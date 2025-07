Z frustrace vznikla značka, která chce být jiná. Nothing ukázal nový telefon a zkouší, o kolik si může říct

Uložit 0

Technologický startup Nothing vznikl z frustrace. Carl Pei, jeho zakladatel a dřívější spolutvůrce firmy OnePlus, která také vyrábí mobily, vnímal technologický průmysl jako čím dál nudnější. Telefony si byly podobné jako vejce vejci, vývoj podle něj zamrzl a radost z nových zařízení mizela. A tak se rozhodl to změnit a v roce 2020 založil firmu Nothing, která nyní odhalila dvě nová zařízení, jež ve světě technologií vzbudila ohlas.

Už tři roky starý model Phone (1) ukázal, že zájem o jiný přístup existuje. Prodalo se přes 750 tisíc telefonů a britská firma si díky tomu připsala roční tržby přes 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).

Nicméně nový Phone (3), který odhalila v pondělí společně se sluchátky, má být prvním skutečně vlajkovým modelem značky. Nothing s ním míří na stejnou cílovku jako Apple, Samsung nebo Google. Tomu odpovídá nejen cena, která je v základní verzi vyšší než u dřívějších modelů, ale i to, že vůbec poprvé se firma pokusí o plnohodnotný vstup na americký trh, kde bude telefon dostupný i přes Amazon. Na tom českém již funguje a předprodej začne v pátek 4. července, a to za cenu 21 599 korun.

Technicky je novinka silnější než kdy dřív: nový čip, kvalitnější displej s vyšším jasem, větší baterie s rychlejším nabíjením, vyšší odolnost a nově také umělá inteligence v systému, která například přepíše schůzky nebo rychle prohledá obsah v telefonu. Zároveň se ale firma snaží držet své filozofie. Tedy že technologie nemají být přehlcené, ale promyšlené a přehledné.

Nejviditelnější změnou je zadní strana telefonu. Nothing opustil dosavadní LED pruhy (tzv. glyphy), které fungovaly jako světelná signalizace, a nahradil je kruhovým microLED displejem. Ten zobrazuje jednoduché informace nebo animace – například kdo volá, jak se telefon nabíjí nebo i základní minihry. Navíc má být i otevřený vývojářům, kteří si mohou psát vlastní funkce.

Vedle telefonu firma uvedla také náhlavní sluchátka Headphone (1), která navazují na předchozí bezdrátové modely Ear (1) a Ear (Stick). Tentokrát ovšem nejde o špunty, ale klasický náhlavní model, navržený opět s důrazem na design. Průhledné prvky zůstávají, ale přibyly kvalitnější materiály a také spolupráce s britskou audio značkou KEF. Výsledkem mají být sluchátka s kvalitním zvukem, aktivním potlačením hluku, prostorovým režimem a funkcemi pro běžné i pokročilejší uživatele. V Česku budou stát 7 699 korun.

Značka si od začátku zakládá na netradičním přístupu. Mobily s průhlednými zády, LED systémem na notifikace a vlastním minimalistickým systémem Nothing OS se staly jejím symbolem. Během prvních pěti let firma prodala stovky tisíc zařízení, rozrostla se do desítek zemí a teď vstupuje do fáze, kdy chce oslovit i zákazníka, který běžně nakupuje top modely zavedených značek s vyšší cenou. Zároveň si ale chce zachovat svou tvář. „Když děláte věci jako všichni ostatní, není to zábava,“ říká Carl Pei.