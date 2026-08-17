Skvělá reklama pro Česko. Kvůli světoznámé hře se ke Kutné Hoře sjely tisíce lidí až z Filipín a Austrálie
Festival věnovaný české hře Kingdom Come: Deliverance přilákal fanoušky doslova z celého světa. A ukázal, jak tahle hra přerostla herní svět.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Mají tady tisíc obyvatel. Ale v sobotu jich přibylo víc než třikrát tolik. Přijeli ze všech koutů Česka, přijeli z Polska, z Belgie – ale taky přiletěli. Třeba z Anglie. Anebo ze Spojených států. Či dokonce z dalekých Filipín, Uruguaye a Austrálie. Takhle dlouhou cestu do Česka přitom nevážili kvůli památkám. Do Malešova u Kutné Hory dorazili kvůli videohře.
„Díky Kingdom Come: Deliverance jsme se začali zajímat o českou historii,“ říkají dva bratři z Belgie, kteří dorazili v rytířské zbroji.
„Hru jsme dohráli snad už pětkrát. A cestu sem jsme spojili s návštěvou Prahy a Kutné Hory,“ popisuje pár z americké Kalifornie.
„Pro tuhle akci jsem si dokonce vyrobil speciální tričko,“ chlubí se další Američan, tentokrát z Floridy. „A nejen jedno, mám pod ním ještě druhé,“ říká a rovnou ho ukazuje. Mimochodem v pětatřicítkovém horku.
„Kingdom Come je fakt skvělá reklama pro Česko,“ hlásí nadšeně jedna ze skupiny asijských fanynek. Když stojíte uprostřed festivalu věnovaného tomuhle hernímu hitu, nejde než souhlasit. Kingdom Come: Deliverance 2 značně přerostlo svůj obor.
Ve videoherní branži patří mezi ty nejúspěšnější české počiny. Druhého dílu Kingdom Come od Warhorse Studios se prodalo přes šest milionů kusů, zisk už dávno přesáhl miliardu korun. Jenže vývojáři slaví i mimo počítače a herní konzole. Mají nespočet fanoušků po celé planetě, zmiňuje se o nich prezident Petr Pavel, chystají film Kingdom Come i velkolepou deskovou hru, inspirovali luxusní parfém, pořádají koncerty s herní hudbou… anebo fanouškovský festival.
Ten proběhl na místě, které je hráčům dobře známé – na tvrzi Malešov a v jejím podhradí jen pár minut autobusem od Kutné Hory. A že ty autobusy byly potřeba! Spojení z kutnohorského nádraží do městyse Malešov dokonce posílily speciální linky, které byly od rána až do noci nacpané k prasknutí. Na fanfest Kingdom Come dorazily přes tři tisíce nadšenců nejen z Česka a dalších zemí Evropy, ale i z Uruguaye, Austrálie, Tchaj-wanu, Japonska a Koreje. Dokonce i fanynka z Filipín.
Vždyť kdo by nechtěl vidět rytířské souboje, vystoupení středověkých muzikantů, vyzkoušet si kovařinu či střelbu z luku, potkat se s herci a tvůrci hry anebo si poslechnout koncert – akorát ne s orchestrem a sborem, ale v rockovém podání na elektrické kytary. Druhý ročník festivalu totiž nejenže navázal na úspěšnou loňskou premiérovou událost, ale program i zábavu obměnil a rozšířil. K návštěvě zlákal dokonce Borislava Slavova, skladatele hudby k jinému oceňovanému hernímu hitu Baldur’s Gate 3.
„Program máme na starosti my, areál zase lidé z tvrze Malešov,“ říká pro CzechCrunch šéf komunikace Warhorse Studios Tobias Stolz-Zwilling. „Minulý fanfest se povedl, ale chtěli jsme ho letos mít ještě o něco lepší. Takže jsme si sedli a vymysleli třeba to, že bude víc stánků s občerstvením,“ popisuje jednu z návštěvnicky velice přívětivých novinek. „Je fakt šílené, že za námi do Česka dorazili lidé doslova z celého světa,“ dodává Stolz-Zwilling.
Tvrz Malešov má ke Kingdom Come: Deliverance a Warhorse Studios blízko nejen díky vyobrazení ve videohře. Pražští vývojáři sem jezdili na teambuildingy a s místními navázali plodnou spolupráci, Malešov láká třeba na KCD pivo, únikovou hru či středověké ubytování. A akce jako festival fanoušků se tu mohou odehrát i díky práci majitele tvrze Ondřeje Slačálka, který se rozloučil s nejvyššími patry korporátů a stal se hradním pánem.
Pro Warhorse musel být festival také příjemným letním zpestřením během větší než obvyklé dávky práce. Čeští vývojáři totiž nedávno oznámili hned dvě zajímavé novinky. Warhorse Studios pracují nejen na novém Kingdom Come, ale také na hře ze světa Pána prstenů. A prvně jmenovaný titul by prý při troše štěstí mohl vyjít už příští rok. Třeba díky němu bude festival Kingdom Come v Malešově ještě veselejší.