Michelinský šéfkuchař, asijský streetfood či oběd z grilu. Fairmont přinese do Prahy šest nových podniků

Už několik let se opravuje. Někdejší hotel Intercontinental se přesouvá do moderní doby. K té patří i promyšlená kuchyně, která má do míst přitáhnout celý svět. Zaměřená je přitom i na ty, kdo zrovna nejsou zákazníky pětihvězdičkového hotelu. Podniky brzy otevíraného Fairmont Golden Prague chtějí, aby v kdysi mrtvém místě začal proudit život.

Pomoci tomu má nejen kvalita, ale i množství. Nejde totiž o jednu hotelovou restauraci a bar, ale rovnou o šest podniků. „Chceme znovu propojit hotel s Prahou. Neotevíráme hotelové restaurace, ale nové výjimečné podniky ve městě, které jsou otevřené všem. Přinesou jednu z nejrozmanitějších gastronomických nabídek v metropoli,“ líčí generální ředitel hotelu Gerhard Struger. Každý ze šesti podniků přitom obstojí sám o sobě a hosté se mezi nimi budou moci přesouvat třeba celý den od snídaně po večerní koktejl.

„Už v rámci návrhu úprav hotelu jsme se zaměřili na zpřístupnění restaurací a barů široké veřejnosti – hned dvě z nich budou mít přímý vstup z Pařížské ulice a nové lávky vedoucí z Dvořákova nábřeží. Lidé budou moci do restaurací volně vcházet, aniž by při příchodu měli pocit, že do hotelu nepatří,“ líčí Marek Tichý, architekt, který rekonstrukci vedl.

Začněme u snídaní. Ideální pro začátek dne je Kafka Brasserie, kde se mimo jiné budou podávat i pestré brunche. Interiér podniku odkazuje k dílu Čestmíra Kafky, ostatně jeho dřevěné kazety a vitráže jsou tu stále, jen prošly šikovnýma rukama restaurátora. Evokují ráz staré Prahy, doplňují je ale i současné umělecké instalace. Podnik vede zástupce šéfkuchaře Pavel Brož, který se zaměřuje na lokální sezónní suroviny v českých i mezinárodních pokrmech.

Během dne se hodí vyhledat Tilia Garden. Nachází se v místním spa a wellness, ve kterém je rovněž bazén a fitness. Restaurace je pojmenovaná po lípě. Pokrmy z ní se tu sice podávat nebudou, o něco zelenější ale budou určitě. Restaurace se totiž zaměřuje na zdravá a vyvážená jídla, která podporují regeneraci a dodávají energii.

Na neformální oběd se pak bude hodit gastro pub Greenhouse. Typické je pro něj tankové pivo a jídlo z grilu. „Potěší ty, kdo hledají tradici českého piva s kvalitní kuchyní na vysoké úrovni. Spojí uvolněnou atmosféru pivnice s důrazem na výbornou gastronomii s použitím čerstvých a sezónních surovin,“ slibuje její šéfkuchař Alexandr Vraný. Jako sous chef ho doplní Nikolas Kratěna, který přivedl vysokou gastronomii do nemocnice v Nymburce. Potkávat se tu budou česká i mezinárodní piva, kvalitní vína a jídla, která budou kromě grilu připravovaná také na rožni v otevřené kuchyni.

Interiér Greenhousu je vybavený měděným barem, jídlo si tu ale bude možné užít také venku, k podniku totiž náleží zahrada s výhledem na Pražský hrad. Ať už uvnitř nebo venku, podnik je určený pro pracovní schůzku, stejně jako posezení s přáteli. Večer bude chod restaurace doprovázet živá hudba.

Po celý den bude hostům sloužit bar Coocoo’s Nest. Navazuje na Miloše Formana a jeho oscarový film Přelet nad kukaččím hnízdem. Obklopený je pak uměním ze stejné doby, v průběhu času se bude měnit. Bar je možné využít pro ranní setkání, odpolední relaxaci nebo večerní koktejl.

Tím nejlepším, co Fairmont nabídne, je restaurace Zlatá Praha. Nachází se v nejvyšším patře hotelu a je odsud výhled přesně na to, čím se inspiroval její název. Interiér září všemi odstíny zlata, které evokují podzimní metropoli. Fine diningový zážitek se tu odehrává pod lustry Huga Demartiniho, které evokují slunce. Podlaha z ořechového dřeva zase připomíná spadané listí. To všechno doplňuje výhled na Prahu.

Zlatá Praha má oslavovat to nejlepší z českého regionu a jeho okolí, kuchyně se tak bude zaměřovat na lokální potraviny celého regionu, který dříve spojovalo Rakousko-Uhersko. „Budeme vyházet z regionálních chutí a používat lokální suroviny z oblasti bývalé habsburské monarchie. Použijeme k tomu techniky, které jsem se naučil v zahraničí, stejně jako ty tradiční. Půjde tedy o propojení dvou přístupů,“ vysvětluje šéfkuchař podniku Maroš Jambor. Ten sem přinese um dvou michelinských podniků, ve kterých pracoval v Londýně a v New Yorku.

Cesta ze Zlaté Prahy míří jak jinak než do baru. Jmenuje se Golden Eye a stejně jako luxusní restaurace se nachází na střeše. I odtud je tak krásný výhled. Interiér je inspirovaný elegancí sedmdesátých let, kterou podporují mosazné a zlaté akcenty, stejně jako tmavé odstíny dřeva a kobaltová skla s malbou. Podávat se tu budou míchané koktejly, které evokují umělecká díla, ani tady ale člověku nevyhládne. Bar se zaměřuje na asijský streetfood, který kombinuje tradiční chutě s moderním přístupem. Manažerem baru je Jiří Vošahlík, který pracoval ve vyhlášených pražských koktejlových barech.

Na to všechno bude ve Fairmontu dohlížet kulinářský ředitel, kterým je Kevin Fleming. Ten bude dbát mimo jiné také na udržitelnost všech místních gastroprovozů. Ta bude spočívat už v samotném výběru ingrediencí, pro které se bude v podnicích používat kalkulačka uhlíkové stopy, jídlo se bude vybírat s ohledem na lokální ekonomiku, přednost tak dostane podpora místních dodavatelů a farmářů. To všechno by se mělo otevřít veřejnosti ještě letos na jaře.