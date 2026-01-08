Další Stranger Things, sci-fi ze Žižkova a dvě nové Hry o trůny. Na tyhle seriály se těšte v roce 2026
Medvěd, Blade Runner, Metoda Markovič, Bridgertonovi, One Piece, Prsteny moci... co chystají Netflix, Disney+, HBO Max a další?
Novoroční finále Stranger Things už je sice za námi, ale rok 2026 chystá mnohem víc zajímavých seriálů. Je libo nové Stranger Things? Další Hru o trůny? Netflixovskou detektivku podle Jo Nesbøa? Anebo třeba novou Metodu Markovič? Podívejte se na náš výběr seriálů pro rok 2026 napříč streamovacími službami – ať už máte Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, SkyShowtime, nebo Apple TV či český Oneplay, máme pro vás tip.
Netflix
Sedm ciferníků Agathy Christie – 15. ledna
Adaptaci klasické detektivky nabídne seriál s Helenou Bonham Carter a Martinem Freemanem. Pátrat se bude po pachateli vraždy na velkolepém šlechtickém večírku.
Bridgertonovi – 29. ledna
Milí čtenáři, už vám tahle nesmyslná, ale velice populární soap opera z prostředí rádoby historické Anglie chyběla? Tak se těšte na konec ledna, kdy začíná svou čtvrtou řadu.
One Piece – 10. března
Dlouho očekávané pokračování velmi povedené – a hrané! – adaptace pirátské mangy a anime je na obzoru. První řada nás fakt bavila tím, jak hravost z komiksů i animáku předělala do hrané podoby, takže se těšíme.
Jo Nesbø’s Detective Hole – 26. března
Svého seriálu se dočká i hlavní postava kdysi nesmírně populárních detektivek Jo Nesbøa. Jestli bude svérázný, ale ve vyšetřování neomylný Harry Hole stejně okouzlující jako v knihách, zjistíme už na jaře.
Stranger Things: Tales from ’85 – v průběhu roku
Animovaný spin-off Stranger Things (naši recenzi finále najdete tady). Se stejnými hlavními hrdiny, ale bez původního hereckého obsazení. A prý mnohem přístupnější pro mladší publikum.
Avatar: Legenda o Aangovi – v průběhu roku
A ještě jednou hraná předělávka seriálového anime. Těšit se můžeme i na druhou řadu dobrodružství mladého Aanga, posledního vládce větru, který se svými přáteli bojuje proti zlým členům klanu ohně.
Disney+
Wonder Man – 28. ledna
Taky jsme ze všech marvelovek už unavení. Ale tahle slibuje stravitelných osm dílů a rovnou se prezentuje jako odlehčená a komediální záležitost, která se má strefovat mimo jiné právě i do téhle superhrdinské únavy.
Daredevil: Znovuzrození – 4. března
Taky marvelovka, ale drsná, syrová a spíš anti- než superhrdinovská. První řada Daredevilova návratu nasadila laťku vysoko. Díky choreografii bojů, atmosféře a skvělému záporákovi Kingpinovi.
Medvěd – v průběhu roku
Občas fajnový seriál o vaření v profi kuchyni, občas úzkost vyvolávající drama o vztazích a depresi. Dohromady ale jeden z nejlépe zahraných a natočených seriálů posledních let se vrací v páté řadě. Yes, chef!
Spider-Noir – v průběhu roku
Nicolas Cage dabuje animovaného a černobílého Spider-Mana jako z noirových detektivek? To chceme vidět!
České seriály
Metoda Markovič: Straka – 9. ledna, Oneplay
Pokračování vychvalovaného seriálu z produkce Novy. Cestu do duše sériového vraha Ladislava Hojera tentokrát nahradí vyšetřování spartakiádního zabijáka Jiřího Straky.
Monyová – v průběhu roku, Oneplay
A zhlédnout budeme moct i další skutečností inspirované drama – příběh o životě a vraždě populární brněnské spisovatelky Simony Monyové, kterou ubodal její manžel. Hraje Tereza Ramba.
Inspekce – v průběhu roku, Prima+
Jak asi funguje neblaze proslulá Generální inspekce bezpečnostních sborů? Svou verzi nabídne nový seriál Primy, jehož hlavním tahounem má být Vojtěch Dyk.
Buldok z Poděbrad – v průběhu roku, Oneplay
Na osvědčenou kombinaci – policie, svérázné postavy a lehká komedie – sází nový seriál, který se objeví na TV Nova. Sabina Remundová v něm hraje kriminalistku, která balancuje rozvod, rodinu a v práci nového šéfa.
Gerta Schnirch – v průběhu roku, Česká televize
Tak slavný jako Žítkovské bohyně román Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové není, přesto je její vylíčení divokého poválečného odsunu brněnských Němců velmi silné. A dočkalo se dvoudílné adaptace.
