Rekonstrukce luxusního hotelu Fairmont Golden Prague je u konce. Podívejte se do jeho interiérů

Byl to první mezinárodní pětihvězdičkový hotel v Československu. Slavný brutalistní Hotel InterContinental vyrostl v pražské Pařížské ulici mezi lety 1968 a 1974 a po sametové revoluci vystřídal řadu vlastníků. V roce 2019 jej koupili miliardáři Pavel Baudiš, Eduard Kučera a Oldřich Šlemr, každý s přibližně třetinovým podílem, a rozhodli se, že objektu vrátí jeho dřívější slávu, přičemž si za provozovatele hotelu vybrali původně kanadskou společnost Fairmont. Náročná, pět let trvající rekonstrukce spolkla přibližně deset miliard korun. „Čekal jsem, že to bude rychlejší, jsem ale spokojen a možná se tu i někdy vyspím. Do takto velkých realitních projektů už nicméně asi nepůjdu,“ uvedl Baudiš před časem pro CzechCrunch.

A teď je rekonstrukce zcela u konce. V brutalistním Fairmont Golden Prague je nyní v provozu většina z 297 pokojů a apartmá, wellness centrum a nově také prezidentské apartmá, konferenční sál i přímý tunelový vstup na náplavku Vltavy. V hotelu navíc není pouze jedna restaurace a bar, ale rovnou šest podniků. „A hned dva z nich mají přímý vstup z Pařížské ulice a nové lávky vedoucí z Dvořákova nábřeží. Lidé budou moci do restaurací volně vcházet, aniž by při příchodu měli pocit, že do hotelu nepatří,“ řekl Marek Tichý z kanceláře TaK Architects, který rekonstrukci vedl. Ceny zde začínají na 14 tisících korunách za noc, pokud by ale člověk chtěl přespat v prezidentském apartmá, musí si na to připravit téměř 150 tisíc.

Koupi bývalého InterContinentalu vnímá Baudiš jako životní investici, vlastnictví totiž může trvat několik generací. Ostatně už v lobby dýchá na hosty umění ze soukromých sbírek Kučery a Šlemra – různé skleněné plastiky nebo dílo Domovní znamení Prahy od sochaře Martina Janeckého. Hlavní vchod zase lemuje světelná instalace Nebesa složená ze šesti set svítících tyčí hutního skla. Recepce tvoří skleněné cihly se zrcadlovou vrstvou, interiér hotelu pak doplňuje řada lustrů a sklářských prací od českých značek Lasvit, Preciosa nebo Bomma, případně stropní dřevěné plastiky. „Je pro nás důležité, aby si hotel uchoval českého ducha,“ popsal ředitel hotelu Gerhard Struger.