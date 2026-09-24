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Pusťte si koncert Kingdom Come z chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Jedinečný zážitek je online a zdarma

Hudba z Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios rozezněla gotický chrám letos v létě. Teď si koncert KCD pustíte na YouTube.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: Ondřej Soukup, Roman Šauer (studio TylByl)
Jan Valta, skladatel hudby obou dílů Kingdom Come
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Byl to písmenky stěží popsatelný zážitek, který jste prostě chtěli okusit naživo. Ale jestli jste to nestihli, teď dostanete příležitost to alespoň částečně napravit. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře rozezněl koncert hudby z české hry Kingdom Come: Deliverance 2 – a už si ho pustíte také online.

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Až se chce napsat, že gotický chrám byl pro tyhle tóny jako stvořený. Skladatel Jan Valta, speciálně složený orchestr a členové několika pěveckých sborů přenesli letos v červenci do kutnohorské svaté Barbory atmosféru českého středověku. V jedinečném dvojkoncertu předvedli stovkám posluchačů, mezi nimiž nechyběl ani někdejší kreativní šéf Kingdom Come Daniel Vávra, výběr těch nejlepších skladeb z herního hitu od Warhorse Studios.

Akustika svaté Barbory a úchvatné prostředí kutnohorské památky proměnily vysoce oceňovaný soundtrack na zážitek přesahující škatulku pouhého koncertu videoherní hudby. A že to nejsou přehnaná slova, se můžete přesvědčit sami. Warhorse Studios zveřejnili záznam koncertu zdarma na YouTube.

Koncert ve svaté Barboře ale nebyl zdaleka jediným veřejným vystoupením Jana Valty s hudbou z KCD, různých koncertů nejen v Česku má na svém kontě už několik. Tento byl ale unikátní spojením s jednou z nejvýznamnějších českých pamětihodností a současně místem, které můžete – ačkoliv teprve v rozestavěné podobě – ve druhém díle Kingdom Come navštívit. A které vývojáři z Warhorse Studios před lety využili k prvnímu odhalení své hry.

Neobvyklá událost mohla chrám rozeznít díky spolupráci herních tvůrců s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora. Ta také těží z pozitivního vlivu Kingdom Come na turismus. „Stále častěji se setkáváme i se zahraničními návštěvníky, kteří říkají, že přijeli právě díky Kingdom Come,“ uvedla vedoucí provozu památek Kristýna Drahotová. „Také několik našich kolegů je velkými fanoušky hry. Díky ní se seznámili s Janem Valtou a při jednom ze setkání přišel impulz uspořádat koncert právě v chrámu svaté Barbory,“ dodala.

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Foto: Ondřej Soukup, Roman Šauer (studio TylByl)

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Související témata:Warhorse StudiosKingdom ComeKutná HoraČeské hryJan Valta
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