HBO Max
Urgent – 9. ledna
Možná tenhle seriál znáte spíš pod původním názvem The Pitt. První sezona posbírala hromadu cen, teď se Noah Wyle v roli lékaře na pohotovosti vrací překonat vysoko nasazenou laťku.
Rytíř sedmi království – 19. ledna
Šestidílná jednohubka ze světa Hry o trůny o dobrosrdečném, i když ne úplně nejbystřejším rytíři a jeho chytrém mladém panoši. Už brzy se těšte na recenzi.
Euforie – duben
Jeden z největších hitů HBO se Zendayou nebo Sydney Sweeney hlásí po čtyřech letech návrat. Opět očekáváme problémové dospívání, drogy, sex, párty a traumata.
Rod draka – léto
Intriky, politika a draci se vrací. Přesné datum nevíme, ale šéfové z HBO otevřeně hovořili o polovině roku. Schválně, který ze dvou letošních gameofthroneovských seriálů vás bude bavit víc
Lanterns – léto
A taktéž v létě zavítáme do komiksového univerza DC. Tentokrát mezi držitele mocných kosmických prstenů – kteří jsou obvykle sympatičtější než ťulpas Guy Gardner z filmového Supermana!
Amazon Prime Video
Scarpetta – 11. března
Detektivka, ve které práci policistů supluje zkušená patoložka, není úplně originální námět. Ale v téhle adaptaci čtivých bestsellerů Patricie Cornwellové hrají Nicole Kidman a Jamie Lee Curtis!
Invincible – březen
Kdo by nad Neporazitelným mávnul rukou coby nějakou animovanou superhrdinskou slátaninou, dělá chybu. Tenhle seriál je dospělácký i zábavný. A svěžejší než novější marvelovky.
The Boys – 8. dubna
A ještě jednou superhrdinové. I když, hrdinové… V češtině Banda míří do své páté a finální sezony. Dostanou fašismem smrdící padouši v téhle občas až nechutné dekonstrukci žánru po držce?
Blade Runner 2099 – v průběhu roku
Přesné datum známé není, ale seriálová variace na kyberpunkovou klasiku má skutečně vyjít letos. Jo a točila se i v Praze, třeba u Žižkovského tunelu.
Prsteny moci – v průběhu roku
I když je na ně spousta zasloužených hejtů, Rings of Power nejsou tak tragické, jak by vám zlé jazyky tvrdily. Od třetí řady téhle tolkienovské adaptace ale chceme vidět další zlepšení.
Young Sherlock – 4. března
Při myšlence na už zase další zpracování legendárního detektiva se nám chtělo nejprve zívat. Jenže! Na téhle novince pracuje Guy Ritchie. A to znamená svižný krimi styl.
Apple TV
Terapie pravdou – 28. ledna
Harrison Ford a Jason Segel ve vrací ve třetí řadě feel good seriálu Shrinking o tom, jak se jeden utrápený terapeut snaží vyrovnat se ztrátou své ženy radikální upřímností.
Monarch: Legacy of Monsters – 27. února
Druhá řada povedeného seriálu ze světa duté Země, obřích monster a všemocné korporace nás snad vezme zpátky přesně tam, kam chceme – do světa duté Země, obřích monster a všemocné korporace.
For All Mankind – v průběhu roku
Během svátků jsme vám tuhle vynikající alternativní historii (ve které závody v dobývání vesmíru vyhráli Sověti) doporučovali k lehkému bingewatchingu. Letos se těšte na pátou řadu.
Ted Lasso – v průběhu roku
Nejvíc wholesome seriál všech dob se má navzdory zdánlivému konci vrátit se čtvrtou řadou. Na oko je sice o fotbale, ale ve skutečnosti je o obřím srdíčku, co tepe v každém z nás.
SkyShowtime
Star Trek: Starfleet Academy – 16. ledna
Seriál o kadetech kosmické akademie nám bohužel zavání spíš vztahy a dramaty než skvělým sci-fi. Na druhou stranu, má se zde objevit i vynikající herec Paul Giamatti, tak třeba…?
Star Trek: Strange New Worlds – v průběhu roku
Značka Star Trek nedostává v poslední době úplně skvělé přídavky, ale jestli se něco povedlo, tak to jsou Podivné nové světy. I když přimíchávají moderní prvky, zvládají být dobrým Star Trekem. Snad to zvládnou i ve čtvrté řadě.
Marshals: Příběh z Yellowstonu – v průběhu roku
O nový pohled na ranč Yellowstone se postará fanouškům dobře známá postava maršála Kayceho Duttona – podmanivou podívanou má doplnit o drsnější a civilnější pohled toho, kdo chrání zákony.