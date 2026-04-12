Rebel, který rozzáří každodenní šeď. Z Londýna přichází telefon, který překvapí displejem na zádech
Extravagantní design, světelná show na zádech a pár kompromisů. V redakci jsme si vyzkoušeli britskou novinku Nothing Phone 4a Pro.
Představte si, že sedíte s přáteli v restauraci, na stole máte skvělé jídlo a konverzace je v plném proudu. V kapse vám ale zavibruje telefon. Vytáhnete ho, letmo zkontrolujete notifikace, bezmyšlenkovitě ho položíte před sebe a pokračujete ve vyprávění. V tu chvíli ale hovor u stolu utichne a vystřídá ho zvídavá otázka: „Co to máš?“
Na podobné reakce si jako majitelé nejnovějšího mobilu od britské značky Nothing, modelu Phone 4a Pro, budete muset rychle zvyknout. Tohle totiž není zařízení, které by nenápadně splynulo s davem. Je to technologický kousek zrozený k tomu, aby na sebe strhával pozornost.
Hlavní zásluhu na tom má výrazný modul fotoaparátu, který doplňuje soustava čoček různých velikostí a druhý displej s malými diodami, jemuž výrobce říká Glyph Matrix. Ten na první pohled může působit trochu chaoticky. Designéři z londýnské firmy ale nehledají univerzální líbivost. Jejich cílem je být jiní.
Právě světelný prvek telefon odlišuje od šedi většiny dnešní produkce. Umí blikat, zobrazovat jednoduché symboly i dynamicky reagovat na příchozí upozornění. Díky tomu s vámi telefon „komunikuje“ i ve chvíli, kdy leží obrazovkou dolů. Zadní strana telefonu je částečně průhledná v okolí fotoaparátu, kde jsou pod sklem viditelné drobné šroubky. Pokud by vám to ale přišlo málo odvážné, můžete sáhnout po základním modelu Nothing Phone (4a), který má záda plně průhledná a působí ještě výrazněji. U verze Pro by však kombinace kompletní průhlednosti a výrazné LED matice už možná působila až příliš okázale.
Abyste plně pochopili, proč tento telefon vypadá tak, jak vypadá, hodí se znát příběh Carla Peie. Spoluzakladatel čínské značky OnePlus se v určitém bodě své kariéry podíval na trh se smartphony a uvědomil si, jak moc ho nudí. Tradiční minimalistický design se podle něj okoukal a už roky nepřinesl žádné skutečné vzrušení. V roce 2020 proto v Londýně založil společnost Nothing s jedinou vizí: vrátit technologiím osobitost. Phone 4a Pro je zatím nejlepším důkazem, že na to jde dobře.
Zbytek zad telefonu tvoří leštěný hliník. Kovová konstrukce je tenká pouhých 7,95 milimetru, čímž se novinka řadí mezi nejtenčí kovové smartphony na trhu. I přes poměrně velký 6,83palcový displej padne skvěle do ruky, a to hlavně díky perfektnímu rozložení váhy. Má to ale jeden háček, hliníkový povrch je tak kluzký, že bez ochranného krytu budete pravidelně zažívat infarktové stavy při jeho chytání na poslední chvíli.
Přední straně dominuje již zmíněný, téměř sedmipalcový AMOLED displej. S jemným 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz se řadí k absolutní špičce střední třídy. Maximální jas dokáže ve špičkách vyšplhat až na astronomických 5 000 nitů, takže i v pravé poledne na přímém slunci přečtete zprávy naprosto bez problémů. Rámečky kolem displeje jsou navíc příjemně tenké, což obrazovku opticky ještě zvětšuje. Potěší i podpora technologie Ultra HDR, díky které si fotky v galerii prohlédnete v nadstandardní kvalitě s nádherným kontrastem.
Zábavná „blbinka“, která vás dostane
Pod průhlednou částí zad se skrývá celkem 137 drobných LED diod, které dokážou svítit s jasem až 3 000 nitů. Nejde ale o to posvítit si s telefonem na cestu, tady hraje hlavní roli funkce a nápad. Díky chytré vychytávce, která umí zobrazit třeba čas nebo efektně zablikat při příchozí notifikaci, si můžete ke každému kontaktu přiřadit vlastní světelný vzor nebo jednoduchý emotikon. Ten se pak rozsvítí pokaždé, když vám dotyčný volá. A tak, i když telefon leží displejem dolů, na první pohled poznáte, jestli volá partner, šéf nebo kamarádka.
Rozhraní Glyph toho ale umí mnohem víc a chytře spolupracuje i s aplikacemi třetích stran. Skvěle funguje například jako vizuální odpočet pro Uber nebo doručovatele jídla. Na zádech se rozsvítí drobná světelná linka, která se postupně zkracuje, jak se váš řidič blíží. Vypadá to podobně jako klasická lišta při stahování souborů do počítače.
