhářky Ivy Burkertové, pro mezinárodní klienty jako je New Balance nebo Vans dělala PR, nakonec absolvovala i stáž v pařížském módním domě Balenciaga.
Právě práce v PR a marketingu jí ukázala, jak důležité jsou kontakty, ale taky osobní značka. „V PR jsem si uvědomila, že pokud vás lidi vnímají, chtějí s vámi dělat a chtějí se s vámi jako se značkou spojovat, je to jednodušší a můžete díky tomu získávat klienty,“ vysvětluje Šponerová s tím, že neustálá socializace a budování brandu byl nakonec i jeden z důvodů, proč prostředí fashion PR opustila. „Nebyla jsem dál schopná dávat svoji tvář za projekt a produkty, kterým jsem nevěřila. Po asi čtyřech letech jsem pochopila, že tudy cesta nepovede,“ dodává.
Nakonec se tak profesní směr rozhodla změnit a ponořila se do oboru, který vystudovala. V lednu 2024 proto nastoupila do České televize, kde se začala věnovat především domácímu a politickému zpravodajství a postupně také moderování. Přechod z módního prostředí do médií ale prý nesl i svá úskalí. „Moje zkušenosti z PR nebyly pro nikoho relevantní, musela jsem začít úplně od znova, i když jsem už v té době měla nabité CV,“ přiznává Šponerová s tím, že pro ni byly první roky ve zpravodajství obtížné.
Jedním z projektů, ve kterých se její zkušenosti potkaly, byla kniha On Fashion: O (bez)významnosti módy. Vydala ji v říjnu 2024 a prostřednictvím rozhovorů v ní zkoumala módu jako společenský, politický i kulturní fenomén. Mluvila v ní například s návrhářem Janem Černým, modelkou Barborou Černou nebo političkou Danuší Nerudovou. Přestože ji kvůli knize dodnes oslovují média s módními tématy, rozhovory zaměřené pouze na oblečení už většinou odmítá. „Už si nemyslím, že je to moje doména,“ říká.
Od letošního jara navíc připravuje pro Radio Wave pořad Impakt, ve kterém rozebírá domácí i zahraniční dění z perspektivy generace Z, od politiky přes dostupnost bydlení až po fast fashion. V září pak představila šestidílnou audiosérii Ztělesnění zaměřenou na kult zdravého a dokonalého těla. Společně s influencery a odborníky v ní zkoumá trendy jako „pilates girls“, „gym bros“ nebo longevity a hledá hranici mezi péčí o zdraví a tlakem na vzhled či výkon.
🎧 Ztělesnění
- Ztělesnění je šestidílná audiosérie novinářky Adély Šponerové, která vychází od 13. září 2026 na Radiu Wave.
- Věnuje se kultu zdravého těla, tlaku na vzhled a výkon i vlivu sociálních sítí na mladou generaci.
- Zkoumá trendy jako pilates girls, gym bros, that girl, sebeoptimalizace nebo longevity.
- Vystupují v ní influenceři, lidé žijící podle zmíněných trendů i odborníci z psychologie, psychiatrie, výživy, sportovní medicíny a sociologie.
- Na vzniku série se podílely také kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Ruppert, hudební producentka Tokyo Drift a fotografka Viktorie Macánová.
„Zpravodajství mě hodně baví a vidím se v něm i na další roky. Beru ho taky jako potřebnou základní vrstvu, díky které můžu dělat do hloubky všechno další,“ vysvětluje Šponerová, která mixuje zpravodajskou ČT24 s osobnějšími projekty věnujícími se kultuře nebo společnosti.
Přiznává taky, že vedle novinářské práce je v dnešní době nutné přemýšlet nad budováním vlastní značky i v médiích. „Zároveň je ale hrozně tenká a citlivá hranice, kterou je třeba sledovat, aby se neohrozila důvěryhodnost média, pro které pracujete,“ říká. I proto se věnuje také vlastní tvorbě na Instagramu, kde natáčí třeba vysvětlující videa, nebo dovysvětluje témata otevřená ve zpravodajství či skrze už zmíněný pořad Impakt. „Doba si žádá být novinář i youtuber. Trošku se mi to příčí, ale musím zpracovat i své předsudky. Jde to podle mě dělat dobře,“ míní.
O tom, jak se dívá na budování brandu v médiích bude Šponerová mimo jiné mluvit také na letošním ročníku konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá 10. listopadu v pražském Průmyslovém paláci. Na Maker Stage vystoupí společně se svým partnerem Lukášem Novákem, současným umělcem, který ve své tvorbě propojuje tradiční sklářské techniky s experimentem, výraznou barevností a současným sochařským jazykem.
Money Maker letos proběhne už popáté a nabídne více než šedesát řečníků na dvou scénách, přes dvacet workshopů a prostor pro networking. Vedle Šponerové a Nováka na Maker Stage vystoupí například moderátorka Zorka Hejdová, DJ a producent NobodyListen, influencerka Bé Hà Nguyen nebo moderátor Čestmír Strakatý. Vstupenky jsou v prodeji na webu konference.