A pokud máte vyloženě hravou náladu, v sekci Glyph Toys najdete další skryté vychytávky. Přímo na ploše si můžete zahrát obdobu legendárního hada nebo diody na zadní straně proměnit v hrací kostku, kterou reálně využijete při deskovkách s přáteli. Je to tak trochu kýč? Možná. Je to vtipné? Rozhodně.
Detaily tvoří celek. Při nahrávání videa na zádech bliká malá červená tečka, přesně jako na starých filmových kamerách. Nemá to žádný technický přínos, ale přinejmenším jde o férovou vychytávku, kterou by měl mít ideálně každý moderní telefon.
Mnohem praktičtější novinkou je ale takzvaný Essential Key, speciální tlačítko na levém boku mobilu. Rychlým stiskem okamžitě uloží snímek obrazovky a podržením okamžitě spustí záznam zvuku.
Baterie se štědrou kapacitou 5 080 mAh a dobře optimalizovaný systém Nothing OS tvoří tandem, na který se může uživatel s klidnou hlavou spolehnout. Při běžném používání telefon vydrží bez nabíječky zhruba dva dny. Pokud už energie dojde, padesátiwattové nabíjení doplní polovinu kapacity za pouhých 30 minut. Daň za elegantní celokovová záda je tu ovšem zřejmá, telefon přišel o možnost bezdrátového nabíjení, takže se majitelé musí spokojit se starým dobrým kabelem.
Parádní fotoaparát, který má své mouchy
S fotografickou výbavou si Nothing 4a Pro poradil velmi zdatně. Sází na trojici 50megapixelových snímačů, tedy hlavní objektiv, periskopický s 3,5násobným přiblížením a ultraširokoúhlý. Hlavní snímač od Sony produkuje živé a syté barvy, které snesou srovnání i s výrazně dražšími telefony. Teleobjektiv je v této cenové relaci velmi milým překvapením a portréty z něj působí přirozeně a plasticky.
Není to ale úplně bez chyb. Fotky přímo v telefonu zpravidla vylepšuje umělá inteligence. Ta sice často pomůže vytáhnout snímek na mnohem vyšší úroveň, občas se ale „utne“, špatně vyhodnotí pozadí a nechtěně rozmaže kus vlasů nebo oblečení.
Za ostrého slunce objektivy bojují se světelnými opary a ultraširokoúhlý snímač, asi nejslabší z celé trojice, začne v šeru rychle ztrácet dech. Největší slabinou je ovšem natáčení videa. Obraz se v pohybu nepříjemně třese a chybějící podpora pro plynulé natáčení ve 4K při 60 snímcích za sekundu je v roce 2026 už citelnou mezerou.
Co se týče odolnosti, Nothing udává, že telefon vydrží ponoření do hloubky 25 centimetrů po dobu 20 minut. Je to sice lepší než nic, na druhou stranu většina konkurence ve stejné cenové kategorii už dnes běžně nabízí plnohodnotnou voděodolnost IP68. Pád do umyvadla tak mobil bez úhony přežije, ale na plavání do bazénu to rozhodně není.
Zklamáním je z dnešního pohledu i softwarová podpora. Tři roky velkých aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních záplat je v roce 2026 už poměrně slabý výkon. Konkurenti jako Samsung, Google nebo Apple dnes běžně nabízejí pět až sedm let. Pokud patříte k nadšencům, kteří mění telefon každé dva roky, asi nad tím mávnete rukou. Pro běžného uživatele, který si kupuje mobil na delší dobu, je to ale nepříjemnost.
Ani herní výkon nepatří k hlavním tahákům tohoto modelu. Procesor Snapdragon 7 Gen 4 sice běžnému uživateli bohatě postačí, plynule totiž zvládá každodenní agendu, sociální sítě, prohlížení webu i práci s fotoaparátem, ale na hraní graficky nejnáročnějších mobilních her, jako je Call of Duty, zkrátka stavěný není.
A pak je tu jedna drobná vada na kráse, na kterou zaručeně narazí každý tuzemský majitel: prostředí Nothing OS má místy problémy se správným zobrazením háčků a čárek v české lokalizaci. Je to sice jen vizuální maličkost, ale je vidět a zamrzí.
Cenovka modelu Nothing Phone 4a Pro startuje zhruba na 14 tisících korun. Za tyto peníze dostanete telefon, který se sebevědomě chová jako o třídu dražší zařízení. Nabízí jeden z nejlepších displejů na trhu, bleskově svižný systém, reálně využitelné světelné efekty a prémiový design, který si s ničím jiným nespletete. Pokud hledáte mobil, který vás ani po týdnu nepřestane bavit a kvůli kterému občas utichne konverzace u stolu, je tenhle osobitý Angličan i přes své neduhy trefou do černého.